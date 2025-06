MobLand – spiegazione del finale della prima stagione: cosa succede a Harry?

Il finale di stagione di MobLand di Ronan Bennett ha visto la guerra tra gli Harrigan e gli Stevenson giungere a una fine improvvisa e violenta, e nel frattempo i membri chiave dell’organizzazione criminale degli Harrigan sono entrati in un mondo più grande e pericoloso. Con Conrad e Maeve dietro le sbarre, Harry Da Souza ha messo in atto il suo colpo da maestro per porre fine alla guerra con gli Stevenson una volta per tutte.

Verso il finale esplosivo, sono stati risolti diversi misteri chiave che circondavano la cerchia ristretta degli Harrigan, in particolare l’identità del traditore che da mesi forniva informazioni a Richie. Harry ha sfruttato la fiducia di Richie nell’avvocato degli Harrigan, O’Hara Delaney, per incastrare il boss della malavita del sud di Londra e tutti i suoi soldati, consentendo a Harry, Kevin, Paul, Zosia e Kiko di eliminarli tutti in un’imboscata simultanea.

Altrove, Kevin rivendica il trono dell’impero criminale degli Harrigan, rifocalizzato dall’esorcismo del suo tormentatore di lunga data, la guardia carceraria Alan Rusby. Dopo aver confermato che Eddie era in realtà il figlio di Conrad e di sua moglie Bella, Kevin ha completamente rinnegato Eddie, designandolo come un problema di Conrad e non suo.

Sebbene molti dei misteri della prima stagione di MobLand siano stati risolti e il conflitto con gli Stevenson sia giunto al termine, il finale ha fatto molto per preparare una seconda stagione ancora non confermata. Gli eventi della prima stagione hanno inavvertitamente trascinato gli Harrigan in un mondo criminale molto più vasto rispetto ai territori londinesi che condividevano con gli Stevenson. Ci sono molte storie da esplorare nella prossima fase di crescita dei membri dell’organizzazione criminale Harrigan, insieme alla prossima serie di nemici che hanno provocato la loro ira.

Harry, interpretato da Tom Hardy, sopravviverà dopo essere stato pugnalato da Jan?

La sua frustrazione si manifesta in un breve momento di violenza

La scena finale della prima stagione di MobLand è stata molto più intima rispetto alle grandi scene d’azione che hanno dominato la parte centrale dell’episodio finale. Harry è tornato da Jan nel rifugio sicuro, dove lei ha finalmente dato sfogo alla sua rabbia, paura e frustrazione per la situazione in cui lei e Gina si trovano, intrappolate nel loro attuale stile di vita pericoloso. Nella sua frustrazione, Jan ha commesso un piccolo lapsus freudiano e ha accidentalmente pugnalato Harry al petto con un coltello da cucina.

Data la prevalenza di Tom Hardy nella serie e la sua reazione calma e misurata alla pugnalata, è quasi certo che non morirà per la ferita (anche se tecnicamente il suo destino è lasciato incerto). Francamente, il cliffhanger è probabilmente una precauzione nel caso in cui Tom Hardy non torni o non possa tornare per un’altra stagione di MobLand. Ora hanno un modo semplice per eliminarlo dalla serie e dare a Jan, interpretata da Joanne Froggatt, un conflitto da risolvere.

Perché i prigionieri acclamano Conrad

Conrad riceve un’accoglienza da eroe in prigione

Alla fine dell’episodio, Conrad esce dalla sua cella, circondato dagli altri detenuti della prigione. Lo accolgono con applausi e acclamazioni, che Conrad assorbe completamente, perché, come è stato chiarito in diverse occasioni, tiene alla sua reputazione più di ogni altra cosa. Come Conrad “100 Guns” Harrigan, era il signore del crimine più temuto di Londra e si era guadagnato senza dubbio il rispetto e l’ammirazione dei criminali di tutta la città. Ora in prigione con tutti gli altri, Conrad viene celebrato per i suoi decenni di famigerata malvagità.

Spiegata la motivazione di Maeve nel corso della serie

Certo, la ragione delle incessanti macchinazioni di Maeve è un po’ inconsistente e sembra quasi che se la sia inventata sul momento. Tuttavia, quando lei e Conrad parlano al telefono che hanno contrabbandato nelle loro celle, Maeve osserva che tutto ciò che ha fatto, compreso aizzare Eddie contro Tommy Stevenson e scatenare una guerra, chiamare anonimamente la polizia per metterli sulle tracce di Harry o fornire la posizione di Seraphina a Richie Stevenson in persona, faceva tutto parte di una sua prova personale. In poche parole, Maeve voleva vedere quali membri della famiglia valevano la pena di costruire un futuro.

Il finale fornisce anche alcune informazioni fondamentali sul perché Maeve fosse così affezionata a Eddie e odiasse Seraphina. Maeve ha sempre saputo che Eddie non era realmente suo nipote e lo ha conquistato quando era ancora un ragazzino. Lo ha praticamente cresciuto come l’erede dell’impero Harrigan, a cui tiene più di ogni altra cosa. Con Eddie al suo posto, Maeve ha anche in mente di diventare la regina del suo regno, in modo da poter continuare a governare per procura; ciò non sarebbe stato possibile con un’adulta Seraphina a capo della famiglia.

Kevin è ora a capo dell’impero Harrigan?

