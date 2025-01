Fast and Furious 11: Vin Diesel sul si riunisce con l’auto originale 24 anni dopo

La star di Fast X: Part 2 Vin Diesel condivide nuove immagini del dietro le quinte, che rivelano il ritorno di un veicolo originale di Fast and Furious. Il Dominic Toretto di Diesel e la sua squadra di piloti hanno fatto molta strada dall’uscita del primo capitolo del franchise 24 anni fa, tornando di recente in Fast X del 2023. Ora, il franchise è destinato a concludersi potenzialmente con l’uscita di Fast and Furious 11, con Diesel che ha rivelato sui social media che le riprese del film sono iniziate nel novembre dello scorso anno.

Ora Diesel torna su Instagram per condividere immagini e video del dietro le quinte, apparentemente legati alla produzione di Fast and Furious 11. Il post mostra una Chevrolet nera del 1970. Il post mostra una Chevrolet Chevelle SS 454 nera del 1970 che viene lasciata nel parcheggio della Universal e Diesel che la accoglie, posando per diverse foto. Nella didascalia, Diesel definisce il veicolo “la prima auto FAST” e afferma che “si sta facendo la storia”. Guardate il post di Diesel qui sotto:

“Qualcosa di leggendario è appena arrivato in studio oggi… La prima auto VELOCE è qui! Si sta facendo la storia… Se lo sapete, lo sapete”.

Cosa significa il post di Diesel per Fast and Furious 11

La Chevy Chevelle rossa del 1970 di Dom appare in primo piano nel film The Fast and the Furious del 2001, e l’auto ritorna in seguito in Fast and Furious del 2009, dove Dom la dipinge di grigio. Nel corso del film, tuttavia, Dom fa esplodere il veicolo per avere la meglio durante un confronto con Fenix Calderon (Laz Alonso). Alla fine Dom acquista un’altra Chevelle prima degli eventi di The Fate of the Furious (2017) e il veicolo ritorna ancora una volta in Fast X, dove Dom rivela di aver costruito l’auto con suo figlio.

Dal momento che la Chevelle originale di Dom è esplosa, le parole di Diesel nel suo post sollevano alcune domande. È possibile, ad esempio, che Diesel stia parlando in generale della marca e del modello del veicolo e del suo legame con la storia del franchise Fast. La riverenza che riserva al veicolo, tuttavia, suggerisce che si tratti dell’auto del film del 2001. Ora, questo potrebbe essere per la promozione di Fast 11, dato che il franchise chiude il cerchio dopo il finale di Fast X, ma potrebbe anche significare che l’auto di Dom è in qualche modo sopravvissuta all’esplosione.