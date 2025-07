Superman, le prime reazioni elogiano il film: “luminoso, emozionante, pieno di speranza”

Il Superman di James Gunn, atteso al cinema il 9 luglio 2025, ha debuttato alla prima mondiale lasciando il segno. I primi feedback – provenienti da anteprime stampa e fan – esaltano un mix esplosivo di umorismo, emozione e azione “spettacolare”, sostenendo che si tratta “di un Superman per tutti”.

Sul fronte delle recensioni, Germain Lussier di Gizmodo l’ha definito “un’esaltante corsa senza pause, piena di ottimismo e imprevedibile ironia. Non abbiamo mai visto una DC così”. Anche Perri Nemiroff di Collider ha espresso un giudizio caloroso: “Superman mi ha reso così felice. Azione travolgente, momenti di leggerezza, e un’umanità del protagonista che spinge a fare del bene. David Corenswet incarna tutto questo”.

Anche Brandon Davis di ComicBook.com ha mostrato grande entusiasmo: “Superman è una celebrazione portata sul grande schermo, carico di speranza e completezza. Corenswet è nato per questo ruolo”. John Dottson di My Cosmic Circus scrive invece che “Superman è un vincitore. Ho delle critiche da muovere ai livelli Marvel della CGI. Ma James Gunn ha realizzato un film sui supereroi spettacolare e colorato, con personaggi straordinari. Per me, Mr. Terrific ha rubato la scena. Corenswet e Brosnahan brillano: potrei guardare un intero film solo per vedere la loro chimica”.

Positivo è anche il parere di Grace Randolph di Beyond The Trailer: “Questo è il MIGLIOR film di #Superman mai realizzato finora. Quando James Gunn si fa da parte e lascia che sia il suo lavoro a parlare, il risultato è incredibile. Non è perfetto, ma ci va molto vicino e mi ha convinto a credere nel #DC di Gunn.” “Il Superman di James Gunn è il perfetto film di supereroi e un’ottima partenza per il nuovo DC Studios. È grande, luminoso, emozionante, pieno di speranza e non perde mai il senso di meraviglia. Vederlo è stato come strappare le pagine di un fumetto e divorare la sua immaginazione selvaggia e caotica”, sono invece le parole di Erik Davis di Fandango.

Accanto ai elogi, emergono però anche critiche più sfumate: JoBlo.com sottolinea che: “non è affatto un disastro (ha alcuni momenti fantastici), ma non è all’altezza delle aspettative. Stranamente, il film ha trascurato un personaggio fondamentale: Lois Lane e, sorprendentemente, Clark Kent. Molto Superman, poco Clark”. “Si intravedono sprazzi di un #Superman sincero, pieno di speranza e ottimismo, simile al classico Action Comics, ma purtroppo il film crolla sotto il peso di una trama contorta e spesso assurda. Tuttavia, le interpretazioni di Corenswet, Brosnahan, Hoult e Gathegi sono fantastiche, e Krypto è davvero il migliore!”, è invece il parere di Nicola Austin di Empire.

Queste voci, tutte raccolte a caldo dopo la proiezione, evidenziano un film che punta su colori, emozione e ottimismo, segnando un cambio di rotta netto rispetto alle versioni più cupe del passato. Le critiche costruttive – circa qualche eccesso di CGI o poco focus su Clark Kent – confermano che Superman di Gunn non mira solo al facile appeal commerciale, ma vuole ridefinire il supereroe classico con un approccio fresco e ben studiato.

Tutto quello che sappiamo su Superman

Superman è il primo film dei DC Studios scritto e diretto da James Gunn, con David Corenswet nei panni di Superman/Clark Kent e inaugurerà la fase intitolata “Dei e Mostri“. Il film racconterà un Clark Kent già adulto, alle prese con il delicato equilibrio tra la sua identità kryptoniana e quella umana, in un mondo in cui l’umanità fatica a fidarsi di figure straordinarie. Secondo quanto anticipato, non si tratterà di una storia di origini, ma piuttosto di un ritratto di Superman nel momento in cui cerca il suo posto nel mondo come giornalista al Daily Planet e come eroe capace di ispirare speranza.

Nel cast anche Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell. Questi attori porteranno sul grande schermo personaggi come Lois Lane, Guy Gardner, Hawkgirl, Metamorpho, Lex Luthor e Mister Terrific.

Con il suo stile inconfondibile, James Gunn trasporta il supereroe nel nuovo universo DC, con una miscela unica di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e da una profonda fiducia nella bontà del genere umano. Il tono del film sarà molto diverso rispetto alle precedenti versioni più cupe: Gunn ha dichiarato che Superman sarà colorato, pieno di emozione e con un protagonista cresciuto in un ambiente familiare sano e amorevole, elemento che influenzerà profondamente la sua personalità.

Il film non solo rilancia l’iconica figura dell’Uomo d’Acciaio, ma getta anche le basi narrative e tematiche per l’intero universo condiviso DC, fondendo umanità, epica e introspezione morale in un racconto di rinascita mitologica.

Il film sarà al cinema dal 9 luglio distribuito da Warner Bros. Pictures.