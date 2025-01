Nightbitch con Amy Adams dal 24 gennaio su Disney+

Disney+ ha annunciato che Nightbitch, il nuovo film Searchlight Pictures scritto e diretto da Marielle Heller, sarà disponibile in Italia dal 24 gennaio in esclusiva su Disney+. Marielle Heller fornisce la sua visione satirica e unica al lungometraggio basato sull’acclamato omonimo romanzo di Rachel Yoder.

Amy Adams è stata nominata come “Miglior Attrice Protagonista – Musical o Comedy” ai Golden Globe Awards per Nightbitch. Oltre all’attrice candidata a sei Oscar®, il cast è composto da Scoot McNairy, Arleigh Snowden ed Emmett Snowden al loro debutto cinematografico.

Searchlight Pictures presenta Nightbitch, prodotto da Anne Carey, p.g.a., Marielle Heller, p.g.a., Sue Naegle, p.g.a., Christina Oh, Amy Adams e Stacy O’Neil. Megan Ellison, Allison Rose Carter, Havilah Brewster, Adam Paulsen, Sammy Scher e Rachel Yoder sono invece i produttori esecutivi.

La trama di Nightbitch

La sinossi di Nightbitch riporta: “Una madre ambiziosa mette da parte la sua carriera artistica per stare a casa con il figlio appena nato, ma l’esperienza non corrisponde alla sua immaginazione. Due anni dopo, entra in bagno per una pausa dalle richieste del suo bambino, solo per scoprire una fitta macchia di peli sulla nuca. Allo specchio, i suoi canini sembrano improvvisamente più affilati di quanto ricordasse. Il marito, che viaggia per lavoro cinque giorni alla settimana, ignora le sue paure da stanze d’albergo lontane.

Mentre i sintomi della madre si intensificano e la tentazione di cedere ai suoi nuovi impulsi canini aumenta, la donna lotta per mantenere segreta la sua identità di alter-canina. Cercando una cura in biblioteca, scopre il misterioso tomo accademico che diventa la sua bibbia, A Field Guide to Magical Women: A Mythical Ethnography, e incontra un gruppo di mamme coinvolte in uno schema di marketing multilivello che potrebbero essere più di quello che sembrano”.