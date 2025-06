Fast & Furious 11: Vin Diesel svela la data d’uscita e anticipa il ritorno di Brian O’Conner

Vin Diesel ha sorpreso il pubblico sabato al FuelFest nella California meridionale, annunciando che l’ultimo film della serie Fast & Furious uscirà nelle sale nell’aprile 2027. Diesel, che ha recitato in tutti i film della serie tranne uno dal 2001, ha rivelato altre novità durante il suo intervento sul palco, confermando che Fast & Furious 11 sarà ambientato a Los Angeles e che vedrà il ritorno del personaggio di Dominic Toretto, interpretato da Diesel, insieme a Brian O’Conner, interpretato da Paul Walker.

Walker, come noto, ha recitato con Diesel in cinque film della saga prima di morire tragicamente in un incidente stradale nel novembre 2013 all’età di 40 anni. Le scene rimaste in sospeso per Fast & Furious 7 sono dunque state girate con l’aiuto dei fratelli di Walker e con la sovrapposizione del volto dell’attore sui loro corpi. È probabile che, per far comparire in scena Brian O’Conner per quello che potrebbe essere semplicemente un cameo conclusivo che riunisce i due amici, verrà utilizzata la stessa tecnica.

Diesel aveva già utilizzato i suoi canali social per sollecitare la Universal Pictures a fissare la data di uscita di Fast & Furious 11, il seguito di Fast X del 2023 che ha incassato oltre 700 milioni di dollari al botteghino mondiale. Il sequel è stato annunciato come l’ultimo film della serie, ma bisognerà dunque attendere ancora due anni prima di poterlo vedere. Non resta dunque che attenderer maggiori novità a riguardo, sapendo però che il ritorno di O’Conner in scena potrebbe dar vita ad un finale di saga particolarmente emozionante.

Dove eravamo rimasti con Fast X?

Alla conclusione di Fast X, siamo rimasti con un cliffhanger quando Dante di Jason Momoa sembrava andarsene con il sopravvento su Dominic Toretto di Vin Diesel, dopo aver tentato di raggiungere il figlio di Dom, Brian, tramite l’aiuto del voltagabbana Aimes ( Alan Ritchson). Il fratello di Dom, Jakob (John Cena), si sacrifica per salvare Brian e portarlo in salvo. Dom e Brian si gettano in acqua, ovviamente, da una diga e sopravvivono a malapena. Nel frattempo, Letty (Michelle Rodriguez) si ritrova in una prigione artica insieme a Cipher di Charlize Theron, prima che Gisele di Gal Gadot, presumibilmente morta dopo gli eventi di Fast and Furious 6, arrivi in ​​un sottomarino per aiutare.

Una scena a metà titoli rivela che anche Dwayne Johnson tornerà nel franchise per il finale. Dopo essere stato etichettato come criminale, Hobbs è stato al lavoro per rintracciare i suoi obiettivi e scoprire una delle reti di sorveglianza di Dante. Dante promette che anche Hobbs sarà un obiettivo, creando una potenziale faida che potrebbe estendersi anche a un altro film spin-off in cui Dwayne Johnson sarà il protagonista, una volta che la sua attuale storia in WWE sarà terminata.