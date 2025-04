Blade: Delroy Lindo dice che il reboot “è uscito dai binari” e parla del suo ruolo ora rimosso

L’attore Delroy Lindo era stato scritturato in una prima versione di Blade prima di abbandonare il progetto Marvel in una serie apparentemente infinita di riscritture e cambi di team creativo (l’unica costante è stata il coinvolgimento di Mahershala Ali). Non sappiamo chi Lindo avrebbe dovuto interpretare, anche se è stato ampiamente ipotizzato il ruolo di Jamal Afari, l’uomo che ha cresciuto Blade e gli ha insegnato tutto ciò che sa sulla caccia ai vampiri.

L’attore, ad ogni modo, non è più legato al film e non è chiaro se lui o il personaggio saranno presenti in una potenziale iterazione futura. Parlando ora con Entertainment Weekly del suo ruolo in I Peccatori, Lindo ha ricordato: “Quando la Marvel è venuta da me, sembrava davvero interessata al mio contributo. E nelle varie conversazioni che ho avuto con i produttori, lo sceneggiatore, il regista di allora, tutto portava ad essere molto inclusivo“. “Era davvero eccitante dal punto di vista concettuale, ma anche dal punto di vista del personaggio che si sarebbe formato”, ha proseguito l’attore.

“E poi, per qualsiasi motivo, è andato fuori strada”. Sebbene non abbia voluto rivelare il suo ruolo nel film, ha detto che “c’era una componente alla Marcus Garvey in quello che quest’uomo stava diventando”. “Non sto dicendo che sarebbe stato un vero e proprio Garvey-ite. No, ma solo in termini di come la filosofia di quest’uomo, la sua etica e ciò che lo guidava“, ha detto Lindo. “Era un personaggio che, in modo molto simile a Sinners, aveva creato una comunità, una comunità nera. Era un personaggio che era a capo di questa comunità“.

Blade, tutto quello che sappiamo sul film

Del nuovo Blade si sa ancora molto poco se non che esplorerà la natura del personaggio, un vampiro in grado di camminare alla luce del sole che usa i suoi poteri per dare la caccia ai suoi simili malvagi. Il personaggio era già stato raccontato al cinema con i film Blade, Blade II e Blade: Trinity, dove ad interpretare il personaggio vi era l’attore Wesley Snipes. La scelta di Mahershala Ali per assumere ora tale ruolo sembra aver messo d’accordo tutti, con l’attore indicato perfettamente idoneo sia a livello estetico che di carisma.

Il personaggio di Ali, come noto, ha già avuto un suo piccolo ingresso nell’MCU. Sua è infatti la voce che si può ascoltare nella scena post titoli di coda del film Eternals, quella in cui compare anche l’attore Kit Harington e la celebre Lama d’Ebano, che a sua volta sembra comparirà in Blade. Come noto, il film sta però affrontando numerosi problemi produttivi, con Ali che sembra essere stato scontento delle prime versioni della sceneggiatura.

Sarebbe dunque stata attuata una forte fase di riscrittura, che ha però naturalmente portato il progetto a subire ritardi sia sull’inizio delle riprese che sull’uscita in sala, attualmente non ancora ristabilita. Recentemente, inoltre, era stato riportato che Yann Demange ha abbandonato la regia del film, presumibilmente per via di alcuni contrasti con Ali. Blade è dunque ora alla ricerca di un nuovo regista.