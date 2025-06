1917, la spiegazione del finale

1917 di Sam Mendes ha una trama relativamente semplice per gran parte della sua durata, ma il finale del film è più complesso di quanto alcuni potrebbero pensare. Il film di Mendes è un’epopea bellica coinvolgente ed emozionante, con lo stile cinematografico in piano sequenza di 1917 che coinvolge il pubblico a un livello più profondo. Anche se il film sembra girato in un’unica ripresa, i tagli segreti di 1917 sono sapientemente nascosti. Questo stile di produzione ha fatto sì che il film di guerra diventasse rapidamente uno dei favoriti ai premi, così come il fantastico cast corale di 1917.

1917 segue due soldati britannici, i caporali Will Schofield (George MacKay) e Tom Blake (Dean-Charles Chapman), incaricati di consegnare un messaggio al Secondo Battaglione del Reggimento del Devonshire. Devono dire al colonnello Mackenzie, interpretato da Benedict Cumberbatch, di annullare un attacco pianificato; i tedeschi non sono fuggiti come si credeva, ma hanno invece effettuato una ritirata tattica, in attesa di tendere un’imboscata alle truppe britanniche. Ispirato a una storia vera, il recente successo online di 1917 ha attirato l’attenzione sul suo finale, un climax emozionante e ricco di significati e temi nascosti più profondi.

Cosa succede nel finale di 1917

Nell’atto finale di 1917, Schofield viene mostrato mentre fugge dall’inseguimento tedesco attraverso un villaggio bombardato dopo aver trovato una giovane donna francese e un bambino piccolo nascosti tra le macerie. Alla fine, trova il Secondo Devons in una foresta vicina, dove un membro del battaglione sta cantando una canzone mentre si preparano a marciare in battaglia. Con suo grande sgomento, Schofield scopre che questa è l’ultima ondata dell’attacco e che deve raggiungere il fronte per arrivare al colonnello Mackenzie prima dell’imminente bagno di sangue.

Schofield si fa strada tra i soldati, spingendo e spintonando nelle trincee, con i 1917‘s secret cuts perfettamente utilizzati in tutto il film. Chiede a diversi soldati dove può trovare il colonnello Mackenzie, ma questi continuano a indicargli di andare sempre più avanti lungo la linea delle trincee. Quando l’attacco ha inizio, Schofield capisce che deve abbandonare la relativa sicurezza delle trincee e correre attraverso il campo di battaglia per avere qualche possibilità di trovare Mackenzie in tempo. Alla fine ci riesce e consegna a Mackenzie gli ordini scritti a mano per annullare l’attacco.

1917 si conclude con un’ultima inquadratura di Schofield seduto in un prato, in un’inquadratura parallela a quella di apertura del film…

Dopo che le cose si sono calmate, Schofield è determinato a trovare il fratello di Blake, Joseph, per assicurarsi che sia in grado di fermare l’attacco prima che Joseph entri in battaglia. Schofield alla fine lo trova, che ascolta con orrore quando viene a sapere che suo fratello è morto. Schofield dà a Joseph alcuni oggetti personali di Blake, tra cui degli anelli e una piastrina di riconoscimento, poi gli chiede di scrivere a sua madre per informarla che Blake è morto da eroe. 1917 si conclude con un’ultima inquadratura di Schofield seduto in un prato, in una ripresa parallela all’inizio del film.

“Come Back To Us”: spiegazione delle foto di famiglia di Schofield in 1917

Uno degli elementi più sorprendenti del finale di 1917 viene rivelato quando Schofield si ritira dopo aver parlato con Joseph. La scena finale vede Schofield che scatta una foto a una donna e dei bambini fuori dalla sua uniforme, accompagnata da una nota che recita “Torna da noi”. Questa scena rivela che Schofield ha una famiglia a casa, cosa che Mendes ha scelto di non rivelare al pubblico fino agli ultimi momenti di 1917. Sebbene questo concluda il film con una nota emotiva, fornisce anche un contesto per diversi momenti chiave del film, rendendo completo l’arco narrativo del personaggio di Schofield.

In una scena precedente, Schofield e Blake discutono della loro recente licenza. In uno dei pochi momenti di lucidità emotiva di Schofield, egli afferma di aver odiato la licenza perché alla fine sarebbe dovuto tornare sul campo di battaglia e mettere nuovamente in pericolo la propria vita. Questo momento diventa molto più complesso quando viene rivelata la famiglia di Schofield. Il concetto di Schofield che odia il tempo trascorso a casa diventa più toccante quando il pubblico si rende conto che dovrebbe godersi il tempo con loro, ma lui riesce a pensare solo a cosa succederà quando tornerà al fronte.

