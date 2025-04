Ransom Canyon: la spiegazione del finale della serie Netflix

La nuova serie TV di Netflix, Ransom Canyon, potrebbe iniziare come una qualsiasi altra serie televisiva ma a metà strada il dramma esplode in tutta la sua potenza. Tuttavia, è al finale che si deve prestare molta attenzione. Ma andiamo con ordine. Cosa succederebbe se si prendesse l’intera premessa di Virgin River e la si ambientasse nei ranch del Texas? È quello che ha fatto questa nuova serie, aggiungendo una leggera spruzzata di sfruttamento del territorio in stile Yellowstone.

Protagonisti sono Staten (Josh Duhamel) e Quinn (Minka Kelly), innamorati che non sembrano mai sapere come tenersi stretti l’uno all’altra. All’inizio della stagione, il rivale di Staten, Davis (Eoin Macken), ha messo gli occhi su Quinn, mentre il nuovo arrivato Yancy (Jack Schumacher) ha una sua storia nascosta. Questo è solo un assaggio della frustrazione romantica e delle relazioni complicate in questa città immaginaria, basata sulla serie di libri originali di Jodi Thomas. Il finale di Ransom Canyon diventa poi molto più confuso, quindi ecco una sua spiegazione.

La morte di Cap cambia il futuro di Yancy in Ransom Canyon

Alla fine della stagione è Cap (James Brolin) a incontrare la morte. Gli spettatori apprendono che Yancy è suo nipote, in cerca di una sistemazione nel suo ranch con la scusa di essere un vagabondo. Quello che si scopre solo molto più tardi è che Yancy è davvero lì per cercare di truffare Cap. Il ragazzo è sì suo nipote e sta andando a trovare la nonna che vive nella casa di riposo locale. Ma le sue ragioni per truffare sono diverse. Cresciuto dalla madre, congedata da Cap al funerale del padre, Yancy non ha mai saputo chi fosse il suo genitore.

Vedendo un annuncio su un giornale locale riguardante il ranch di Cap e il suo valore, ha pensato che fosse tutto da giocare. Ovviamente, non è andata affatto così. Quando Yancy si innamora della ragazza del posto, Ellie (Marianly Tejeda), lei impara che per ogni cosa cattiva che Yancy sembra fare, lui la compensa con qualcosa di straordinariamente buono. Durante l’allarme uragano della città, Yancy riesce infatti a salvare sua nonna e Cap, ma questo porta a qualcosa di più brutto. Mentre la madre di Reid subisce il colpo di essere pubblicamente coinvolta con la compagnia petrolifera che vuole gestire Ransom, Davis racconta a Cap la verità di Yancy.

Quando il ragazzo torna al ranch, trova Cap sul portico con un fucile, che lo fa entrare per la resa dei conti.Con Yancy assente, tocca a Staten fare visita a Cap. Staten gli ricorda di sentirsi in colpa per quanto accaduto al funerale, spingendo Cap a passare anni a cercare Yancy alle sue spalle. Avendo bisogno di un momento di pausa, Cap fa un giro a cavallo per riflettere, ma viene colto da un infarto sotto un albero del suo terreno. Yancy fa poi un ritorno miracoloso: Ellie lo trova e gli dice che Cap è scomparso.

Trascorre tutta la notte a cercarlo e alla fine lo trova nelle prime ore del mattino. La foto dei genitori di Yancy è nella mano di Cap, con Yancy che lo abbraccia in lacrime. Ora che la città sa che Yancy è il nipote di Cap, il ranch è ufficialmente suo. Con il crollo della tregua tra Davis e Staten (di cui si parlerà più avanti), Yancy giura di non vendere mai la terra. Inizia a lavorare con Staten per assicurarsi che la Ewing Oil non affondi più di quanto non sia già a Ransom.

Ellie trova la moglie segreta di Yancy

Ci si potrebbe poi chiedere che fine facciano Ellie e Yancy. Dopo l’uragano, Ellie viene riconquistata dal suo atto di coraggio e sembra che il loro futuro sia segnato quando Yancy le chiede di sposarlo. Tuttavia, la gioia dura poco. Una delle scene finali dell’episodio 10 di Ransom Canyon mostra Ellie che viene avvicinata da una donna che le dice che sta cercando Yancy. Quando Ellie chiede perché, la donna dice di essere sua moglie. È importante sottolineare che non sappiamo ancora chi sia realmente Yancy. La nostra donna segreta conosce sicuramente la verità, e speriamo di scoprirla noi stessi in una seconda stagione.

