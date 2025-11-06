Sarah Paulson di American Horror Story rivela la stagione che meno le è piaciuta: “Sarà una scelta controversa”

La star di American Horror Story Sarah Paulson ha rivelato quale stagione della serie antologica horror di Ryan Murphy non le è piaciuta molto. Sebbene la puntata fosse popolare tra molti fan, l’attrice ha detto che semplicemente non faceva per lei.

Nel programma di Andy Cohen Watch What Happens Live, a Paulson è stato chiesto quale stagione di American Horror Story fosse quella che le era piaciuta meno. La veterana della serie ha esitato a rispondere all’inizio: “Sarà controverso perché molte persone lo adorano”. Tuttavia, alla fine ha deciso di rivelare quale delle 12 stagioni esistenti avrebbe potuto fare a meno, Roanoke.

Roanoke è il sesto capitolo della serie horror. Girava attorno alla colonia reale di Roanoke (ora Outer Banks della Carolina del Nord) che scomparve tra il 1587 e il 1590. La prima metà della stagione è stata pubblicata come un mockumentary, My Roanoke Nightmare. Raccontava le attività paranormali che tormentavano una coppia nella loro casa nella Carolina del Nord.

La seconda metà era uno show di follow-up intitolato Return to Roanoke: Three Days in Hell. Essenzialmente era presentato come un film found footage con il cast del documentario originale. E, nel tipico stile di American Horror Story, gli attori iniziano lentamente a sperimentare attività soprannaturali reali mentre i confini tra realtà e finzione si confondono.

Roanoke vedeva la partecipazione di molti veterani di American Horror Story, come Paulson, Kathy Bates, Lily Rabe, Evan Peters, Angela Bassett, Denis O’Hare, Wes Bentley e Cheyenne Jackson. Sono presenti anche alcuni nuovi arrivati nella serie, Cuba Gooding Jr. e Andre Holland.

Un’altra rivelazione sorprendente su Watch What Happens Live è che, a quanto pare, né Cohen né Paulson sapevano che Murphy avesse già annunciato il cast della tredicesima stagione di American Horror Story. Il conduttore ha chiesto all’attrice se avrebbe mai preso in considerazione l’idea di tornare nella serie, e lei ha risposto di sì. Cohen le ha poi chiesto se avrebbe partecipato alla prossima stagione, e lei ha risposto: “Forse”.