Un altro momento chiave di 1917, che viene cambiato a posteriori dopo la rivelazione della famiglia di Schofield, è la sequenza a Écoust-Saint-Mein. Nella città francese distrutta, Schofield si imbatte in una donna francese che si nasconde dai soldati tedeschi. Lei sta accudendo un neonato e Schofield le dà il cibo in scatola e il latte che ha trovato nella fattoria abbandonata dove è morto Blake. La donna chiede a Schofield di restare con lei, ma lui rifiuta, perché deve proseguire e portare a termine la sua missione.

L’emozione profonda, il dolore e il turbamento che Schofield prova nel dover lasciare la donna e il bambino sono resi molto più toccanti e semplicemente più comprensibili dopo la rivelazione che Schofield ha dei figli a casa.

Questa scena viene completamente ricontestualizzata con l’aggiunta dell’informazione che Schofield ha dei figli. L’emozione profonda, il dolore e il turbamento che Schofield prova nel dover lasciare la donna e suo figlio diventano molto più toccanti e semplicemente più sensati dopo la rivelazione che Schofield ha dei figli a casa. L’istinto paterno di Schofield lo spinge ad aiutare questa donna e suo figlio, ma deve andare avanti, altrimenti moriranno molte altre persone. La scena è ricca di sottigliezze, che rimandano alla rivelazione finale del finale di 1917, e interpretata alla perfezione dal membro del cast George MacKay.

Forse ancora più importante, la rivelazione della famiglia di Schofield aumenta la posta in gioco della missione centrale di 1917. Gli spettatori comprendono le motivazioni di Blake fin dall’inizio di 1917: vuole salvare suo fratello e non si fermerà davanti a nulla per farlo. Schofield sembra più esitante per tutto il film e, dopo aver rischiato di morire a causa del filo spinato nel bunker tedesco, vuole tornare indietro. Sapendo che ha una famiglia che lo aspetta a casa, questo ha molto più senso.

Tuttavia, quando Blake muore, la missione diventa più importante per Schofield a livello personale. Sa che la famiglia Blake ha già perso un figlio e deve riuscire nella sua impresa per salvare l’altro. Questo si ricollega agli ideali della famiglia, collegandosi alla rivelazione finale di Schofield e al suo eroismo, poiché continua nonostante l’immenso costo personale che dovrebbe pagare se gli succedesse qualcosa.

L’ultima inquadratura di Schofield in 1917 è parallela all’inizio del film: cosa significa

L’inizio di1917 mostra Schofield appoggiato a un albero, prima di essere svegliato da Blake che riceve la missione centrale del film. Dopo la straziante ricerca, 1917 termina con un parallelo diretto, mostrando Schofield appoggiato a un albero per guardare la foto della sua famiglia. In 1917, gli alberi sono un simbolo importante in quanto appaiono solo nei momenti di pace.

La scena iniziale riflette questo aspetto, poiché i personaggi sono beatamente ignari della loro missione. Poco prima del climax, un gruppo di soldati è mostrato sparso in un campo alberato, mentre ascolta un commilitone cantare la canzone Wayfaring Stranger di 1917. Infine, la scena finale mostra un’inquadratura simile di Schofield contro l’albero, una volta che l’attacco è stato annullato e centinaia di vite sono state salvate. Oltre a questi esempi, 1917 mostra principalmente i tragici scenari della Francia devastata dalla guerra, dalle trincee infinite ai villaggi desolati.

Gli alberi potrebbero essere una metafora della resistenza della vita in mezzo alla durezza della guerra…

È interessante notare che gli alberi sono anche oggetto di una conversazione tra Blake e Schofield. All’inizio del loro viaggio, i soldati passano davanti a un campo di ciliegi bruciati e Schofield lamenta la loro distruzione. Tuttavia, Blake spiega che alla fine ricresceranno, più numerosi di prima.

Gli alberi potrebbero essere una metafora della resistenza della vita in mezzo alla durezza della guerra; Schofield vuole la pace, ma capisce che prima deve portare a termine una missione per assicurarsi che ci sia qualcosa per cui vivere dopo che sarà finita. La guerra può essere spietata, ma è una lotta per creare un futuro migliore.

Infine, il fatto che la prima e l’ultima scena di 1917 siano identiche potrebbe essere un commento sull’inutilità della guerra. Alla fine di 1917, Schofield si ritrova esattamente nello stesso posto in cui si trovava all’inizio del film. Nonostante ciò, ha intrapreso un viaggio pieno di morte, distruzione ed eroismo, tutto in nome di una guerra in cui non avrebbe mai voluto combattere. L’inizio e la fine di 1917 sono identici e riflettono questo concetto, poiché il viaggio che ha causato tanto tumulto ha lo stesso punto di partenza e di arrivo.

