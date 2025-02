Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere – stagione 1: la spiegazione del finale della serie MCU

Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere (Your Friendly Neighborhood Spider-Man) – stagione 1 è giunta agli episodi finali. Gli ultimi due episodi del nuovo show della Marvel aiutano a chiudere l’intera stagione in modi davvero sorprendenti. Tuttavia, il finale preannuncia anche un futuro entusiasmante non solo per il protagonista, ma anche per molti dei suoi amici e nemici.



Nella precedente serie di episodi di Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere (Your Friendly Neighborhood Spider-Man), Peter Parker ha affrontato lo Scorpione di Mac Gargan, che ha quasi ucciso il nostro eroe, minando la sua fiducia fino al midollo. Mentre Norman Osborn voleva che il Wallcrawler smettesse di trattenersi e pretendesse rispetto con il suo grande potere, Parker alla fine decise che avrebbe determinato ciò che era meglio per Spider-Man, una decisione simbolicamente dimostrata quando Peter ottenne finalmente il suo classico costume rosso e blu. Con questo in mente, ecco il nostro riassunto e la conclusione degli episodi 9 e 10 di Your Friendly Neighborhood Spider-Man.

Powered by

Riassunto degli episodi 9 e 10 di Your Friendly Neighborhood Spider-Man

“Eroe o minaccia” e “Se questo è il mio destino…”

All’inizio degli episodi 9 e 10 di Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere , Norman fa visita a Otto, ora incarcerato per aver violato gli Accordi di Sokovia.

, Norman fa visita a Otto, ora incarcerato per aver violato gli Accordi di Sokovia. Norman gongola per aver mandato Ross e Stark a cercare Otto, avendo appena concluso un accordo per impossessarsi di tutta la tecnologia di Octavius, spingendo Otto a giurare vendetta.

La banda della 110esima ha intenzione di razziare la tecnologia di Otto prima che possa essere sequestrata.

Spider-Man salva Nico dall’essere investito da un camion, indossando il suo nuovissimo costume rosso e blu di Spider-Man.

Spider-Man rimane intrappolato tra la 110esima e gli Scorpion. Gargan ora indossa un casco e ha ustioni sul costume.

Spider-Man combatte Scorpion, mentre Lonnie osserva Big Donovan fuggire dalla 110esima dopo che Gargan lo ha quasi ucciso.

Lonnie è nel camion quando alcune delle sostanze chimiche si rovesciano (Diox-3), conferendogli una forza sovrumana e una pelle resistente che usa per aiutare Spider-Man a combattere Scorpion.

Spider-Man smette di trattenersi come voleva Norman e quasi uccide Scorpion, ma Lonnie lo ferma prima che si spinga troppo oltre.

Nico e Peter fanno pace, promettendosi di non avere più segreti (ma Nico nasconde ancora un segreto sul suo amuleto).

Norman sta testando il sangue di Spider-Man su vari animali, il che implica che vuole creare altri Spider-Man.

All’inizio dell’episodio 10 di Your Friendly Neighborhood Spider-Man , Peter riesce a malapena a presentare il suo diorama, perché stava fermando dei ladri di auto.

, Peter riesce a malapena a presentare il suo diorama, perché stava fermando dei ladri di auto. Norman si incontra con gli stagisti della Oscorp per confermare che tutti i loro progetti sono stati collegati al Progetto Monolith, creando un portale spaziale per viaggi più veloci della luce e trasferimenti istantanei.

Norman crede che i Vendicatori non siano sufficienti per far sì che l’umanità diventi la specie dominante, per essere venerati come coloro che un tempo consideravano dei, da qui il portale.

Il Dottor Strange arriva per fermare Norman e il suo pericoloso progetto, confermando al contempo a Peter che non è mai stato alla Midtown High.

Norman attiva comunque il portale, solo per far emergere lo stesso mostro simbionte della prima puntata della serie, e un ragno soggetto di prova scappa durante la lotta che ne risulta con Spider-Man e Strange.

L’uso della Gemma del Tempo da parte di Doctor Strange carica il portale e lui torna troppo indietro nel tempo, al giorno in cui Peter Parker è stato morso dal ragno che si scopre provenire dal futuro e possedere il sangue di Spider-Man, creando così un grande paradosso temporale su come Spider-Man abbia ottenuto i suoi poteri in primo luogo.

Sebbene Spider-Man e Strange distruggano il portale, un po’ di simbionte si intrufola e viene poi trovato da Norman.

In seguito, la Oscorp è sotto tiro e Peter non è sicuro di potersi fidare di Norman o se debba continuare a lavorare con lui.

Nico suggerisce a Harry di avviare un’azienda per Peter e i suoi amici. Harry accetta e fonda la Worldwide Engineering Brigade.

