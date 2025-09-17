La ragazza del mare: 10 cose che il film cambia rispetto alla storia vera

La ragazza del mare (qui la recensione) è basato sulla storia vera di Gertrude “Trudy” Ederle e, pur mantenendo l’essenza di ciò che è accaduto nella realtà, il film tralascia e modifica alcuni aspetti. Diretto da Joachim Rønning e interpretato da Daisy Ridley nel ruolo di Trudy Ederle, il film biografico è tratto dal libro di Glenn Stout e segue Trudy dal momento in cui supera il morbillo fino alla sua trionfale traversata a nuoto della Manica nel 1926.

Anche i migliori film biografici modificano alcuni aspetti della vita dei personaggi per rendere la storia più avvincente o più lineare. Ciò che è accaduto nella vita reale non è mai esattamente come viene rappresentato sullo schermo, e La ragazza del mare, pur rimanendo fedele alla storia della vita di Ederle, si prende occasionalmente alcune libertà creative. Ciò significa alterare alcuni elementi della storia per adattarli alla narrazione del film o tralasciare alcune cose per rendere più intenso il finale. Vediamo allora cosa è cambiato.

Trudy Ederle ha cambiato il suo costume da bagno

In La ragazza del mare, Meg aiuta Trudy a cambiare il suo costume da bagno prima che lei si tuffi in acqua per attraversare la Manica, cucendone una nuova versione che fosse più versatile e comoda quando Trudy nuotava. In realtà, fu Trudy a pensare di cambiare costume da bagno, indossando un costume da bagno di seta quando apparve sulla spiaggia prima del suo tentativo di attraversare la Manica. Fu anche Trudy a usare la cera di candela sugli occhialini e a spalmarsi diversi strati di grasso, olio d’oliva e vaselina, anche se probabilmente sua sorella l’aiutò.

Il cambiamento di stile del costume da bagno di Trudy fu un evento importante nel 1926, quando le donne in genere non indossavano costumi da bagno a due pezzi. Indossavano anche le scarpe per nuotare. Il fatto che a Trudy non importasse se fosse considerato scandaloso indossare un costume a due pezzi che non la soffocava né la rallentava in acqua era una cosa incredibile per l’epoca. Dimostrava che la sua ideologia non era così antiquata e che la sua scelta del costume da bagno era liberatoria tanto quanto la sua decisione di attraversare a nuoto la Manica.

Trudy Ederle tornò a New York dopo il suo primo tentativo fallito di attraversare a nuoto la Manica

La ragazza del mare ha aggiunto un tocco di drammaticità al periodo tra il suo primo tentativo (fallito) di attraversare a nuoto la Manica e il secondo. Nel film, Trudy saltò dalla nave diretta a New York per tornare in Francia e allenarsi con Bill Burgess. Lo sponsor di Trudy non fu affatto contento di questo cambiamento di programma. Tuttavia, la realtà dei fatti era che Trudy tornò davvero a New York dopo aver fallito il suo primo tentativo di attraversare a nuoto la Manica. Lasciò la Francia nel 1925 e non vi fece ritorno fino a un anno dopo, nel 1926.

Una volta tornata in Francia, Trudy trascorse settimane ad allenarsi per conoscere l’acqua e abituarsi al freddo. Solo dopo, il 26 agosto 1926, Trudy tentò nuovamente di attraversare a nuoto la Manica. In La ragazza del mare, invece, Trudy attraversa la Manica solo poche settimane dopo il suo primo tentativo fallito. Ma probabilmente è stato cambiato in modo che il film non dovesse coprire l’anno del suo ritorno a New York, soprattutto perché si avvicinava alla fine del film.

Bill Burgess allenò Trudy Ederle solo dopo il suo ritorno in Francia

La ragazza del mare descrive Trudy che licenzia Jabez Wolffe come suo allenatore di nuoto e accetta di lavorare con Bill Burgess, lui stesso un nuotatore di successo della Manica diventato allenatore, a condizione che lui non la tirasse fuori dall’acqua in nessun caso. Ma mentre Burgess la incontrò in Francia dopo che lei si era ripresa dall’avvelenamento, spingendola a mettere in discussione Wolffe nel film, in realtà non allenò Trudy fino al suo ritorno in Francia nella primavera del 1926.

Poiché la linea temporale del film è abbreviata per includere i due tentativi di Trudy nell’arco di poche settimane, Burgess viene inserito prima. Ma proprio come nel film biografico, il nuotatore si rivelò di grande aiuto per Trudy, offrendole saggi consigli sul nuoto nella Manica dopo averlo fatto più volte in precedenza. Burgess fece anche ciò che Trudy desiderava, mentre Wolffe era più incline a indirizzarla verso una direzione che non era particolarmente orientata al successo.

