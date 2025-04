Law and Order: Organized Crime – stagione 5, data di uscita, cast, trailer e tutto quello che sappiamo

L’ambizioso spin-off Law and Order: Organized Crime ha cambiato il volto del franchise televisivo nelle sue prime quattro stagioni, e la quinta stagione è in arrivo con un importante cambiamento. In onda dal 2021, la serie segue le vicende del detective Elliot Stabler, che entra a far parte della divisione d’élite della polizia di New York dedicata alla criminalità organizzata per dare la caccia ai criminali internazionali che operano nella città. A differenza delle precedenti serie del franchise, Organized Crime utilizza una struttura narrativa serializzata che segue un arco narrativo che si sviluppa nell’arco di un’intera stagione e oltre. Inoltre, la serie si concentra esclusivamente sul detective Stabler ed esplora i suoi conflitti interiori.

Come tutte le serie TV di Dick Wolf prodotte per la NBC, Organized Crime si è rivelato un successo immediato e ha aggiunto una diversità narrativa molto necessaria al franchise che era stato portato avanti da Special Victims Unit per gran parte del decennio. Poco dopo il debutto di Organized Crime, anche la serie originale Law & Order è stata ripresa, e improvvisamente si è creato un franchise autentico che ha dominato il palinsesto del giovedì della NBC. Nonostante il successo travolgente del franchise, c’erano alcuni dubbi sul ritorno di Organized Crime per la quinta stagione.

Ultime news su Law & Order: Organized Crime – Stagione

Benson appare nell’ultimo trailer di Organized Crime

Con lo show che passa a Peacock per la sua quinta stagione, arrivano le ultime notizie sotto forma di un altro teaser trailer di Law and Order: Organized Crime. Il breve teaser offre una panoramica generale della stagione che ci aspetta, inclusa la nuova missione sotto copertura di Stabler. Il trailer mostra varie sequenze ricche di azione, tra cui l’esplosione di un edificio e sparatorie. Infine, l’auto di Stabler viene speronata da un veicolo più grande e lui sembra rimanere in coma. Il teaser termina con Benson (Mariska Hargitay) che arriva per confortare il suo vecchio amico.

Il trailer non rivela molto sulla stagione in arrivo che non sia già stato visto, ma l’inclusione di Benson è piuttosto significativa. Non solo l’universo più ampio di Law & Order ha anticipato la loro relazione, ma questa è diventata uno dei pilastri del franchise. La scelta di includere Benson nel teaser è probabilmente un tentativo di attirare più attenzione sulla serie, soprattutto ora che passa dalla TV tradizionale allo streaming.

Data di uscita della quinta stagione di Law & Order: Organized Crime

La quinta stagione di Law and Order: Organized Crime è stata l’ultima del franchise a ottenere il rinnovo, ed è stata annunciata diverse settimane dopo che alle serie contemporanee sono state concesse stagioni aggiuntive. L’annuncio è stato accompagnato dalla notizia che la quinta stagione di Organized Crime sarà trasmessa in esclusiva su Peacock. Il primo episodio della quinta stagione andrà in onda su NBC e Peacock, ma gli episodi successivi saranno disponibili solo in streaming. Peacock ha ora fissato il ritorno della serie per il 17 aprile 2025, quando andranno in onda i primi due episodi prima di passare a una programmazione settimanale.

Law & Order e Law & Order: Special Victims Unit sono tornati entrambi nell’ottobre 2024.

Questa mossa probabilmente determinerà il successo o il fallimento dello spin-off, e la decisione di toglierlo dalla TV tradizionale è stata probabilmente dovuta al calo degli ascolti. L’idea ambiziosa di allontanarsi dal formato procedurale era un cambiamento interessante, ma Organized Crime non è mai riuscito a tenere il passo con i suoi predecessori. Anche se per ora lo show è al sicuro, la quinta stagione dovrà sopportare una forte pressione per ottenere buoni risultati. In caso contrario, la serie potrebbe essere cancellata.

