Peacemaker – Stagione 2, episodio 5: la spiegazione del finale

L’ultimo episodio della seconda stagione di Peacemaker segna una svolta per la serie DC Universe a causa della decisione presa dall’eroe alla fine dell’episodio. I colpi di scena non sono rari per la serie TV-MA, che solo la settimana scorsa ha visto la fine dell’episodio 4 concludersi in un momento di tensione, quando è stato rivelato che Emilia Harcourt, interpretata da Jennifer Holland, avrebbe aiutato Rick Flag Sr. ad arrestare Peacemaker.

L’episodio 4 ha anche rivelato che Red St. Wild, interpretato da Michael Rooker, aveva dei poteri, essendo in grado di usare la magia per individuare dove si trovava Eagly. L’episodio 5 della seconda stagione di Peacemaker ha continuato entrambe queste trame, e i finali sono stati sorprendenti per motivi diversi. Con il multiverso che gioca un ruolo importante in questa stagione, l’ultimo episodio della serie si collega a un’altra uscita della DCU e cambia drasticamente le cose.

Peacemaker rimarrà nell’universo alternativo?

Il finale dell’episodio 5 della seconda stagione di Peacemaker vede Christopher Smith decidere che ha una vita migliore da vivere nella dimensione alternativa. Negli ultimi due episodi, abbiamo visto come il personaggio di John Cena si sia innamorato dell’altro mondo e come stesse valutando le sue opzioni. Dopo che Harcourt ha fatto sembrare impossibile una relazione tra loro, ha abbandonato la nave.

L’episodio 4 ha avuto alcuni momenti importanti, uno dei più cruciali è stata la spiegazione dietro la Quantum Unfolding Chamber. Come previsto, il padre di Peacemaker non l’ha creata, ma l’ha rubata a un alieno che ha ucciso. È stato anche rivelato che la porta che conduce ad essa può essere trasportata, cosa che Peacemaker ha fatto due volte in passato.

Nell’episodio 5, Peacemaker va nell’altra dimensione e chiude la porta dietro di sé. In teoria, dovrebbe rimanere per sempre nell’altra dimensione, poiché i suoi amici non avrebbero una porta per seguirlo. Tuttavia, la serie DC ha voluto mostrare Adebayo che osserva il modo in cui Peacemaker ha usato la porta.

Come ha annunciato alla fine dell’episodio, Adebayo crede di sapere come aprirla e gli 11th Street Kids andranno a riprendersi Chris. La domanda allora è se lui sceglierà di tornare a casa con i suoi amici quando verranno a cercarlo. Finora non c’è motivo di credere che ciò accadrà.

Nella dimensione alternativa, Peacemaker ha sia suo padre che suo fratello vivi, e sta per iniziare una relazione con Harcourt. Tuttavia, ci sono stati indizi che qualcosa di sinistro potrebbe essere in gioco in quella dimensione, con teorie che suggeriscono che White Dragon potrebbe aver ottenuto ciò che voleva, il che lo porta ad essere visto come un eroe in quella realtà.

Anche se non ci fosse nulla di sbagliato nella dimensione alternativa, Peacemaker potrebbe comunque essere convinto a tornare da un personaggio. Dopotutto, ha dovuto tornare nella sua dimensione natale per chiedere a Harcourt della loro relazione e se lei volesse stare con lui. Il rifiuto lo ha portato a cambiare realtà. Se lei gli avesse confessato i suoi sentimenti, Chris sarebbe probabilmente tornato indietro.

Il Kaiju spiegato – Come Peacemaker si collega a Superman

Alla fine dell’episodio, la stagione 2 di Peacemaker presenta un collegamento sorprendente con il film Superman di James Gunn. Il Top Trio va a fermare una minaccia nella dimensione alternativa che finisce per essere un kaiju gigante. Per chi non ha visto Superman, il momento potrebbe essere sembrato alla pari con le creature esagerate dello show, niente di più.

Tuttavia, il kaiju è identico a quello che Superman e la Justice Gang di David Corenswet hanno combattuto nel film DCU. Mentre Superman voleva sconfiggere il mostro senza ferirlo, la Justice Gang voleva neutralizzare la minaccia, con Mister Terrific che uccideva il kaiju facendo esplodere delle bombe al suo interno. Lex Luthor ha usato il kaiju per distrarre Superman ed entrare nella Fortezza della Solitudine.

Spiegazione dell’aggiornamento su Primal Eagle di Eagly

Red St. Wild aveva già rivelato di credere che l’aquila domestica di Peacemaker fosse la profetizzata Primal Eagle, colei che controllava le altre aquile, rendendo Eagly il suo obiettivo finale. Dopo che Wild ha mostrato i suoi poteri magici nell’episodio 4, la profezia ha iniziato a sembrare più plausibile, e l’episodio 5 ha confermato che il personaggio di Michael Rooker non era pazzo a crederci.

La seconda stagione di Peacemaker ha dato a Eagly un potenziamento dei poteri, confermando che è lui l’Aquila Primordiale. Quando Red St. Wild se ne è reso conto, ha cercato di implorare il perdono di Eagly, ma l’aquila ha semplicemente ordinato alle altre dozzine di aquile che aveva chiamato di attaccare. Questo sembra segnare la fine del personaggio, con Eagly che ora si rivela estremamente potente.

Perché Emilia Harcourt ha arrestato Peacemaker

Infine, l’episodio 5 ha dovuto risolvere il cliffhanger della settimana scorsa. Si scopre che Harcourt non stava tradendo Peacemaker, poiché lo aveva segretamente avvertito con una parola in codice di non presentarsi all’incontro. Chris lo fa comunque perché ha bisogno di parlare con lei per sapere se deve restare o andare nell’altra dimensione.

Più tardi, Harcourt lo mette al tappeto e lo arresta, ma solo per impedire a Judomaster e agli altri di sparare e uccidere Peacemaker. Con il finale dell’episodio 5 che mostra, attraverso le reazioni di Harcourt alla lettera di Chris su come non riuscisse a trovare la redenzione in questo mondo, che lei si sentiva in colpa per come lo aveva trattato, l’episodio 6 di Peacemaker potrebbe vedere Harcourt rimediare al suo errore.