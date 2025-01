Prime Target: guida al cast e ai personaggi della serie Apple Tv+

Oltre a essere un avvincente thriller action, Prime Target di Apple TV+ (qui la nostra recensione) presenta anche alcuni personaggi memorabili interpretati da talentuosi membri del cast. La serie Apple TV+ prodotta da Ridley Scott è una miniserie autoconclusiva di otto episodi. Nonostante la sua durata limitata, Prime Target sembra fare un lavoro encomiabile nello sviluppare i suoi personaggi principali mantenendo gli spettatori agganciati alla sua avvincente narrazione. Eccoli di seguito:

Leo Woodall nel ruolo di Edward Brooks

Attore: nato a Shepherd’s Bush, Londra, Leo Woodall è il discendente dell’attrice americana Maxine Elliott. Sebbene volesse intraprendere una carriera nello sport, ha iniziato ad avere una propensione per la recitazione dopo aver visto Peaky Blinders. Ha deciso di conseguire una laurea in arti presso la Arts Educational School. Il suo debutto come attore è avvenuto nel 2019, quando è apparso brevemente in Holby City della BBC One. Due anni dopo, ha fatto la sua prima apparizione cinematografica in Cherry. Da allora, la carriera di Woodall è cresciuta, ed è ora diventato un nome familiare per le sue interpretazioni in spettacoli come One Day e The White Lotus.

Personaggio: il personaggio di Leo Woodall, Edward, in Prime Target di Apple TV+, è uno studente di matematica post-laurea. È brillante nel suo campo di studi e determinato a trovare uno schema tra numeri primi. Tuttavia, la sua ricerca lo porta nel mezzo di una pericolosa cospirazione e nel mirino di molte organizzazioni internazionali.

Quintessa Swindell nel ruolo di Taylah Sanders

Attrice: Quintessa Swindell si identifica come non binaria e usa i pronomi they/them. Hanno frequentato la Governor’s School for the Arts a Norfolk, Virginia, e hanno debuttato come attrice con la rinomata serie di formazione della HBO, Euphoria. Sebbene sia apparsa solo in un episodio della serie della HBO, ha ottenuto un ruolo principale in Trinkets di Netflix. La maggior parte degli spettatori la riconoscerebbe per la sua interpretazione di Cyclone/Maxine Hunkel nel film sui supereroi del 2022, Black Adam.

Personaggio: Quintessa Swindell interpreta Taylah Sanders in Prime Target, che lavora per un’organizzazione chiamata NSA (National Security Agency). Il suo lavoro come agente della NSA è tenere d’occhio gli accademici delle migliori università. Sebbene inizialmente tutto sembri andare bene nel suo lavoro, le cose prendono una piega oscura quando viene coinvolta in una cospirazione dopo aver scavato troppo a fondo nella vita personale di un matematico.

Sidse Babett Knudsen nel ruolo della professoressa Andrea Lavin

Attrice: nata a Copenaghen, Sidse Babett Knudsen si è formata come attrice al Theatre de l’Ombre di Parigi. Ha iniziato il suo percorso di attrice interpretando ruoli a teatro in Danimarca. Ha ottenuto il suo primo ruolo da protagonista in un lungometraggio nella commedia del 1997 Let’s Get Lost. Negli anni successivi, ha rafforzato il suo portfolio di attrice interpretando una miriade di ruoli in film, come The One and Only, After the Wedding e Borgen. Molti spettatori occidentali la riconoscerebbero per la sua interpretazione di Theresa Cullen in Westworld della HBO e di Elizabeth nell’adattamento di Dan Brown del 2016 di Ron Howard, Inferno.

Personaggio: il personaggio di Knudsen in Prime Target, Andrea, è la moglie del professor Mallinder. Nei momenti iniziali dello show, viene invitata a Baghdad per indagare sulle rovine appena scoperte di un’antica città sotterranea. Tuttavia, si rifiuta di andarci dopo che suo marito scompare improvvisamente un giorno dopo aver lasciato dietro di sé uno strano messaggio vocale.

David Morrissey nel ruolo del professor Robert Mallinder

Attore: nato nella zona di Kensington a Liverpool, David Mark Joseph Morrissey si è appassionato alle arti performative fin da giovanissimo. Dopo aver recitato in diverse produzioni scolastiche nei suoi primi anni, Morrissey si è unito a una compagnia teatrale a Wolverhampton. Sebbene abbia interpretato molti ruoli diversi quando ha iniziato come attore, ha attirato un’immensa attenzione per i suoi ruoli in Our Mutual Friend e Hilary and Jackie. Negli ultimi anni, l’attore è diventato più riconoscibile per le sue parti in film e serie, come The Walking Dead, Britannia, Blitz e Centurion.

Personaggio: Morrissey interpreta il professor Mallinder in Prime Target. Inizialmente è rappresentato come un matematico affermato che vive una vita pacifica con la moglie Andrea. È anche una guida per il personaggio principale, Edward. Tuttavia, la sua improvvisa scomparsa e le misteriose circostanze che la circondano diventano un fattore scatenante per l’emozionante dramma di Apple TV+ mentre Edward si propone di scoprire la verità sulla connessione di Mallinder.

Cast e personaggi di supporto di Prime Target

Fra Fee nel ruolo di Adam Mellor: più noto per i suoi ruoli in Hawkeye e Les Misérables del 2012, Fra Fee interpreta un barista, Adam Mellor, che diventa l’interesse romantico di Edward.

Stephen Rea nel ruolo del professor James Alderman: James Alderman di Stephen Rea è un altro professore dell’università centrale nella serie. L’attore ha ottenuto una nomination all’Oscar per il suo ruolo in The Crying Game e un BAFTA per The Honourable Woman nel 2015.

Joseph Mydell nel ruolo del professor Raymond Osborne: Joseph Mydell, famoso per The Eternal Daughter e Homeland, interpreta un altro professore universitario, Raymond Osborne, in Prime Target.

Tom Stourton nel ruolo di Ricky Olson: Ricky di Tom Sourton è uno dei colleghi di Taylah nella NSA. Prima di Prime Target, l’attore è apparso in film e serie come About Time, The Spy Who Dumped Me e Daddy Issues.

Sofia Barclay nel ruolo di Safiya Zamil: Sofia Barclay, nota per i suoi ruoli in Love Again e Ted Lasso, interpreta una figura misteriosa, Safiya, il cui passato è collegato a quello del professor Mallinder.