Il cast della serie tv nella quinta stagione

A differenza di altri procedural di successo, il cast di Law & Order: Organized Crime è meno solido di stagione in stagione e potrebbe cambiare drasticamente quando arriverà la quinta stagione. L’unica certezza è il ritorno di Christopher Meloni nei panni del detective Elliot Stabler, dato che è stato protagonista fin dal primo episodio. Tuttavia, è stato anche confermato che Danielle Moné Truitt tornerà nei panni del sergente Ayanna Bell insieme ad Ainsley Seiger nel ruolo del detective di secondo grado Jet Slootmaekers e Rick Gonzalez in quello del detective di secondo grado Bobby Reyes. Dean Norris, ex protagonista di Breaking Bad, tornerà nei panni di Randall Stabler con un ruolo fisso.

Una guest star confermata è la leggenda di Law & Order: SVU, Mariska Hargitay, che interpreta Olivia Benson. Benson è apparsa spesso in Organized Crime e il suo legame emotivo con Stabler è fondamentale per la serie. Si unisce al cast in un ruolo ancora sconosciuto Mary Elizabeth Mastrantonio (Scarface) che interpreterà un personaggio legato al passato di Stabler. Anche Jason Patric (Lost Boys) si unirà alla quinta stagione con un ruolo ricorrente, interpretando il detective Tim McKenna. Al momento non è chiaro come il personaggio di Patric si inserirà nella quinta stagione.

La Trama della quinta stagione

Un altro caso importante è in arrivo

I trailer hanno davvero enfatizzato i temi della quinta stagione, tra cui l’approccio conflittuale di Stabler alla violenza e alla giustizia.

Sebbene Law & Order: Organized Crime sia diverso dalle altre serie procedurali contemporanee perché racconta una storia generale in ogni stagione, c’è comunque poca continuità tra una stagione e l’altra. La quinta stagione riprende con Stabler mentre si imbarca in un’altra pericolosa missione sotto copertura. Tuttavia, un vecchio nemico del passato è tornato per vendicarsi, e questo spingerà il detective esperto al limite. I trailer hanno davvero enfatizzato i temi della quinta stagione, compreso l’approccio conflittuale di Stabler alla violenza e alla giustizia.

La sinossi ufficiale (tramite Variety) recita:

i mondi pericolosi del contrabbando transfrontaliero, del terrorismo interno high-tech e di una famiglia criminale intenzionata a vendicarsi di Stabler per il torto che ha loro fatto a Roma. Mentre i suoi mondi entrano in collisione, Stabler metterà tutto in gioco per proteggere i più vulnerabili e lottare per la giustizia.

Ad un certo punto della quinta stagione, Stabler sarà coinvolto in un grave incidente stradale che sembrerà mandarlo in coma. Questo è anche l’episodio in cui arriva la sua vecchia amica Benson, ma non è chiaro quanto crossover ci sarà tra Organized Crime e SVU.

Law & Order: Organized Crime Stagione 5 – Trailer

Insieme alla data di uscita della serie, Peacock ha rivelato un breve trailer della quinta stagione di Law & Order: Organized Crime alla fine di febbraio 2025. Narrato da Stabler mentre discute della sua incessante ricerca della giustizia, il trailer mostra poi il detective esperto in varie scene di alta tensione, tra cui quella in cui brandisce una mazza da baseball mentre è sotto copertura. Il teaser si conclude con l’auto di Stabler che viene speronata, suggerendo che nei prossimi episodi sarà lui stesso ad essere attaccato.

Nel marzo 2025, Peacock ha pubblicato il trailer completo della quinta stagione di Law & Order: Organized Crime, che anticipa un ritorno carico di tensione alla serie poliziesca. Il trailer ritrova Stabler alle prese con il peso emotivo del suo lavoro, ma ben presto viene chiamato a tornare sotto copertura. Un caso di omicidio seriale attira l’attenzione della polizia, mentre Stabler cerca di smantellare un’organizzazione criminale. La violenza inizia ad avvicinarsi sempre più a casa, costringendo Stabler a fare cose che normalmente non farebbe.

Peacock ha pubblicato un altro trailer di Law & Order: Organized Crime nell’aprile 2025, che anticipa ulteriormente la quinta stagione esplosiva. Riprendendo molti degli elementi già visti in altri trailer, Stabler viene richiamato in servizio per lavorare sotto copertura e si ritrova rapidamente a ricadere nel mondo della violenza e della giustizia corrotta. Il trailer si conclude con Stabler ferito in un incidente d’auto e il suo vecchio amico Benson che arriva in ospedale per confortarlo.