Il padre di Trudy Ederle le promise un’auto sportiva rossa se avesse nuotato con successo

Il padre di Trudy, Henry (interpretato da Kim Bodnia di Killing Eve), inizialmente non era d’accordo con le lezioni di nuoto della figlia. Tuttavia, alla fine di La ragazza del mare, si presentò per mostrarle il suo sostegno e incoraggiarla. Ciò che il film omette, tuttavia, è che Henry promise a Trudy che le avrebbe comprato una roadster rossa se fosse riuscita ad attraversare a nuoto la Manica. La promessa di un nuovo veicolo contribuì a motivare Trudy durante la sua traversata a nuoto della Manica.

Fedele alla sua parola, Henry ha comprato alla figlia la roadster dopo la sua trionfale traversata fino alle coste dell’Inghilterra, e lei ha ricevuto l’auto al suo ritorno a New York. Nel film, Henry è un uomo di poche parole e sostiene la tradizione, ma quando si è trattato del secondo tentativo di Trudy di attraversare la Manica a nuoto, lui era lì per lei. Anche la promessa di una nuova auto per aiutare Trudy ad andare fino in fondo non ha fatto male.

La ragazza del mare omette la tempesta che Ederle ha affrontato durante la traversata

Uno dei maggiori ostacoli che Trudy ha dovuto affrontare durante la traversata è stato il fondale basso. Si trattava di una zona che il rimorchiatore non poteva attraversare perché, appunto, troppo bassa. Trudy è rimasta sola, senza una barca che la guidasse e senza luci che le consentissero di vedere attraverso l’immenso e infinito oceano. Ciò che La ragazza del mare alla fine tralascia è la tempesta che Ederle e l’equipaggio della barca hanno affrontato durante la sua traversata. La violenta tempesta ha creato onde devastanti che hanno rallentato Trudy e costretto Burgess a cambiare direzione.

Naturalmente, la tempesta non ha impedito a Trudy di raggiungere il suo obiettivo ed è comunque riuscita a raggiungere le coste dell’Inghilterra in meno tempo di qualsiasi altro uomo che avesse completato la traversata della Manica prima di lei, ma è un momento che non è incluso nel film. Forse l’idea che Trudy si fosse persa per un po’ da sola nelle acque poco profonde ha aumentato la tensione ai fini della trama, anche se si è allontanata da alcuni dettagli della storia vera.

Il primo tentativo di Trudy Ederle sarebbe fallito a causa di un errore di valutazione delle maree

In La ragazza del mare, il primo tentativo di Trudy di attraversare la Manica viene interrotto dopo che Jabez Wolffe le ha versato delle pillole contro il mal di mare nel tè, impedendole di nuotare e costringendola a tornare in Francia. E mentre Trudy credeva che Wolffe le avesse avvelenato il tè, e si sosteneva che lui l’avesse tirata fuori perché sembrava malata, l’autore di The Great Swim, Gavin Mortimer, ha detto che secondo quanto riferito “avevano sbagliato le maree e Trudy non si era preparata abbastanza”.

Di sicuro, il primo tentativo di Trudy di attraversare a nuoto la Manica non andò come voleva, e c’è un motivo per cui finì per assumere Bill Burgess al posto di Wolffe. Che fosse colpa delle maree o meno, la stessa Ederle credeva che Wolffe avesse messo qualcosa nel suo tè ed è quello che racconta La ragazza del mare, probabilmente perché era il punto di vista di Trudy su come erano andate le cose.

La ragazza del mare non include la rubrica settimanale di Trudy Ederle

Prima del secondo tentativo di Trudy Ederle di attraversare a nuoto la Manica, la nuotatrice fu ingaggiata per scrivere una rubrica settimanale per il New York Daily News per un compenso di 5.000 dollari (più un extra se avesse effettivamente raggiunto il suo obiettivo). Oltre alla rubrica, il New York Daily News e il Chicago Tribune erano gli sponsor di Ederle, e alcuni giornalisti erano sulla barca che seguiva i progressi di Trudy in acqua, ottenendo la copertura esclusiva per i rispettivi giornali della sua traversata a nuoto della Manica.

È comprensibile il motivo per cui La ragazza del mare abbia tralasciato questa parte della storia. Concentrandosi sulla determinazione e sull’allenamento di Trudy mentre si preparava al suo secondo tentativo di attraversare la Manica, includere il fatto che avesse firmato un contratto con il New York Daily News per scrivere una rubrica avrebbe potuto rallentare lo slancio del film, soprattutto perché questo dettaglio (anche se piuttosto interessante) non era rilevante per la storia nel suo complesso.