Spider-Man e Doctor Strange si incontrano, confermando l’uso importante del viaggio nel tempo e come le vite sono state alterate, pur concordando sul fatto che sono sulla strada che devono percorrere, mentre Uatu l’Osservatore osserva Strange che dice a Spider-Man che è pronto per essere un eroe.

Amadeus Cho apparentemente rifiuta l’invito di Harry al WEB.

Si scopre che Jean è Finesse, essendo stata sotto copertura alla Oscorp a lavorare con Daredevil.

Lonnie abbandona la sua giacca Letterman e le sue mani iniziano a ingrigire, un effetto collaterale delle sostanze chimiche che gli hanno dato i suoi poteri.

Nico usa il suo amuleto magico per parlare con sua madre.

Il futuro di Otto come Doc Ock è incerto, nonostante sia ancora dietro le sbarre.

Zia May va a trovare Richard, il padre di Peter, in prigione, mentre Spider-Man dice che risolverà qualsiasi cosa gli capiti.

Il tuo amichevole Spider-Man di quartiere Spiegazione del grande loop temporale

Cos’è nato prima, l’uomo ragno o Spider-Man?

Con questo Spider-Man che esiste in una linea temporale alternativa dell’MCU, sembra che Il tuo amico Spider-Man stia approfittando appieno di questa libertà in più quando si tratta delle origini di Peter Parker e della provenienza dei suoi poteri. Nell’episodio di apertura, il ragno che ha morso Spider-Man è uscito da un portale durante la battaglia del Dottor Strange con un mostro alieno simbionte che ha causato molti danni alla Midtown High. Questa battaglia ha aperto una nuova strada per Peter Parker, che ha trovato nuovi amici, una nuova scuola e persino un nuovo mentore, Norman Osborn al posto di Tony Stark.

Tuttavia, è stato ora rivelato che Strange, il simbionte e il ragno provengono tutti dal futuro, grazie all’episodio 10 di Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere (Your Friendly Neighborhood Spider-Man). Allo stesso modo, il ragno in questione era stato testato usando il sangue dello stesso Spider-Man grazie agli esperimenti segreti di Norman Osborn per cercare di replicare i poteri del Ragno in altri esemplari. Di conseguenza, il risultato finale è un paradosso sconvolgente in cui il ragno che ha dato a Spider-Man i suoi poteri in questa linea temporale alternativa dell’MCU era speciale solo grazie al sangue di Spider-Man proveniente dal futuro (quindi cosa è successo prima?)

La spiegazione del colpo di scena finale della prima stagione Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere

Richard Parker è vivo

L‘altro grande shock è che il padre di Peter Parker, Richard, è ancora vivo, anche se è in carcere. Inoltre, non si sa se Peter sa di suo padre o se zia May ha tenuto segreta la sua esistenza. In ogni caso, questo sarà probabilmente un punto piuttosto importante della trama nella seconda stagione di Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere (Your Friendly Neighborhood Spider-Man) e oltre.

Nei film Amazing Spider-Man della Sony, con Andrew Garfield nel ruolo di Peter Parker, Richard Parker lavorava per Oscorp e la sua morte era stata inscenata. Anche se avrebbe rivelato la sua esistenza a suo figlio alla fine di Amazing Spider-Man 2, questa sequenza è stata alla fine tagliata, ma avrebbe probabilmente avuto un ruolo importante nell’annullato Amazing Spider-Man 3 se la Sony non avesse deciso di lavorare con la Marvel Studios e di corrompere un nuovo Webslinger interpretato da Tom Holland per l’MCU. Detto questo, Richard Parker, introdotto nel finale di Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere, avrà probabilmente origini diverse.

Il finale di Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere ha diverse anticipazioni sul futuro

Cosa succederà agli amici e ai nemici di Spider-Man?

Alla fine di Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere, Spider-Man è diventato sicuramente un vero e proprio eroe. A tal fine, è piuttosto interessante vedere Uatu l’Osservatore che osserva segretamente Peter Parker, una conferma visiva che Spider-Man ha raggiunto un traguardo importante entro la fine della stagione, diventando il supereroe che è destinato a essere in futuro. Allo stesso modo, anche la formazione da parte di Harry Osborn della Worldwide Engineering Brigade, vista per la prima volta al Disneyland’s Avengers Campus, è piuttosto emozionante, in quanto fornisce a Peter una nuova compagnia con cui lavorare oltre alla Oscorp nelle stagioni future.

È anche bello vedere confermato che Jean è Finesse con le rivelazioni che stava lavorando sotto copertura per Daredevil, così come i segreti magici di Nico che vengono svelati. Allo stesso modo, sembra che il futuro di Lonnie nei panni di Tombstone sia quasi certo dopo la sua esposizione al Diox-3, e Norman che trova un pezzo di sostanza viscida di simbionte mentre Otto Octavius pianifica la sua vendetta nei panni di Doc Ock dovrebbe essere un eccitante arco narrativo dei cattivi. In questo senso, è molto chiaro che la prima stagione di Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere è solo l’inizio.