M – il Figlio del Secolo: guida ai personaggi

“Per il futuro, l’avanguardia, la rivoluzione: oggi nasce il fascismo”: la fondazione dei Fasci di combattimento, nel 1919, da parte di Benito Mussolini sancisce la nascita di un movimento, poi partito, che avrebbe radunato intorno a sé in pochi anni milioni di seguaci in giro per l’Italia uscita malconcia dalla Grande Guerra.

Un’Italia che si consegnerà al suo Duce arrendendosi a 20 anni di una dittatura sanguinosa, la pagina più oscura della nostra Storia. Ma è da quegli inizi così incerti e ancora fortemente avversati che parte il torrenziale racconto, potente quanto contemporaneo di M – IL FIGLIO DEL SECOLO (la nostra recensione), la nuova serie Sky Original diretta da Joe Wright su Sky e in streaming su NOW, in esclusiva, da domani, 10 gennaio. A interpretare il Duce uno fra i più apprezzati attori italiani, Luca Marinelli.

Ecco tutti gli interpreti principali di M – Il Figlio del Secolo e il corrispettivo personaggio storico che interpretano:

Luca Marinelli è Benito Mussolini ;

; Francesco Russo è Cesare Rossi , sindacalista, giornalista e politico italiano. Fascista della prima ora;

, sindacalista, giornalista e politico italiano. Fascista della prima ora; Barbara Chichiarelli è Margherita Sarfatti, critica d’arte, nota per la sua importanza nel panorama culturale internazionale del tempo;

critica d’arte, nota per la sua importanza nel panorama culturale internazionale del tempo; Benedetta Cimatti è Rachele , la moglie di Mussolini;

, la moglie di Mussolini; Federico Majorana è Amerigo Dumini , capo della squadra fascista che sequestrò e uccise il deputato socialista Giacomo Matteotti nel 1924;

, capo della squadra fascista che sequestrò e uccise il deputato socialista Giacomo Matteotti nel 1924; Gaetano Bruno è Giacomo Matteotti , politico, giornalista e antifascista italiano, segretario del Partito Socialista Unitario, Fu rapito e assassinato il 10 giugno 1924 da una squadra fascista;

, politico, giornalista e antifascista italiano, segretario del Partito Socialista Unitario, Fu rapito e assassinato il 10 giugno 1924 da una squadra fascista; Fulvio Falzarano è Giovanni Giolitti , politico italiano, cinque volte presidente del Consiglio dei ministri, il secondo più longevo nella storia italiana dopo Benito Mussolini;

, politico italiano, cinque volte presidente del Consiglio dei ministri, il secondo più longevo nella storia italiana dopo Benito Mussolini; Massimo De Lorenzo è Alfredo Rocco , giurista e politico italiano, al cui nome è legato il Codice penale da lui varato e tuttora in vigore;

, giurista e politico italiano, al cui nome è legato il Codice penale da lui varato e tuttora in vigore; Lorenzo Zurzolo è Italo Balbo , politico, generale e aviatore italiano;

, politico, generale e aviatore italiano; Federico Mainardi è Albino Volpi , militare e criminale italiano, fu dirigente fascista e squadrista;

, militare e criminale italiano, fu dirigente fascista e squadrista; Vincenzo Nemolato è Vittorio Emanuele III , re d’Italia;

, re d’Italia; Gianmarco Vettori è Dino Grandi , politico e diplomatico italiano, passato alla storia per la presentazione dell’omonimo ordine del giorno al Gran consiglio del fascismo del 25 luglio 1943 che portò alla destituzione di Benito Mussolini;

, politico e diplomatico italiano, passato alla storia per la presentazione dell’omonimo ordine del giorno al Gran consiglio del fascismo del 25 luglio 1943 che portò alla destituzione di Benito Mussolini; Gabriele Falsetta è Roberto Farinacci , politico, giornalista e generale italiano. È stato segretario del Partito Nazionale Fascista;

, politico, giornalista e generale italiano. È stato segretario del Partito Nazionale Fascista; Maurizio Lombardi è Emilio De Bono , membro del Partito Nazionale Fascista fu uno dei quadrumviri della marcia su Roma;

, membro del Partito Nazionale Fascista fu uno dei quadrumviri della marcia su Roma; Daniele Trombetti è Cesare Forni , politico italiano;

, politico italiano; Gianluca Gobbi è Cesare Maria de Vecchi , quadrumviro della marcia su Roma e Ministro dell’educazione nazionale;

, quadrumviro della marcia su Roma e Ministro dell’educazione nazionale; Cosima Centurioni è Bianca Ceccato , minorenne, sua assistente personale al Popolo d’Italia;

, minorenne, sua assistente personale al Popolo d’Italia; Alberto Astorri è Luigi Facta , noto per aver svolto per ultimo l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri prima del governo Mussolini;

, noto per aver svolto per ultimo l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri prima del governo Mussolini; Amedeo Gulla è Augusto Malacria , autista dell’auto con la quale fu rapito Matteotti;

, autista dell’auto con la quale fu rapito Matteotti; Paolo Pierobon è Gabriele D’Annunzio.

Dall’omonimo romanzo di Antonio Scurati vincitore del Premio Strega e bestseller internazionale (edito da Bompiani) sulla nascita del fascismo in Italia e l’ascesa al potere di Mussolini, la serie è prodotta da Sky Studios e da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle, in co-produzione con Pathé, in associazione con Small Forward Productions, in collaborazione con Fremantle e CINECITTÀ S.p.A. La distribuzione internazionale è di Fremantle.

Scritta da Stefano Bises (Gomorra – La Serie, The New Pope, ZeroZeroZero, Speravo de morì prima) e Davide Serino (1992, 1993, Il Re, Esterno Notte), con soggetto di serie e soggetti di puntata firmati da Stefano Bises, Davide Serino e Antonio Scurati, la serie racconterà gli accadimenti che portarono Mussolini a impossessarsi dell’Italia e a fondare la dittatura in modo storicamente accurato, ampiamente documentato e testimoniato da più fonti.

Disponibili dal 10 gennaio su Sky e NOW i primi due episodi di M – Il Figlio del Secolo. Ecco la trama:

Il 23 Marzo 1919 Mussolini fonda i Fasci di Combattimento, il movimento che incarna il suo credo politico rivoluzionario. Ma la conquista del consenso è lontana: i primi Fasci sono solo poche centinaia di reduci di guerra, storpi e disperati; e qualcuno gli ruba la scena: il poeta ed eroe di guerra D’Annunzio prende militarmente Fiume. Così Mussolini si butta sulle elezioni: vincono i vecchi compagni socialisti, ora nemici, lui non prende voti e viene arrestato.

Rimesso in libertà da sconfitto, Mussolini medita di lasciare la politica. Ma un’occasione inattesa gli fa cambiare idea: gli scioperi indetti dai socialisti, che paralizzano il Paese, inducono latifondisti e industriali a cercare l’aiuto dei fasci per riportare ordine con la forza. Il fascismo, nato per sollevare gli ultimi, rinnega operai e contadini e abbraccia la causa dei padroni e dei borghesi. E grazie ai nuovi alleati entra in parlamento.