Quattro nuotatrici tentarono di attraversare la Manica nel 1926

Prima del secondo tentativo di Trudy di attraversare la Manica, altre quattro nuotatrici tentarono di attraversarla a nuoto nel 1926. Arrivarono in Francia con l’obiettivo di superare Ederle, ma tutte e quattro fallirono nell’impresa. È interessante notare che nel 1925 anche Helen Wainright fu sponsorizzata insieme a Ederle per tentare di attraversare la Manica a nuoto, ma Wainright dovette ritirarsi a causa di un infortunio.

L’anno successivo, nel 1927, Mercedes Gleitze attraversò con successo la Manica, diventando la prima donna britannica a farlo, anche se non batté il tempo di Ederle, che rimase imbattuto per 24 anni. Il tempo record di Trudy fu superato da Florence Chadwick, che attraversò la Manica dalla Francia all’Inghilterra in 13 ore e 23 minuti nel 1950. Se le quattro donne avessero avuto successo nel 1926, l’anno in cui Ederle entrò nella storia, è possibile che lei non sarebbe stata la prima donna ad attraversare la Manica.

Trudy Ederle rischiò di annegare quando aveva 7 anni

La ragazza del mare suggerisce che fu la madre di Trudy Ederle, Gertrude Anna Ederle, a iscrivere le figlie a un corso di nuoto dopo aver sentito la notizia di alcune donne morte in un incendio su una barca perché non sapevano nuotare. Ma secondo quanto riferito, Ederle rischiò di annegare all’età di sette anni, e questo la spinse a voler imparare a nuotare. Questo episodio non è riportato in La ragazza del mare, che inizia solo dopo che Trudy sopravvisse al morbillo all’età di cinque anni.

La lotta della nuotatrice contro il morbillo è una parte centrale della narrazione, poiché ha influito sul suo udito e sulla sua capacità di nuotare nelle piscine pubbliche. Probabilmente è stata omessa perché l’incoraggiamento di sua madre e la storia dell’annegamento della sorella di Anna, che spiegava perché Anna avesse paura dell’acqua, erano sufficienti a creare tensione drammatica all’interno della storia.

La ragazza del mare tralascia tre dei fratelli di Trudy Ederle

Nel film, Trudy è una dei tre figli, la figlia di mezzo tra la sorella maggiore Meg e il fratello minore. I tre fratelli vengono spesso mostrati mentre cenano insieme, anche se il fratello non ha lo stesso spazio di Meg perché La ragazza del mare si concentra specificatamente sul rapporto stretto tra Trudy e sua sorella. Tuttavia, Trudy era in realtà una di sei fratelli.

Meg era effettivamente una delle sue sorelle e Trudy ha lasciato dieci nipoti dopo la sua morte nel 2003. Il film tralascia gli altri tre fratelli per ragioni non chiare, forse per non rendere il cast eccessivamente numeroso. Non si sa molto degli altri fratelli di Ederle, ma dato che La ragazza del mare è incentrato sul rapporto tra Meg e Trudy, la presenza costante degli altri fratelli avrebbe potuto distogliere l’attenzione da questo tema centrale.

Cosa comportano questi cambiamenti rispetto alla storia vera

Molti cambiamenti introdotti in La ragazza del mare rispetto alla realtà storica sono stati pensati per rendere la narrazione più scorrevole e accessibile. Invece di soffermarsi su ogni dettaglio della vita di Trudy Ederle, il film ha scelto di condensare gli eventi, concentrandosi soprattutto sul suo primo tentativo di attraversare la Manica e saltando passaggi come il ritorno negli Stati Uniti. Questa scelta permette di mantenere un ritmo più serrato e di focalizzare l’attenzione sul cuore della sua impresa, senza ridondanze che avrebbero rallentato la narrazione.

Alcuni episodi realmente accaduti, come il quasi annegamento da bambina o la tempesta affrontata durante una nuotata, sono stati esclusi proprio perché avrebbero rischiato di sembrare artificiosi o inventati da Hollywood, nonostante fossero autentici. Il film, quindi, privilegia un equilibrio tra verità storica e costruzione cinematografica, selezionando solo gli elementi essenziali per trasmettere la determinazione e il coraggio di Trudy. Il risultato è una sceneggiatura coinvolgente, che cattura lo spirito e l’ispirazione della sua storia senza appesantirla di dettagli superflui, rendendo La ragazza del mare un racconto emozionante e credibile.

