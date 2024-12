Outlander 7, Episodio 14, la spiegazione del finale

Il finale della stagione 7, episodio 14 di Outlander ha lasciato William in pericolo e solo Lord John ha la possibilità di salvarlo. Naturalmente, questo non è l’unico aspetto interessante di questa puntata della serie fantasy sui viaggi nel tempo. L’episodio 14, “Ye Dinna Get Used to It”, inizia con un flashback dell’anno 1775, quando Lord John Grey promise a suo fratello Hal che non avrebbe mai accettato l’indipendenza americana. A questo segue una scena ambientata due anni dopo, durante la quale John è costretto a giurare fedeltà all’esercito continentale per salvarsi la vita. Naturalmente, la cosa non durò a lungo, dato che si ricongiunse con Jamie e Claire.

A proposito di Jamie e Claire, la stagione 7, episodio 14 di Outlander ha visto questa coppia diventare ancora più importante per la Rivoluzione, dato che hanno ospitato una cena con George Washington e alcuni dei suoi più importanti colleghi. Poi, negli anni Settanta, la loro figlia Brianna ha lottato per tenere la sua famiglia al sicuro da Rob Cameron e ha dovuto prendere alcune decisioni difficili. Tutti questi eventi attraverso il tempo e lo spazio stanno lavorando per una grande battaglia, che probabilmente si rivelerà cruciale nel finale della settima stagione di Outlander. Tuttavia, prima di questo, il destino di William sarà in primo piano nella mente del pubblico.

William è in pericolo nel finale di Outlander – Stagione 7, Episodio 14

Il Capitano Richardson – che si è rivelato un ribelle segreto durante il suo ballo con Claire all’inizio di Outlander– ha mandato William Ransom in un’altra missione nella stagione 7, episodio 14 di Outlander. Gli ordina di consegnare una lettera a un gruppo di Assediani e William non ha problemi a svolgere questo compito. Tuttavia, Percy Beauchamp comunicò con urgenza a Lord John Grey che l ‘intenzione di Richardson era che William fosse tenuto prigioniero dagli Assiani e torturato per garantire la collaborazione di Lord John e Hal Grey. Naturalmente, William non sapeva nulla di questo piano e cadde nella trappola.

Alla fine di Outlander, stagione 7, episodio 14, William consegna la sua lettera, che istruisce segretamente il destinatario dell’Assia a catturare il ragazzo. Purtroppo, ciò che accadrà in seguito sarà lasciato all’episodio 15. Si spera che Percy Beauchamp abbia avvisato in tempo Lord John del pericolo in cui si era trovato William. Jamie, ora generale di brigata dell’Esercito Continentale, è obbligato a controllare i suoi 300 uomini in vista dell’imminente battaglia. Tuttavia, Lord John è figurativamente libero di trovare e liberare William. Le cose sono ancora tese tra Jamie e John, ma la battuta “Salva nostro figlio” ricorda ciò che questi uomini ancora condividono.

Il legame tra Percy Wainwright (Beauchamp) e Lord John Grey spiegato

Un altro aspetto intrigante del finale di Outlander è il momento condiviso tra Percy Beauchamp e Lord John Grey. John dice a Claire che Percy era il suo fratellastro, ma è subito evidente che c’è molto di più tra questi due uomini. Alla fine si scopre che il cognome di Percy è in realtà Wainwright, ma che ha scelto di prendere il nome della famiglia della moglie. Sebbene non sia chiaro se la serie televisiva Outlander approfondirà la storia di questo personaggio, la serie di libri spin-off su Lord John rivela che Percy e Lord John erano amantiin passato.

Dalla loro interazione in Outlander emerge chiaramente che qualcosa si è inasprito tra Lord John e Percy. Quest’ultimo ha cercato di accarezzare il viso di Lord John, ma è stato allontanato e gli è stato detto che non meritava di toccarlo. Ciò ha a che fare con il fatto che Percy fu arrestato una volta dopo essere stato sorpreso a fare sesso con un soldato tedesco. Lord John aiutò il suo amante a fuggire, garantendo così la sua sicurezza. Tuttavia, è chiaro che non correva buon sangue da quella situazione. Forse ora che Percy ha avvertito Lord John del complotto che circonda William, le cose andranno diversamente.

