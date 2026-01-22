Sophie Turner: “Lara Croft non sarà una sex bomb” nella nuova serie Tomb Raider di Prime Video

La nuova serie di Tomb Raider targata Prime Video segnerà un cambio di prospettiva netto per uno dei personaggi più iconici della storia dei videogiochi. A interpretare Lara Croft sarà Sophie Turner, che ha chiarito fin da subito quale sarà l’approccio al personaggio: niente ipersessualizzazione, ma una rappresentazione autentica, complessa e centrata sul carattere.

In un’intervista rilasciata al Los Angeles Times, Turner ha spiegato che non vestirà i panni di una “sex bomb”, sottolineando con ironia che “non ci saranno seni a punta”. L’obiettivo, ha ribadito, è rendere giustizia alla storia e alla forza narrativa di Lara Croft, evitando stereotipi che hanno spesso accompagnato il personaggio nelle sue incarnazioni passate.

Una Lara Croft più moderna e guidata dal personaggio

Per Turner, il mondo action non è una novità: l’attrice ha già interpretato Jean Grey nei film X-Men, esperienza che l’ha spinta ancora una volta a voler raccontare una donna forte, stratificata e consapevole delle proprie capacità. Secondo l’attrice, il cuore della serie non sarà l’aspetto estetico di Lara Croft, ma ciò che la muove, le sue scelte e il suo percorso personale.

Lara Croft resta una delle figure più riconoscibili del medium videoludico: archeologa britannica, esploratrice solitaria, capace di affrontare enigmi, combattimenti e ambienti ostili senza mai essere relegata al ruolo di “donna da salvare”. Fin dal debutto del primo Tomb Raider nel 1996, il personaggio si era distinto per la sua indipendenza in un’industria dominata da protagonisti maschili.

Le dichiarazioni di Turner trovano piena coerenza con la visione della creatrice e sceneggiatrice della serie, Phoebe Waller-Bridge, già nota per Fleabag e per la sua attenzione a una scrittura fortemente character-driven. Al momento, la trama resta top secret e non è chiaro quanto la serie seguirà fedelmente i videogiochi originali, ma l’intento dichiarato è quello di costruire un racconto moderno, più intimo e meno basato sul puro spettacolo.

Secondo le informazioni attualmente disponibili, Tomb Raider dovrebbe debuttare su Prime Video tra il 2027 e il 2028. Ulteriori dettagli sulla produzione e sul cast verranno svelati nei prossimi mesi.