Cosa ha detto lo sceneggiatore di 1917 sul finale del film

In un’intervista con Collider poco dopo l’uscita di 1917, la co-sceneggiatrice Krysty Wilson-Cairns ha spiegato alcune delle scelte fatte nei momenti finali del film. Dal modo in cui l’ultima inquadratura di 1917 riflette l’inizio e l’evoluzione del personaggio di Schofield, il finale di 1917 è stato incredibilmente importante per gli sceneggiatori nel trasmettere molti dei temi e dei significati più profondi del film. Alla domanda sul perché la rivelazione della famiglia di Schofield sia stata lasciata agli ultimi secondi, Wilson-Cairns ha dichiarato:

“Ha trascorso almeno sei mesi con Blake, quindi non si sveglierà la mattina accanto a Blake nella prima scena e dirà: ‘Oh, mi mancano mia moglie e i miei figli’. Perché non è così che parlano le persone… non è la realtà, non è così che ci comportiamo”.

Come dimostrano le parole di Wilson-Cairns, la scelta di lasciare la famiglia di Schofield fino alla fine del film è legata esclusivamente al realismo. Nel bel mezzo di una guerra con soldati con cui Schofield ha trascorso molti mesi o anni, è improbabile che l’argomento venga fuori in una conversazione. Più realisticamente, Schofield ha pensato alla sua famiglia in un momento di tranquillità dopo la missione, come farebbe qualsiasi persona normale.

Krysty Wilson-Cairns ha scritto anche Last Night in Soho, The Good Nurse e Penny Dreadful.

Un altro elemento su cui ha commentato Wilson-Cairns è l’evoluzione del personaggio di Schofield. La sceneggiatrice di 1917 ha notato che, all’inizio del film, Schofield non è turbato dagli orrori della guerra. Nella sequenza della terra di nessuno, Blake osserva la scena circostante, dai cavalli e dai soldati morti ai corvi e ai ratti che banchettano. Schofield, invece, scruta l’orizzonte, concentrandosi sulla sua missione. Wilson-Cairns ha spiegato che questa scelta è stata fatta per mostrare quanto Schofield sia diventato chiuso al mondo, in contrasto con la sua situazione alla fine di 1917, dove è più simile a Blake:

“Blake diventa parte di lui. Quindi, quando attraversa tutta la seconda metà del film, è più simile a Blake che mai. Corre dei rischi, scappa, fa tutto il possibile perché ha fatto una promessa al suo amico morente. E quindi volevamo che l’ultima scena del film rendesse davvero l’idea che lì è solo un po’ più simile a Blake. Anche se è ancora con le spalle contro l’albero… ora è un uomo cambiato”.

La vera storia di 1917 rivela una triste realtà sul finale di Schofield

Un tragico fatto dietro le quinte di 1917 è legato alla cronologia della prima guerra mondiale. Il film è ambientato il 6 aprile 1917 e termina il giorno dopo con Schofield che si ritira sul campo. Sebbene la scena finale del film abbia alcuni temi e messaggi di speranza, la cronologia reale della guerra solleva un fatto straziante e realistico per Schofield. La prima guerra mondiale non finì fino al novembre 1918, oltre 18 mesi dopo la missione di Schofield. Questo mette in luce la straziante realtà che Schofield sarà inevitabilmente inviato in un’altra missione, potenzialmente più pericolosa della precedente.

Sebbene la missione completata nel finale di 1917 sia stata una vittoria personale per Schofield, la guerra intorno a lui infuria e le tragedie di un conflitto del genere sono lungi dall’essere finite. Ciò è simboleggiato dalla prima e dall’ultima inquadratura di 1917, che aggiungono un ulteriore livello di profondità al film. Come accennato, Schofield è tornato nella stessa posizione in cui si trovava all’inizio del film, in attesa di un fugace momento di pace prima di essere inevitabilmente chiamato per un altro incarico.

Il vero significato del finale di 1917

1917 è un film insolitamente teso e mozzafiato che alla fine ruota attorno a un unico obiettivo: fermare un attacco, in un solo giorno, che salverà 1.600 vite. C’è un momento di grande sollievo quando il colonnello Mackenzie ascolta gli ordini e alla fine ferma l’attacco prima che si verifichino vittime importanti. Ma prima che Schofield e Mackenzie si separino, il colonnello dice che, anche se l’imboscata sarà evitata, probabilmente riceverà l’ordine di attaccare di nuovo entro una settimana. Anche se questa missione può essere considerata un successo, è probabile che la pace sarà solo temporanea.

La storia di 1917 può essere stata una vittoria, ma la guerra è lungi dall’essere finita. Si stima che durante la guerra siano morti nove milioni di soldati e, sebbene salvare 1.600 vite non sia un’impresa da poco, è una goccia nel mare di una guerra senza senso.

Mendes e il direttore della fotografia Roger Deakins fanno un lavoro fantastico nel rendere tutto così urgente in questa missione – e lo era sicuramente, all’epoca – ma attraverso i commenti di Mackenzie, è chiaro quante altre persone sono state colpite da questo conflitto e come ognuna delle nove milioni di vite perse avesse una storia proprio come questa.