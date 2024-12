Il regista di Deadpool 2 vuole dirigere il film di LOBO, svelati nuovi dettagli su Supergirl: Woman of Tomorrow

È di ieri la notizia che la star di Aquaman Jason Momoa interpreterà Lobo nel DCU. L’attore ha interpretato per la prima volta Arthur Curry in Batman v Superman: Dawn of Justice del 2016 e ha poi ripreso il ruolo in Justice League (2017), Aquaman (2018), Peacemaker (2022), The Flash (2023) e Aquaman e il Regno Perduto (2023).

Quest’ultimo è stato accolto male e ha incassato un deludente 439 milioni di dollari in tutto il mondo rispetto al miliardo di dollari guadagnato dal suo predecessore. Il sequel che segna la sua ultima apparizione come Aquaman non è un segreto, ma se avrà una seconda possibilità nel DCU come Lobo è rimasto nell’aria.

Condividendo un estratto di un articolo di ComicBookMovie.com, Momoa ha annunciato il suo casting come The Main Man su Instagram. In seguito James Gunn gli ha dato il benvenuto nel DCU e le testate hanno confermato che interpreterà Lobo in Supergirl: Woman of Tomorrow.

Nel corso degli anni sono stati fatti diversi tentativi di portare Lobo sul grande schermo. Guy Ritchie e Brad Peyton si sono cimentati entrambi, con Dwayne Johnson che si è messo in gioco per il film di quest’ultimo. Nel 2018, Michael Bay sembrava intenzionato a occuparsi del film, ma anche questo non si è mai concretizzato.

Ora, il regista di John Wick, Deadpool 2 e The Fall Guy, David Leitch, ha lanciato il suo nome nel ring e ha proposto a Momoa un film su Lobo di cui sarebbe desideroso di prendere il timone…

Sarebbe un bel team-up, visti i crediti d’azione di Leitch.

Tornando a Supergirl: Woman of Tomorrow, Deadline ha confermato che la produzione del film inizierà il 13 gennaio. Questo spiegherebbe perché la notizia del casting di Momoa è stata diffusa ieri.

Che ruolo avrà la star di Aquaman nel secondo film del DCU? Si dice che sarà più di un cameo e, in un’intervista a 2023, lo scrittore Tom King ha rivelato che il suo progetto originale per il fumetto Supergirl: Woman of Tomorrow prevedeva Lobo come co-protagonista.

“Quel libro è nato come una mia proposta per un libro su Lobo/Supergirl, e i miei editor, Brittany Holzherr e Jamie Rich, mi hanno detto ‘No, togli Lobo e fai di Supergirl il personaggio di Rooster Cogburn’”, ha spiegato King. “E quindi non esisterebbe senza Jamie e Brittany”.

Supergirl: Woman of Tomorrow è attualmente previsto come secondo titolo DCU dei DC Studios e sarà diretto dal regista di Crudelia Craig Gillespie. Ana Nogueira (The Vampire Diaries) ha scritto la sceneggiatura dopo essere stata inizialmente ingaggiata per scrivere il film di Supergirl con Sasha Calle.

Nel film dei DC Studios, Supergirl viaggia attraverso la galassia per festeggiare il suo 21° compleanno con Krypto il supercane. Lungo la strada, incontra una giovane donna di nome Ruthye e si ritrova in una ricerca omicida di vendetta. Supergirl: Woman of Tomorrow arriverà nelle sale il 26 giugno 2026.