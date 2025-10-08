Mindhunter – Stagione 2: spiegazione del finale del BTK Killer e come ha preparato il terreno per la terza stagione

Il finale della seconda stagione di Mindhunter sembrava promettere una terza stagione esplosiva prima che la serie venisse cancellata. Il dramma poliziesco di Netflix era una delle migliori serie investigative di tutti i tempi, ma è stato criminalmente sottovalutato, portando a una conclusione anticipata. La serie è basata sull’omonimo libro di John Douglas e Mark Olshaker, che documentava la nascita del profiling criminale all’FBI.

Mindhunter presentava diversi serial killer, ma era una serie insolita rispetto alla maggior parte dei polizieschi. Mostrava i personaggi principali commettere errori, con molti degli assassini già dietro le sbarre. La seconda stagione si è conclusa con una vittoria agrodolce e uno sguardo nella mente di un nuovo antagonista che Bill e Holden avrebbero dovuto affrontare. Purtroppo, non ne hanno mai avuto l’opportunità.

Chi è l’uomo mascherato nei terrificanti momenti finali della seconda stagione di Mindhunter?

Mindhunter è una serie TV estremamente inquietante, ma sorprendentemente poco violenta. Ciò significa che, quando si verifica una scena violenta, è davvero scioccante, e gli intensi momenti finali della seconda stagione di Mindhunter ne sono un perfetto esempio. La scena finale dura solo un minuto e nove secondi e mostra un personaggio che abbiamo già visto in un fantastico esempio di anticipazione.

La scena mostra il tecnico dell’ADT, che abbiamo intravisto in entrambe le stagioni di Mindhunter. Questa volta è vestito con abiti femminili, indossa una maschera con il volto di una donna, rossetto rosso e una corda, che lega alla maniglia della porta. Mentre si china in avanti per guardare le foto dei morti, si dà piacere mentre viene strangolato.

Il personaggio, interpretato da Sonny Valicenti, è accreditato come “ADT Serviceman.” Tuttavia, gli appassionati di true crime si renderanno conto che sembra essere Dennis Rader, noto anche come “il BTK Killer,” anche se non sentono un altro personaggio chiamarlo per nome. BTK ha scelto il suo nome in base ai suoi crimini, in cui legava, torturava e uccideva le sue vittime.

Il finale della seconda stagione di Mindhunter anticipa un ruolo più importante per lui nella terza stagione.

Mindhunter presenta BTK come il killer principale nella terza stagione

L’escalation delle scene di BTK, che culmina in quel momento finale inquietante, lo presenta come un formidabile antagonista. La trama della terza stagione di Mindhunter avrebbe mostrato Bill e Holden in viaggio, con la caccia a BTK come obiettivo principale. Poiché il vero Dennis Rader giocava al gatto e al topo con le forze dell’ordine, la cattura del suo omologo televisivo sarebbe stata un obiettivo importante per la squadra.

BTK era diverso dagli altri killer che la squadra aveva incontrato finora in Mindhunter, portandoli a commettere un grave errore nella terza stagione. Poiché lo studio di Bill e Holden si era rivelato accurato, era probabile che cercassero un uomo antisociale con problemi familiari. Ciò avrebbe reso difficile rintracciare il killer, che in realtà era un marito e un padre con un lavoro ben remunerato.

Come Bill e Holden hanno finalmente catturato Wayne Williams

Mindhunter – stagione 2 si concentra sugli omicidi dei bambini di Atlanta, con Bill e Holden che lottano per far arrestare Wayne Williams. Sebbene Williams corrisponda al profilo di Holden, che si è già dimostrato accurato in altri casi, le prove sono circostanziali. Williams gioca con gli agenti prima che questi ottengano finalmente un mandato di perquisizione, che porta alla luce prove forensi che lo collegano a diverse vittime.

Mentre Williams sembra avere una spiegazione per ogni domanda posta dalla squadra, l’FBI trova in casa fili di nylon e peli di animali che corrispondono alle fibre trovate su molte delle vittime. Detto questo, Williams è stato processato solo per due crimini e una nota sullo schermo ci informa che, al 2019, nessuno dei restanti 27 casi è stato perseguito.

Cosa ha significato per Holden e la sua squadra risolvere il caso Williams

Il caso degli omicidi dei bambini di Atlanta sembra essere un successo per Holden e la sua squadra, con Holden e Bill che incontrano il loro nuovo capo in un aeroporto, dove vengono congratulati e ricevono un upgrade di viaggio. Ai due viene detto che “Atlanta ha cambiato tutto”, poiché sembra dimostrare la correttezza dei loro studi e fa guadagnare loro rispetto. Tuttavia, questa è una vittoria vuota per Holden.

