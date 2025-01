Profilo Falso – stagione 2, la spiegazione del finale: ci sarà una terza stagione?

La serie drammatica colombiana di Netflix Profilo Falso torna con una seconda stagione, intitolata “Killer Match”. Questa volta, proprio come nella prima stagione, l’attenzione si concentra sul romanticismo e sull’inganno, ma per aggiungere un po’ di pepe al mix, abbiamo anche un serial killer a piede libero! Qualcuno sembra avere una vendetta contro i residenti di Riviera Esmeralda, visto che uno dopo l’altro vengono scoperti dei cadaveri.

Ma chi è l’assassino e qual è il suo movente? La detective Indira Martinez è stata incaricata di districare il mistero dell’omicidio. Date le vite complicate dei proprietari di casa di Riviera Esmeralda, la detective ha avuto difficoltà a scoprire la verità. Dopo tutto quello che aveva passato, Camila Roman sembrava aver finalmente trovato l’amore in David, ma in segreto continuava a fantasticare su Miguel. Chi ha scelto alla fine? Scopriamolo.

Come ha fatto la polizia a concludere che Angela era il serial killer nella seconda stagione di Profilo Falso?

Dato l’impulso di Angela a vendicarsi delle persone che considerava ingrate per non aver partecipato al funerale del padre, era ovvio, almeno per il pubblico, che ci fosse lei dietro gli omicidi. I corpi di Jesus Franco, Adrian Ferrer e Cristobal Balboa furono scoperti dalla polizia nel giro di quarantotto ore. Franco, un avvocato di 45 anni con due figli, è stato assassinato in una stanza d’albergo che aveva prenotato la sera precedente. Il suo corpo è stato trovato nella vasca da bagno e, secondo i filmati di sorveglianza, una donna dai capelli biondi era entrata nella stanza con lui.

Con grande sorpresa di Indira, tutte e tre le vittime erano morte di infarto e tutte le prove erano state cancellate perché i corpi di Adrian e Cristobal erano stati recuperati in una piscina. Cristobal è sconvolto quando scopre che Adrian è stato ucciso e, quella stessa sera, riceve i messaggi di un profilo Tinder che lo invita a recarsi nella villa accanto. Subito dopo, anche Cristobal è stato assassinato. Il profilo Tinder era un fattore comune a tutti gli omicidi e tutte le vittime erano in contatto con un profilo chiamato Red Velvet prima di essere uccise. Il nome d’arte di Camila era Red Velvet e Angela l’aveva incastrata usando il suo nome per creare il profilo. Sebbene Indira ritenesse strano che l’assassino avesse lasciato alla polizia un indizio così importante da scoprire, sentiva già che c’era dell’altro nella storia.

Inizialmente Indira sospettava di Inti Valderamma, un lavoratore del sesso maschile che nella prima stagione era stato pagato dal padre di Angela, Pedro, per adescare il figlio Adrian. In seguito, ha tradito Pedro sviluppando una relazione sessuale con Angela. Inti è stato arrestato dopo che le sue impronte digitali sono state trovate vicino alla piscina dove è stato scoperto il corpo di Cristobal. La polizia ha perquisito la barca di Inti e vi ha trovato delle droghe illegali, motivo sufficiente per arrestarlo. Inti negò le accuse e dichiarò che la droga era stata piazzata e che lui non aveva nulla a che fare con gli omicidi. Aveva incontrato Cristobal la notte in cui era stato ucciso e gli aveva proposto di lavorare insieme per far pagare alla famiglia Ferrer il danno che aveva fatto. A poco a poco si scopre che stava dicendo la verità.

Secondo la teoria di Indira, l’assassino era alla ricerca di uomini infedeli. Una donna che viveva a Riviera Esmeralda ha avvicinato la detective e l’ha informata della scomparsa del marito, Ignacio Santos. Ha aggiunto che Miguel era il motivo per cui lei e il marito avevano optato per un matrimonio aperto e che, anche dopo la fine della loro relazione, il marito aveva continuato a frequentare altre donne. Il corpo di Ignacio fu presto scoperto su una spiaggia e si dedusse che era stato aggredito con un oggetto appuntito, come un frammento di vetro, durante un rapporto sessuale. A differenza dei casi precedenti, non furono trovate tracce di scopolamina nel sangue e Indira intuì che Ignacio era la prima vittima e che l’assassino aveva evoluto il suo modus operandi. Ciò confermava ulteriormente la teoria di Indira secondo cui l’assassino era a caccia di uomini infedeli. Ma il caso subisce una svolta quando Erika, un’amica di Camila, viene uccisa all’improvviso.

