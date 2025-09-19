Una battaglia dopo l’altra: Leonardo DiCaprio svela perché il film interruppe le riprese

Leonardo DiCaprio spiega il motivo per cui la produzione del suo nuovo film Una battaglia dopo l’altra (la nostra recensione) è stata sospesa, e si tratta di un motivo molto valido.

DiCaprio spunta un altro nome dalla sua lista dei collaboratori più acclamati recitando nel nuovo film del candidato all’Oscar Paul Thomas Anderson. Tra i colleghi del protagonista di Revenant questa volta figurano Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall e Teyana Taylor.

A 11 anni dalle riprese di Inherent Vice, Una battaglia dopo l’altra vede PTA attingere nuovamente al contorto mondo di Thomas Pynchon, adattando liberamente il romanzo postmoderno dello scrittore del 1990 Vineland.

Il film thriller d’azione vede Leonardo DiCaprio nei panni di un ex rivoluzionario la cui figlia viene rapita da un suo vecchio avversario, spingendolo a chiedere aiuto ai suoi ex complici. Uno di questi vecchi compagni, Sergio St. Carlos, è interpretato da del Toro, la cui presenza nel cast era così importante per DiCaprio e Anderson che hanno fatto una concessione insolita per averlo.

Parlando con ScreenRant prima dell’uscita di One Battle After Another, DiCaprio ha spiegato in dettaglio come i suoi piani e quelli di Anderson siano stati modificati dal desiderio di avere del Toro nel cast, portando persino a una breve pausa nella produzione:

Benicio è arrivato… abbiamo aspettato Benicio. Stava girando un altro film e abbiamo interrotto la produzione. Abbiamo detto: “Dobbiamo avere The Bull nel ruolo di Sensei Carlos, punto e basta”.

DiCaprio ha poi spiegato in dettaglio come l’arrivo di Del Toro abbia portato Anderson a esplorare “strade diverse” da quelle originariamente previste:

E Paul è uno sceneggiatore-regista, quindi a volte sono molto legati alle loro parole specifiche. Ma [Benicio] è arrivato già pronto per interpretare Sensei Carlos, e questo ha portato a tutte queste diverse strade che la struttura della storia ha preso, con una sorta di sottotrama alla Harriet Tubman latina, io che fuggo grazie alle sue conoscenze nel penitenziario, le infermiere.

DiCaprio ha concluso dando merito ad Anderson per la sua flessibilità nel permettere agli attori di portare le proprie idee:

Tutto questo poteva succedere solo in un film di Paul Thomas Anderson perché se arrivi con la convinzione di chi sia questo personaggio e di cosa farebbe, lui non ha paura di scartare alcune delle sue idee e cercare qualcosa di meglio.

Cosa significa questo per Una battaglia dopo l’altra

La collaborazione di DiCaprio con Anderson in Una battaglia dopo l’altra, che ha ricevuto ottime recensioni, non solo soddisfa i desideri di molti appassionati di cinema, ma rappresenta anche un grande riscatto per la star, che recentemente ha parlato del suo rimpianto per aver perso una precedente occasione di lavorare con il regista (tramite Esquire):

Il mio più grande rimpianto è non aver fatto Boogie Nights. È stato un film profondo della mia generazione. Non riesco a immaginare nessun altro che Mark [Wahlberg] in quel ruolo. Quando finalmente ho visto il film, ho pensato che fosse un capolavoro.

L’ammirazione di DiCaprio per Anderson traspare non solo da queste parole, ma anche dalla sua nuova intervista a ScreenRant, in cui elogia lo sceneggiatore-regista per la sua disponibilità a modificare la sceneggiatura quando un attore ha le proprie idee sul personaggio che interpreta.

Il fatto che Anderson fosse disposto a sospendere la produzione in attesa di del Toro dimostra anche la sua capacità di adattamento, una caratteristica che non sempre è presente nei registi di grande fama. Naturalmente, Anderson aveva già lavorato con del Toro in Inherent Vice, quindi era ben consapevole delle qualità dell’attore.

Una battaglia dopo l’altra sembra essere un film significativamente diverso con del Toro rispetto a come sarebbe stato senza di lui, e DiCaprio sembra convinto che sia un film migliore. Ma è abbastanza buono da far vincere finalmente ad Anderson il suo primo Oscar dopo 11 tentativi falliti?