La vita di Kevin Harrigan è stata senza dubbio tragica, essendo cresciuto con Conrad e Maeve come genitori in un’organizzazione criminale. In prigione fin da giovane, è stato violentato molte volte, il che lo ha reso ancora più vulnerabile alla volontà del suo malvagio padre. Kevin è stato ingannato per anni sulla vera identità del suo presunto figlio e ha vissuto con una moglie che alle sue spalle corteggiava il suo migliore amico. Il finale di MobLand ha visto Kevin iniziare a riprendersi ciò che gli spetta di diritto, non solo in termini di controllo sull’organizzazione criminale degli Harrigan, ma anche sulla propria vita.

Il suo cognome lo porterà solo fino a un certo punto; Kevin deve guadagnarsi il controllo dell’impero criminale degli Harrigan.

Con Conrad e Maeve ancora vivi, il percorso di Kevin verso il trono non sarà facile. Ha l’amore e il rispetto di Harry, ma dovrà guadagnarseli da tutti i soldati dell’organizzazione criminale Harrigan se vuole davvero governare l’impero. Non solo, spetterà a Kevin farsi rispettare e temere dai suoi nemici e rivali. Richie potrebbe essere morto, ma Kevin ora ha a che fare con personaggi più importanti come Jaime Lopez e Kat McAllister. Il suo cognome lo porterà solo fino a un certo punto; Kevin dovrà guadagnarsi il controllo dell’impero criminale degli Harrigan.

Il finale di MobLand rivela la vera storia di Bella

Il suo piano si è rivelato essere una vendetta

La frustrante mancanza di dettagli sul piano di Bella che coinvolgeva suo padre, il ministro dell’Interno, il francese Antoine e il suo cliente (un trafficante d’armi siriano sotto sanzioni) è finalmente stata risolta nel finale di stagione. Attraverso una serie di notizie di cronaca trasmesse sul telefono e sul computer di Bella, abbiamo appreso che suo padre era stato arrestato con l’accusa di ricatto o lobbying illegale. Bella ha organizzato l’incontro con il trafficante d’armi per poter incastrare suo padre con prove video dei suoi affari loschi, tutto per vendicarsi dello stupro e dei tormenti subiti da bambina.

Perché Harry rifiuta Kat e come si vendicherà lei?

Harry si è seduto a tu per tu con Kat nel finale di stagione di MobLand, e come previsto lei ha chiesto a Harry di ripagare il favore che lui le aveva fatto salvando la vita a Seraphina ad Anversa e organizzando l’incontro tra Conrad e Jaime. Sfortunatamente, quel favore consisteva nell’aiutarla a eliminare i restanti Harrigan in modo che Kat potesse prendere il controllo del traffico di droga e armi a Londra. Harry rifiuta categoricamente per pura lealtà verso gli Harrigan in generale, ma in particolare verso il suo migliore amico Kevin, che era nella lista delle persone da uccidere di Kat.

Come è stato stabilito, Kat McAllister è una delle persone più potenti al mondo nel mondo della criminalità, anche se la natura del suo ruolo o delle sue connessioni rimane sconcertante e poco chiara. È stata avanzata l’ipotesi popolare che fosse una sorta di agente segreto della CIA, dell’MI6, ecc., ma il fatto che volesse entrare nel traffico di droga e armi di Londra indica che lei stessa è un’importante signora del crimine. È ormai assodato che essere in debito con lei è un grave errore, ma ora anche Harry si è messo un bersaglio sulla schiena.

È interessante notare che Kat ha contattato Seraphina Harrigan durante il finale di stagione, il che potrebbe essere la sua mossa ora che Harry le ha voltato le spalle. Invece di spazzare via gli Harrigan, Kat potrebbe cercare di mettere Seraphina a capo della famiglia come suo burattino. Seraphina è una donna d’affari intelligente e risoluta, con il cognome giusto e una buona reputazione a Londra, quindi ha perfettamente senso come alleata di Kat. Potrebbe essere lo strumento definitivo di Kat per vendicarsi di Harry, minando l’impero degli Harrigan dall’interno.

Ci sarà una seconda stagione di MobLand?

MobLand è stato un successo in streaming per Paramount+ fin dall’inizio. La settimana della prima ha attirato 8,8 milioni di spettatori (con 2,2 milioni di spettatori il giorno della prima), rendendola il più grande lancio di sempre per una serie sulla piattaforma, superando grandi successi come 1923, Tulsa King e Landman. La serie ha continuato ad accumulare numeri di streaming ogni settimana e, in previsione del finale di stagione, ha conquistato i primi tre posti nella classifica di streaming di Samba TV, secondo Yahoo. I numeri giustificano sicuramente una seconda stagione di questo crudo dramma poliziesco.

Tom Hardy ha dichiarato a The Hollywood Reporter che “il piano è sicuramente quello di vedere altre stagioni”. Il modo in cui finisce la prima stagione indica chiaramente che la narrazione generale è solo all’inizio per i membri della cerchia ristretta di Harrigan, che hanno acquisito un nemico ancora più temibile di Richie Stevenson nella pericolosa Kat McAllister interpretata da Janet McTeer. Sebbene la seconda stagione non sia ancora stata confermata, è prassi comune attendere la fine della stagione televisiva prima di fare annunci del genere, e sembra lecito supporre che sia così anche in questo caso.