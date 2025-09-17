L’estate nei tuoi occhi – stagione 3: la spiegazione del finale di serie e come si confronto con i libri

Il finale della serie L’estate nei tuoi occhi (The Summer I Turned Pretty) è stato ricco di emozioni, risolvendo una volta per tutte la questione su quale dei fratelli Fisher Belly fosse destinata a stare insieme. Dopo il finale sospeso del penultimo episodio della terza stagione di L’estate nei tuoi occhi (The Summer I Turned Pretty), in cui Conrad (Christopher Briney) ha prenotato un biglietto last minute per Parigi per il 22° compleanno di Belly (Lola Tung), il finale della serie doveva dare il massimo.

Belly e Conrad sarebbero tornati insieme, dopo tutto quello che era successo tra loro e Jeremiah? Oppure Belly era cambiata troppo durante il suo soggiorno a Parigi, permettendole di lasciarsi Conrad alle spalle? Fortunatamente, per tutti quelli che tifavano per Conrad, l’episodio 11 della terza stagione di L’estate nei tuoi occhi (The Summer I Turned Pretty), intitolato “At Last”, ha offerto un finale incredibilmente commovente, sorprendentemente sexy e romantico.

Ciononostante, alcuni fan potrebbero desiderare che alcuni dettagli aggiuntivi tratti dai libri originali di Jenny Han fossero stati inclusi in questo ultimo episodio di L’estate nei tuoi occhi, in cui Conrad e Belly finalmente si sistemano nella loro nuova vita insieme e tornano a casa a Cousins.

Perché Belly sceglie Conrad e come finalmente tornano insieme

Quando Conrad si presenta alla porta di Belly (subito dopo quel magnifico taglio di capelli), all’inizio le cose tra loro sono un po’ imbarazzanti. Belly non sa come comportarsi e Conrad ha paura di spaventarla. Alla fine, però, trascorrono la giornata insieme come turisti a Parigi e iniziano lentamente ad aprirsi l’uno con l’altra riguardo alle loro esperienze mentre erano separati.

Di conseguenza, Belly chiede a Conrad di unirsi a lei per la cena pre-compleanno. A cena, Conrad non riesce a staccarle gli occhi di dosso, soprattutto quando scopre che Benito (Fernando Cattori) e Belly non stanno più insieme. Improvvisamente, Conrad inizia a flirtare apertamente con Belly, le fa dei regali meravigliosamente sentimentali e condivide con lei un momento speciale mentre lei spegne le candeline sulla torta.

Più tardi, trascorrono il resto della serata da soli e le cose raggiungono il culmine mentre ballano sulle rive della Senna. Parlano del disastro che è stato il ballo di fine anno, parlano dello sfogo inutile di Belly al funerale di Susannah e Belly ammette quanto le siano state importanti le sue lettere. Alla fine, Conrad le chiede se lo ha dimenticato e, in risposta, Belly lo bacia.

Dopo un viaggio carico di sensualità verso l’appartamento di Belly, tutto sembra perfetto. Sono insieme, sono ancora innamorati e possono risolvere tutto. Ma non è così semplice. La vera paura di Belly viene finalmente rivelata: e se la malattia e la morte di Susannah fossero l’unica ragione per cui si sono messi insieme, l’unica ragione per cui si sono innamorati?

Per fortuna, Conrad la rassicura e le dice che l’unica costante nella sua vita è stato il suo amore per lei. Dopotutto, era stata proprio la morte di Susannah a creare la relazione tra Belly e Jeremiah, che non riuscivano a capire come affrontare da soli un momento così traumatico.

Eppure, Belly aspetta che Conrad se ne sia andato per rendersi conto che vuole stare con lui e, in vero stile romantico, lo insegue attraverso una stazione ferroviaria e su un treno. “Conrad, ti scelgo di mia spontanea volontà”, dice Belly quando lo trova. “Se esistono infiniti mondi, ogni versione di me ti sceglie in ognuno di essi”.

Questo è un momento importante per entrambi. Belly ammette finalmente che il suo amore per Conrad non ha nulla a che vedere con l’intromissione ben intenzionata di Susannah o con il suo dolore, e Conrad riesce finalmente a essere quello scelto, invece di vederla scegliere qualcun altro.

Cosa succede a Belly e Conrad dopo il finale della serie TSITP

Pochi minuti dopo, abbiamo un breve assaggio della vita insieme di Conrad e Belly dopo la loro parentesi parigina. La voce fuori campo di Belly ci dice che “alla fine” è tornata a Cousins, e ci viene mostrata un’immagine di Belly e Conrad che guidano insieme lungo la spiaggia. Naturalmente, finiscono a casa, e c’è una bella immagine di loro che entrano insieme prima di finire accanto alla piscina.

Nel libro finale della trilogia di Han, We’ll Always Have Summer, l’epilogo rivela che Belly ha quasi 24 anni. È lecito supporre che la scena finale di L’estate nei tuoi occhi (The Summer I Turned Pretty) si svolga nella stessa linea temporale, circa due anni dopo Parigi. Stranamente, però, Belly e Conrad che entrano insieme in casa è significativamente meno memorabile di ciò che accade nell’epilogo originale.

