La nuova serie spy thriller Unfamiliar di Netflix sorpassa Bridgerton e The Lincoln Lawyer e domina lo streaming mondiale

Di Redazione

-

La serie thriller internazionale di Netflix Unfamiliar si è rapidamente affermata come il titolo televisivo più visto al mondo sulla piattaforma, superando colossi come Bridgerton e The Lincoln Lawyer. I dati di FlixPatrol aggiornati al 10 febbraio 2026 mostrano Unfamiliar in testa alle classifiche globali di streaming su Netflix, consolidando il suo successo a poche settimane dall’uscita.

La serie, composta da sei episodi e disponibile dal 5 febbraio 2026, ha conquistato la vetta delle classifiche in 24 Paesi, tra cui Argentina, Brasile, Polonia, Ucraina, Uruguay e Venezuela, contribuendo alla sua crescita globale. Nonostante in Stati Uniti la serie sia stabile nella top 10 (attualmente al quarto posto), la sua performance internazionale la rende un fenomeno di pubblico in diverse aree del mondo.

Una spy story internazionale con profondità emotiva

Unfamiliar racconta la storia di due ex spie sposate, Simon e Meret Schäfer, che gestiscono una safe house a Berlino, Germania. Dopo che la loro copertura viene compromessa da segreti del passato, la coppia si ritrova costretta a fuggire, affrontando minacce di servizi di intelligence, assassini e tradimenti interni mentre cerca di proteggere la propria famiglia e il proprio matrimonio.

L’approccio internazionale della serie — disponibile con doppiaggio e sottotitoli in molte lingue — ha decisamente ampliato il suo pubblico, aiutando Unfamiliar a raggiungere un successo globale prima impensabile per una serie di origini tedesche.

Risposta critica e futuro della serie

Oltre al successo nei dati d’ascolto, Unfamiliar ha ricevuto riscontri positivi dal pubblico: mantiene un buon punteggio su piattaforme come Rotten Tomatoes e IMDb, indice di un coinvolgimento ampio e favorevole tra gli spettatori. Sebbene il panorama di Netflix nel 2026 sia competitivo, con nuovi arrivi e ritorni attesi, Unfamiliar sembra destinata a restare nella Top 10 per diverse settimane.

Il fenomeno di Unfamiliar dimostra come nuove serie — anche non anglofone — possano affermarsi su scala globale grazie a storie coinvolgenti, profili internazionali e disponibilità multilingue su una piattaforma globale come Netflix.