Brianna progetta di andare nel passato nel finale di Outlander Stagione 7, Episodio 14

Tornata nel XX secolo, Brianna ha continuato a incontrare difficoltà per quanto riguarda la sicurezza della sua famiglia. Roger e Buck sono ancora nel 1739 (anche se Bree pensa di essere decenni dopo, nel 1770) e non hanno ancora saputo che Jemmy è stato ritrovato. Naturalmente, non è del tutto al sicuro, poiché Rob Cameron ha le chiavi di Lallybroch e potrebbe potenzialmente rapire nuovamente Jem in qualsiasi momento. Per questo motivo, Brianna ha chiesto a Fiona di portare Jemmy e Mandy a casa sua per tenerli al sicuro mentre lei rimane a Lallybroch da sola. Come previsto, Rob ha fatto ritorno all’antico castello dei Fraser, questa volta con una manciata di amici ad aiutarlo.

Brianna è riuscita a tenere a bada Rob Cameron e la sua banda con un fucile e un pugno ben assestato in Outlander, stagione 7, episodio 14. Tuttavia, sta iniziando a esaurire le sue forze. Tuttavia, sta iniziando a esaurire le sue opzioni. La polizia non ha preso Bree troppo sul serio. Sapevano che nascondeva qualcosa e, invece di pensare che Bree fosse segreta perché faceva parte di una famiglia di viaggiatori del tempo, i poliziotti hanno deciso che aveva una relazione con Rob. Alla fine di questo episodio di Outlander, Brianna decide che l’unica cosa che resta da fare a lei e ai suoi figli è viaggiare attraverso le pietre per sfuggire a questo pericolo persistente.

Il crimine di Jane Pocock e la sorella Franny spiegati

Mentre la fine della stagione 7 di Outlander, episodio 14, ha visto William sul punto di essere fatto prigioniero e torturato, in questo episodio c’è stato molto di più sulla sua storia. In precedenza, William si era riunito con Jane Pocock, che si era presentata al campo britannico con la sorellina Franny. Sperava che, così come William l’aveva aiutata in passato, lo avrebbe fatto di nuovo. Inizialmente Jane intendeva servire come scorta personale di William in cambio della sua protezione e del passaggio a New York. William, però, non volle. Le propose invece di lavorare come lavandaia.

A William apparve subito chiaro che Jane non era del tutto onesta. Quando si sedettero a parlare, Jane rivelò che il capitano Harkness era tornato al bordello e aveva pagato una fortuna per la testa di Franny. Jane convinse la signora a permetterle di salire nella stanza con Franny e Harkness, affermando che avrebbe evitato che la sorellina facesse storie. Tuttavia, Jane uccise il capitano inglese e scappò con Franny.

William capisce perché Jane ha fatto ciò che ha fatto e promette di continuare a prendersi cura di loro. Naturalmente, questo dipenderà dalla sua liberazione dopo Outlander stagione 7, episodio 14.

Come Outlander Stagione 7, Episodio 14 prepara il prosieguo della storia

La stagione 7 di Outlander si sta avvicinando al finale e l’episodio 14 ha iniziato a preparare seriamente la storia. La battaglia in cui Jamie sta per condurre 300 uomini è la Battaglia di Monmouth, che sarà devastante per entrambe le parti, anche se garantisce a George Washington un vantaggio strategico per il futuro. Questo sarà sicuramente un punto focale dei prossimi due episodi della stagione 7, ma il destino di William è ciò che il pubblico vorrà davvero esplorare nell’episodio 15. Questa è l’occasione per Lord John di essere finalmente un eroe tradizionale, cosa che si aspettava da tempo. Forse salvare William permetterà a John di guadagnarsi il perdono di Jamie.

Anche le prossime tappe della storia di Brianna saranno sicuramente interessanti. L’episodio 14 della settima stagione di Outlander si è preso una pausa dalle avventure di Roger nel 1939, quindi l’episodio 15 potrebbe finalmente vederlo tornare nel XX secolo, dato che ha deciso che il suo prossimo passo doveva essere questo dopo aver salvato suo padre nell’episodio 13. Ora, uno dei prossimi due episodi dovrebbe vedere Brianna, Roger, Jemmy e Mandy dirigersi verso il 1777, dove potranno riunirsi con Jamie e Claire dopo circa cinque anni. In definitiva, c’è molto da aspettare quando la settima stagione di Outlander si avvicina alla sua conclusione.