Holden è consapevole che, sebbene il profiling sembrasse funzionare, non ha davvero dato alle famiglie dei bambini la chiusura o la giustizia che cercavano, e lui non può fare nulla per cambiare questa situazione. Dopo aver promesso alle famiglie che la squadra collegherà Williams ad altri omicidi, l’FBI viene sollevata dal caso Williams. Holden china il capo, guardando la notizia della chiusura del caso.

Holden è una carta jolly in Mindhunter, che agisce regolarmente mentre Bill e Wendy lo coprono. Anche se la squadra e i loro capi dell’FBI festeggiano la vittoria di Atlanta, la questione molto probabilmente non è finita per Holden. Dato che durante la serie soffre di attacchi di panico, la combinazione tra il successo professionale e l’ingiustizia di Atlanta non aiuterebbe il suo stato mentale.

Perché Wayne Williams non è stato perseguito per tutti gli omicidi

Williams è stato processato solo per due degli adulti uccisi contemporaneamente alla serie di omicidi di bambini, e i giurati hanno impiegato solo 12 ore per condannarlo. Mindhunter ha affrontato le gravi tensioni razziali che hanno influenzato gran parte del caso e ha esposto le prove fisiche. Tuttavia, non ha risposto completamente alla domanda se Wayne Williams fosse davvero colpevole degli omicidi dei bambini.

Le prove indiziarie contro Williams erano convincenti, ma non sono state investigate a fondo. Come riportato in una lettera al New York Times, il giudice George T. Smith della Corte Suprema della Georgia, che ha avuto un ruolo fondamentale nel caso, ha affermato: “La pratica del modello in questo caso è stata distorta oltre ogni riconoscibilità”. Semplicemente non c’erano prove sufficienti per processare un uomo già in prigione per omicidio.

Perché Nancy ha finalmente lasciato Bill

Alcuni dei migliori episodi di Mindhunter utilizzano la tensione e l’incertezza per trasformare una scena banale in un capolavoro di suspense. Questo accade durante tutto il finale, ogni volta che Bill interagisce con Brian, che è stato coinvolto in un crimine inquietante all’inizio della stagione. Bill dà ancora una volta la priorità al lavoro rispetto alla sua famiglia, lasciando Nancy che chiede di trasferirsi per ricominciare da capo.

L’indisponibilità emotiva di Bill ha avuto un impatto negativo sulla sua vita familiare, e lui sembra negare il comportamento di suo figlio, che assomiglia a quello di molti serial killer che sta intervistando. Sembra che Nancy ne abbia avuto abbastanza quando Bill ha lasciato Brian a friggere hamburger da solo, anche se è possibile che sia successo qualcosa che l’ha spaventata, cosa che la terza stagione avrebbe potuto rivelare.

Perché Mindhunter è stato cancellato?

David Fincher ha spiegato la cancellazione di Mindhunter in un’intervista a Première Magazine (tradotta da The Fincher Analyst su X). Ha spiegato che lo show è stato cancellato a causa dei costi elevati, con qualcuno che ha detto: “Non ha senso produrre questa serie in questo modo, a meno che non si riesca a ridurre il budget”. Mindhunter è essenzialmente un dramma storico, e i costumi e gli effetti accurati degli anni ’70 sono incredibilmente costosi.

Piuttosto che cambiare il formato e lo stile visivo distintivo per renderlo più attraente per i fan di serie poliziesche come True Detective, Fincher ha accettato la cancellazione di Mindhunter da parte di Netflix. Trattandosi di una delle serie più creative di Netflix, con un punteggio positivo del 97% da parte della critica su Rotten Tomatoes, la decisione non è stata accolta favorevolmente. Tuttavia, ha permesso a Mindhunter di concludersi senza un calo di qualità.

Mindhunter avrà un reboot?

Con la maggior parte del team di Mindhunter impegnato in altri progetti, un revival della serie sembrava improbabile da tempo. Tuttavia, Holt McCallany (Bill Tench) ha rivelato a CBR che, sebbene al momento non ci siano piani per la terza stagione di Mindhunter, c’è un’altra possibilità. Lui e Fincher hanno discusso della possibilità di rilanciare Mindhunter sotto forma di tre lungometraggi.

Il progetto del film Mindhunter ha ricevuto un aggiornamento da Charlize Theron, che ha lavorato come produttrice esecutiva della serie. Ha spiegato a The Hollywood Reporter che la decisione spetta a David Fincher, dicendo: “Lui fa le cose solo quando sente davvero che hanno del potenziale”. Questo non esclude completamente la possibilità di un reboot di Mindhunter, sia come film che come serie.

Fonte: The New York Times, CBR, Rotten Tomatoes, The Hollywood Reporter