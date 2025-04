Superman: Beck Bennett anticipa il suo ruolo di “rivale” di Clark Kent, Steve Lombard

Steve Lombard non è il personaggio più noto uscito dalla redazione del Daily Planet, ma il giornalista sportivo tornerà sul grande schermo quest’estate (Michael Kelly lo ha già interpretato in L’Uomo d’Acciaio) nel Superman di James Gunn.

Sulle pagine, Lombard è tipicamente ritratto come un idiota egocentrico e maleducato, un burlone che spesso fa di Clark Kent il bersaglio dei suoi scherzi. Beck Bennett interpreterà questo personaggio nel DCU e ha parlato più approfonditamente del suo ruolo durante una recente intervista con Coming Soon.

“Se lo conoscete anche solo per aver letto di lui online o nei fumetti, è un avversario di Clark Kent al Daily Planet”, ha detto l’ex cronista del Saturday Night Live. “Lavorano insieme, lui è un giornalista sportivo lì. È un po’ un avversario per tutti. Non ha filtri. Ha opinioni forti.” “È un personaggio che, quando lo vedi, sai cosa aspettarti, sai che sarà eccessivamente sicuro di sé e poi crollerà a faccia in giù e si imbarazzerà. È davvero divertente interpretare un personaggio così arrogante che finisce sempre per ricevere la sua punizione.” “Ma è più o meno quello che ci si può aspettare”, ha continuato Bennett. “Direi che, con qualsiasi cosa faccia James [Gunn], ha preso quel concetto del personaggio e l’ha reso ancora più divertente e riconoscibile.”

Spiegando di aver approfondito la storia del personaggio, il comico ha offerto ulteriori spunti su come ha approcciato Lombard e sul fatto che non sia necessariamente una presenza particolarmente gradita al Daily Planet. Non sorprende che Bennett sia anche desideroso di rivisitare il personaggio, qualora gli venisse data la possibilità di continuare a esplorare l’angolo di Superman nel DCU.

“Mi è sempre piaciuto interpretare questo tipo di personaggi, ma inserirli nel contesto di Superman, un personaggio che esiste già, e poi avere James Gunn che lo scrive e si occupa della regia… mi fido moltissimo di lui e di come lo interpreti al meglio”, ha spiegato Bennett. “E, ripeto, lavoro su questo tipo di personaggio da molto tempo, mi piace molto interpretarlo, quindi mi sento molto a casa.” “Mi piacerebbe interpretarlo ancora e ancora, sì, sicuramente. E poi, lavorare con il team creativo e il cast… è stato un gruppo molto divertente. So che tutti noi amiamo farne parte.” “Quindi, non lo so, ma Superman è un angolo dell’Universo DC e Metropolis è un angolo di Superman, quindi spero di poterci tornare, ma dovremo aspettare e vedere”, ha concluso.

Non ci aspettiamo che Bennett abbia un ruolo importante in Superman, ma il fatto che Gunn stia popolando la redazione del Daily Planet con così tanti personaggi è un buon segno che ci immergeremo a fondo nella vita di Clark come giornalista.

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

Con la sua solita cifra stilistica, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo immaginario mondo della DC, con una singolare miscela di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e dall’innato convincimento nel bene del genere umano.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale il 10 luglio 2025.