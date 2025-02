Invincible 4 riceve un aggiornamento da Robert Kirkman: “Stiamo lavorando a ritmo serrato”

L’uscita della quarta stagione di Invincible ha ricevuto un aggiornamento ottimistico dal creatore della serie Robert Kirkman, che ha anticipato quanto potrebbe essere lunga l’attesa tra le stagioni. La terza stagione di Invincible è attualmente in corso, lo show tornerà 10 mesi dopo la fine della seconda stagione. Questa è l’attesa più breve tra le stagioni che lo show sui supereroi abbia mai avuto, con l’attesa tra la prima e la seconda stagione che è durata più di due anni e mezzo. Anche se questo sembra essere un buon segno per il futuro della serie, essendo già stata rinnovata per la quarta stagione, non è chiaro quanto sarà lunga l’attesa tra una nuova stagione e l’altra.

Parlando con DiscussingFilm, Kirkman ha confermato i piani per l’uscita della quarta stagione di Invincible all’inizio di febbraio 2026, con l’intenzione di pubblicare una nuova stagione della serie ogni anno da questo momento in poi. Pur ammettendo che non è chiaro se riusciranno a raggiungere l’obiettivo di uscire ogni anno con nuove stagioni, ha spiegato che la troupe sta “lavorando a ritmi vertiginosi” per far uscire nuovi episodi su base annuale. Ecco cosa ha detto Kirkman:

Penso che il programma di uscita in cui ci troviamo sia molto più quello che possiamo aspettarci in futuro rispetto al programma di uscita in cui ci trovavamo tra la prima e la seconda stagione. Stiamo lavorando a ritmi frenetici dietro le quinte con [l’artista dello storyboard] Shaun O’Neil, [il regista] Dan Duncan e l’intero team per mantenere questa fabbrica in movimento e mantenere questo show in produzione in modo da poter uscire con una clip abbastanza regolare. Non posso garantire che torneremo a febbraio di ogni anno, ma posso dire che è l’obiettivo.

Cosa significa per la serie il calendario annuale di uscita di Invincible

La quarta stagione è già in produzione

La quarta stagione di Invincible è attualmente in produzione, con J.K. Simmons, che presta la voce a Nolan Grayson/Omni-Man, che ha confermato di aver già registrato alcune parti per i prossimi episodi. Ciò coincide con l’ultima dichiarazione di Kirkman, che mostra quanto duramente stia lavorando la troupe dietro lo show per garantire che un grande divario come quello tra la prima e la seconda stagione non si ripeta. È una buona notizia per lo show sui supereroi in particolare a causa della sua traiettoria, con materiale di partenza completato che il suo creatore vuole finire di adattare entro la settima o l’ottava stagione.

Un programma di uscita annuale distinguerebbe inoltre la serie da altri programmi in streaming, che spesso possono avere lunghi tempi di attesa tra l’uscita di nuovi episodi. Poiché il cast di Invincible è composto da doppiatori anziché da attori, la serie può anche aggirare i programmi delle sue star senza interrompere la propria produzione. Questo può aiutare a mantenere il ritmo dietro le quinte, rendendo più probabile che la serie rilasci nuovi episodi a intervalli regolari, anche se non sempre entro l’inizio di febbraio di ogni anno.