La donna aveva da poco scoperto che Miguel perseguitava Camila e per un breve periodo sembrò che Miguel fosse responsabile degli omicidi. Ma Indira ha capito che era innocente quando ha scoperto che aveva ricevuto una nota vocale dell’intelligenza artificiale che imitava Camila e che lo invitava a recarsi sull’isola di Manacoa. L’assassino voleva incastrare Miguel e per questo, insieme a Camila, anche Angela aveva inviato l’indirizzo a Miguel. Miguel ha salvato Camila dopo che Angela aveva tentato di bruciarla viva, ma non è riuscito a catturare l’assassino. Indira ha iniziato a sospettare di Angela anche dopo l’omicidio di Tina. Quando la scientifica riuscì a trovare del DNA in una villa incendiata, Indira pensò che fosse strano, a meno che l’assassino non volesse incastrare Miguel e avesse lasciato intenzionalmente dei fluidi corporei sulla scena del crimine per farli scoprire alla polizia.

Aveva anche scoperto che l’isola remota apparteneva alla madre defunta di Angela, anche se Angela negava di esserne a conoscenza. Considerando che l’assassino aveva tentato di incastrare Miguel e Camila, Indira dedusse che l’assassino aveva un’inimicizia personale nei loro confronti e che l’unica persona che odiava la coppia con tutto il cuore era Angela. I suoi sospetti si rivelarono fondati quando scoprì che Angela aveva spento i filmati di sorveglianza in diretta e al loro posto c’era un video riprodotto in loop.

Qual è il movente degli omicidi nella seconda stagione?

Angela disprezzava gli uomini infedeli, soprattutto dopo che Miguel l’aveva tradita. Durante il periodo di detenzione, ha progettato gli omicidi. Era spinta da due motivi: uno, punire gli uomini infedeli e l’altro, uccidere coloro che avevano fatto un torto o non avevano mostrato rispetto a suo padre. Angela era forse spinta da un senso di colpa, visto che era responsabile della morte del padre. Si rifiutava di accettare che suo padre fosse un uomo manipolatore e voleva invece assicurarsi che chiunque tentasse di mettere in discussione la sua reputazione fosse punito. Uccise Tina, la collaboratrice del padre, perché aveva osato raccontare ad Angela dei segreti su suo padre. Pedro aveva avuto una relazione con la madre di Tina e spesso trascorreva giorni a casa loro. Col passare del tempo, Pedro iniziò a interessarsi alla giovane Tina. La molestò e la violentò, ma Tina era troppo giovane per rendersi conto di essere stata aggredita. Lentamente sviluppò dei sentimenti per Pedro, che sfruttò le sue emozioni per portare avanti tutti i suoi sinistri piani. Ma Angela si rifiuta di credere a Tina.

Secondo lei, Pedro non avrebbe mai potuto commettere un crimine così efferato e quindi Tina meritava di morire. Aveva pianificato di uccidere Tina anche prima che confessasse. Aveva da poco scoperto che Tina aveva cospirato con Santiago, l’amministratore delegato dell’azienda paterna, la Ferrer Barragan, per adescarla e convincerla a lasciare l’azienda. Ha spruzzato acqua bollente su Tina e poi ha proceduto a pugnalarla più volte. Anche se Tina aveva tentato di fuggire, Angela alla fine l’ha uccisa. Presumibilmente, aveva ucciso Cristobal perché sapeva che avrebbe rappresentato una minaccia per lei; forse temeva che volesse una quota della Ferrer Barragan. Ma perché ha ucciso il suo stesso fratello e anche Erika, che non era infedele né aveva alcuna inimicizia personale con Pedro?

Chi è il partner di Angela nel crimine?

Il finale della stagione 2 di Profilo Falso ha rivelato che Angela aveva un partner nel crimine, Joaquin Duval. La donna è stata presentata al terapeuta durante il periodo di detenzione e ha condiviso con lui i suoi pensieri e sentimenti più profondi e oscuri. Duval aveva un passato sporco: in passato era stato accusato di aver aggredito sessualmente una sua paziente adolescente e di averle fatto dei video senza il suo consenso. Come era prevedibile, quando Angela si è sfogata, Joaquin ha convalidato i suoi sentimenti.

Le disse che il suo desiderio di punire gli uomini infedeli e il suo odio verso coloro che avevano fatto un torto a suo padre erano validi, e invece di aiutarla a superarli, Joaquin la istigò a esplorare i suoi pensieri oscuri. Insieme decisero di iniziare un esperimento. Lui aveva sempre avuto interesse a studiare gli uomini sessualmente insoddisfatti, soprattutto quelli che avevano già una relazione seria. Aveva Angela come migliore amica, confidente e poi amante, e insieme misero in atto il loro piano. Scelsero con cura le loro vittime, persone che sapevano personalmente essere infedeli.