Non è chiaro fino a che punto sia arrivata la loro relazione nella serie. Vivono insieme? Hanno parlato del loro futuro?

La nuova storia d’amore di Jeremiah con Denise e le prospettive di carriera spiegate

Mentre Conrad è a Parigi, Jeremiah (Gavin Casalegno) sta lavorando a una cena di presentazione, dato che è rapidamente diventato uno degli chef emergenti più “alla moda” di Boston. A causa di circostanze impreviste, la cena finisce per essere organizzata nella casa al mare dei Cousins, riunendo tutti i personaggi rimanenti di TSITP per un ultimo hurrà.

Tra questi c’è Denise (Isabella Briggs), che è diventata la coinquilina e la nuova migliore amica di Jeremiah dopo la sua rottura con Belly. Denise è stata un bene per Jeremiah; è stata una vera amica e non ha avuto paura di rimproverarlo per i suoi problemi. Lo fa anche in questo episodio, quando gli dice che l’unico veramente ossessionato dal successo di Conrad nella vita è Jeremiah stesso.

Denise non è stata l’unica a dire la dura verità, però. In un momento di crescita sorprendente e innegabilmente gradito, Jeremiah ammette che il motivo per cui ha chiesto a Belly di non andare a Parigi dopo il loro fidanzamento era perché era egoista, aveva paura di rimanere solo. La sua matura accettazione di essere rimasto solo a Boston è però in qualche modo sminuita da ciò che accade dopo.

Chiaramente, Jeremiah non era destinato a rimanere single a lungo, dato che Denise e Jeremiah si scambiano un bacio appassionato in cucina dopo che lui le ha fatto assaggiare il suo dessert al cioccolato. Se la loro storia d’amore funzionerà a lungo termine è un punto interrogativo che aleggia sul finale della serie L’estate nei tuoi occhi (The Summer I Turned Pretty), dato che l’impresa commerciale di Steven (Sean Kaufman) e Denise li sta portando a San Francisco.

La decisione di Steven e Taylor sulla California e la spiegazione della loro storia d’amore finale

Mentre il futuro di Jeremiah e Denise rimane incerto, Steven e Taylor (Rain Spencer) hanno fatto molta strada. Anche se l’episodio finale di L’estate nei tuoi occhi (The Summer I Turned Pretty) include una lite lunga e in qualche modo inutile tra la coppia secondaria di TSITP, poiché Steven non aveva ancora detto a Taylor dell’imminente trasferimento a San Francisco, i due decidono di trasferirsi lì insieme.

Come Taylor dice a Steven sul molo, lei si trasferisce “con” lui, non “per” lui. Questa è una differenza enorme per lei, soprattutto se paragonata a come è iniziata la storia di Steven e Taylor all’inizio di questa stagione, quando lei è praticamente saltata fuori da un’auto in corsa per evitare di affrontare i suoi sentimenti per lui.

Aveva tanta paura di stare con lui, di essere vulnerabile. Ammettere quella vecchia paura e accettare questa nuova avventura è un passo enorme per lei, ed è bello vedere Steven e Taylor così stabili. Trasferirsi e iniziare una nuova vita insieme è un sogno che si avvera per entrambi.

Come il finale della terza stagione di L’estate nei tuoi occhi (The Summer I Turned Pretty) si confronta con il libro

Mentre la terza stagione di L’estate nei tuoi occhi (The Summer I Turned Pretty) finisce più o meno nello stesso punto dell’epilogo del libro – Belly e Conrad insieme a Cousins – il finale di stagione in realtà fornisce molti meno dettagli sullo stato della loro relazione e sul loro futuro. L’epilogo del libro include la lettera che Susannah scrive a Belly il giorno del suo matrimonio, e Belly, a sua volta, rivela di aver appena sposato Conrad dopo che si sono ritrovati grazie alle sue lettere.

Nell’epilogo di quattro pagine, lei e Conrad hanno appena abbandonato il loro ricevimento di nozze, fuggendo invece sulla spiaggia per correre insieme nell’oceano. È un modo incantevole per concludere la loro storia, gran parte della quale si è svolta su quel tratto di sabbia, tanto che sembra un po’ strano avere un finale così diverso nella serie.

Almeno abbiamo potuto vedere un assaggio del terzo Natale insieme di Belly e Conrad, anche se non sapremo mai chi ha scattato quelle foto.

Fortunatamente, nonostante alcuni cambiamenti nella trama, Belly e Conrad finiscono proprio dove dovrebbero essere nel finale della serie L’estate nei tuoi occhi (The Summer I Turned Pretty): innamorati e liberi di stare insieme, con tutti i loro segreti e sentimenti finalmente allo scoperto.

Tutti gli episodi della terza stagione di L’estate nei tuoi occhi (The Summer I Turned Pretty) sono ora disponibili in streaming su Prime Video.