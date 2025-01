Spider-Man: la Sony potrebbe concentrarsi esclusivamente sulle varianti dell’Uomo Ragno

Come ormai confermato, la Sony sembra aver abbandonato ogni piano nei confronti del Sony’s Spider-Man Universe. Sebbene il successo finanziario della trilogia di Venom sia innegabile, ogni capitolo ha guadagnato meno del suo predecessore e tutti hanno ricevuto una risposta ampiamente negativa da parte dei fan e della critica. Morbius, Madame Web e Kraven il Cacciatore sono poi tra i più grandi flop cinematografici di supereroi di sempre.

Proprio dopo il fallimento di quest’ultimo, abbiamo dunque saputo che la Sony ha deciso di rinunciare ai suoi film Marvel con protagonisti i villain dell’Uomo Ragno per concentrarsi su Spider-Man 4 (prodotto in collaborazione con i Marvel Studios), Spider-Man: Beyond the Spider-Verse e Spider-Noir, la serie Amazon con Nicolas Cage. Tuttavia, sapendo che c’è ancora da guadagnare da questo bacino di personaggi, lo studio potrebbe avere intenzione di adottare un nuovo approccio a questi spin-off. Secondo lo scooper @MyTimeToShineH, si vocifera infatti che i progetti futuri della Sony ruoteranno esclusivamente intorno alle varianti di Spider-Man.

Quindi, si potrebbe spaziare da Spider-Punk a Kaine, Spider-Ham, Spider-Man 2099, Spider-Gwen, Spider-Woman e innumerevoli altri ancora. Questa potrebbe essere considerata una buona notizia, perché è probabilmente ciò che Sony avrebbe dovuto fare fin dall’inizio, visto anche la buona accoglienza ricevuta da molti di questi personaggi in seguito alla loro introduzione in Spider-Man: Un nuovo universo e Spider-Man: Across the Spider-Verse. Non resta che attendere di scoprire se questa indiscrezione si rivelerà vera.

Cosa sappiamo su Spider-Man 4?

Precedenti indiscrezioni hanno affermato che Tom Rothman della Sony e Kevin Feige, capo dei Marvel Studios, hanno avuto dei disaccordi per quanto riguarda la storia di Spider-Man 4, con quest’ultimo che sperava di ridimensionare il Multiverso per un’avventura più piccola. Rothman, invece, si dice che voglia capitalizzare il successo di No Way Home riportando Tobey Maguire e Andrew Garfield nei rispettivi ruoli di Peter Parker.

Più di recente, abbiamo sentito che entrambi gli studios si sono accordati su una storia prevalentemente terrestre con alcuni elementi multiversali, anche se il film viene ancora descritto come un “evento di livello Avengers”. Oltre a Tom Holland, Zendaya dovrebbe riprendere il suo ruolo di MJ. Si dice inoltre che Sydney Sweeney potrebbe interpretare Black Cat, mentre è stato ampiamente riportato – ma non confermato – che Charlie Cox, Vincent D’Onofrio e Paul Rudd potrebbero a loro volta apparire come Daredevil, The Kingpin e Ant-Man.