Per uccidere la loro prima vittima, Ignacio, Joaquin ha ottenuto per Angela un permesso medico speciale dal carcere. Le cose si sono complicate tra loro quando Adrian ha scoperto le intenzioni della sorella e di Joaquin e per questo ha ucciso Adrian. Erika è stata uccisa semplicemente perché ha sempre tenuto d’occhio Camila. Joaquin era anche il terapeuta di Camila e aveva iniziato ad avere un debole per lei. Quando la polizia lo arrestò, fu scoperta una videocamera nel suo ufficio. Quando Camila incontrò Joaquin nel suo ufficio, lui chiuse la porta a chiave, ma fortunatamente Indira aveva capito che si trattava di un uomo pericoloso quando Miguel diede l’allarme e lei scoprì i suoi precedenti penali. Purtroppo Indira non poteva tenere Joaquin in prigione a lungo. Poco dopo il suo rilascio, Joaquin ha drogato Camila e ha tentato di fuggire con lei, quando improvvisamente Miguel e la polizia sono arrivati in soccorso di Camila. Proprio quando Joaquin stava per sparare a Camila e Miguel, Indira intervenne e sparò a Joaquin.

Angela è riuscita a fuggire?

Il finale della stagione 2 di Profilo Falso suggerisce che Angela è riuscita a fuggire dalla polizia, e non era sola. Mentre Angela aveva una relazione sessuale con il suo vicino, Emanuel, ha finito per uccidere anche lui nell’episodio finale. Aveva capito che Angela era ancora innamorata di Miguel e semplicemente non era pronta a confrontarsi con i veri sentimenti che provava per l’ex marito. Angela aveva iniziato a divertirsi a uccidere le persone senza un motivo particolare, e l’uccisione di Emanuel era in parte dovuta al semplice brivido. Si era anche interessata a Vannessa, la moglie di Santiago, che aveva un disperato bisogno di affetto romantico. Santiago non trattava bene la moglie e Angela aveva pietà di Vannessa.

Era anche il suo modo di vendicarsi di Santiago, che voleva disperatamente che uscisse dall’azienda per soddisfare gli azionisti. Quando Santiago trovò Vannessa e Angela in una posizione compromettente a casa sua, tentò di aggredire Angela. Vannessa afferrò una pistola e gli sparò. Angela forse non si aspettava una tale svolta. Per quanto volesse sbarazzarsi di Santiago, vedere Vannessa uccidere il marito solo per proteggere l’amante lasciò Angela in soggezione. Suggerì di sciogliere il corpo in una soluzione chimica e Angela e Vannessa partirono in barca. Vannessa aveva probabilmente mandato i figli a vivere con i genitori, mentre lei aveva deciso di accompagnare Angela, forse in un paese straniero.

Fa potrebbe tornare con una terza stagione. Angela e Vannessa sono riuscite a sfuggire alla polizia per il momento, ma possono nascondersi a lungo? Mentre Vannessa era innamorata di Angela, per Angela non era lo stesso. Angela era grata a Vannessa e comprendeva la sua situazione, ma non era innamorata di lei. Provava ancora qualcosa per Miguel e, non potendo averlo, sarebbe tornata a distruggere la relazione tra lui e Camila. Inoltre, Vannessa non sapeva che Angela fosse il serial killer e quando scoprirà la verità, forse vorrà abbandonare la loro relazione.

Camila e Miguel sono finalmente insieme e nella prossima stagione potremmo vederli fare di tutto per proteggere la loro relazione. Un altro personaggio interessante di questa stagione è stata Laura, la vicina di Angela, una donna anziana che si è innamorata di un giovane di nome Matteo. Anche se all’inizio pensava che fosse tutto troppo bello per essere vero, gradualmente ha accettato che forse lui si era davvero innamorato di lei. Ma nell’episodio finale, dopo la scomparsa di Matteo, Inti conferma che il suo vero nome è Alonso e che si tratta di un lavoratore del sesso. Da lui apprese che l’ufficio di Alonso si trovava a Barranquilla. Quando la receptionist le ha chiesto il suo nome, ha fornito un nome falso e ha dichiarato di essere una fotografa in cerca di modelli maschili. Nella terza stagione speriamo di scoprire perché Matteo ha finto di essere innamorato di Laura. Si è innamorato davvero o qualcuno lo ha incastrato? Il figlio di lei era in qualche modo coinvolto nell’accordo, forse per insegnare alla madre che non deve fidarsi così facilmente degli estranei? Speriamo di conoscere la verità nella prossima stagione.