Chi ha ucciso Randall?

Nel primo episodio di Ransom Canyon, vediamo il figlio di Staten, Randall, ucciso quando la sua auto esce di strada. La polizia lo considera un incidente autoinflitto, ma Staten è convinto che il responsabile sia un altro veicolo. Questo viene confermato quando trova un pezzo di rottame di camion nello stesso punto in cui Randall è stato ucciso, ma agli spettatori viene fatto credere che si tratta di un depistaggio. Dopo che i filmati delle telecamere a circuito chiuso hanno mostrato Reid (Andrew Liner) con lo stesso camion in un’officina locale, è stato inquadrato a pieno titolo.

Quando viene avvicinato dai poliziotti al rodeo nell’episodio 5, è chiaro che Reid sta nascondendo qualcosa… ma non solo quello che pensiamo. Invece di uccidere il cugino, ha portato il camion a riparare solo come “favore” chiesto da Kit (Casey W. Johnson). Kit gli aveva venduto della droga, quindi per evitare di essere scoperto, Reid ha fatto quello che gli era stato detto, senza fare domande. E qui le cose si complicano un po’: nemmeno Kit era il responsabile.

Al contrario, si è preso la colpa per il vero colpevole, la madre di Lauren (Lizzy Greene). I due avevano una relazione alle spalle di Lauren e di suo padre, che guarda caso è lo sceriffo locale. Kit e sua madre erano entrambi ubriachi e questa esperienza spiega perché la donna se ne sia andata all’improvviso quando Lauren l’ha rimproverata di aver bevuto. Alla fine di Ransom Canyon, quasi tutti sanno cosa è successo veramente e sono pronti a tenere le cose nascoste quando Kit si rifiuta di dire la verità. Tutti, tranne Lucas (Garrett Wareing).

Lucas e Lauren stanno ancora insieme… per ora

Con Reid che tratta male Lauren e la stessa Ransom che tratta male Lucas, abbiamo fatto il tifo per loro fin dal primo giorno. Per fortuna, alla fine della stagione i due sono già una coppia, ma probabilmente le cose non resteranno così a lungo. Innanzitutto, Lucas non ha idea di ciò che ha fatto Kit, mentre tutti i suoi cari sono responsabili della sua copertura. Proprio nel finale di stagione, vediamo Kit avvicinarsi a Lucas come se fosse finalmente pronto a rivelare tutto. Ma proprio quando Kit sta per aprire la bocca, la scena si interrompe.

Il secondo motivo è il futuro di Lucas. Lucas si è impegnato a fondo con Lauren, credendo che tutto ciò che faranno sarà fatto insieme dopo le conseguenze dell’uragano. La caviglia di Lauren è stata gravemente ferita nel caos, il che significa che il suo biglietto per lasciare la città – i provini di cheerleader – non è più praticabile. Allo stesso tempo, Lucas arriva in soccorso di Staten. Mentre la città si barrica nel bar di Quinn, Lucas trova una soluzione ai problemi economici di Staten con il ranch che utilizza turbine eoliche.

Si scopre poi che il nostro emarginato sociale è una specie di genio. Scopriamo che ha ricevuto lettere da Harvard a Yale, ma dopo l’uragano (e anche prima, in tutta onestà), stava per rifiutare tutto per Lauren. Giurando di rimanere in città per darle stabilità, guarda con tristezza le sue lettere quando arriva Kit, sapendo che sta rinunciando a qualcosa che potrebbe cambiare la sua vita per sempre.

Staten e Quinn si dividono di nuovo

Staten e Quinn sono due vicini di casa che si desiderano da una vita, con Quinn che si dirige verso Davis quando è stufa di aspettare che i suoi sentimenti siano ricambiati da Staten. Man mano che Davis viene coinvolto nella Ewing Oil, lo fa anche Quinn. È la prima ad accettare un investimento per il suo bar, che le dà un’iniezione finanziaria di cui ha disperatamente bisogno. David sembra però cambiare idea nel corso della stagione e Staten lo convince quasi a mettere da parte le loro divergenze. Se entrambi non vendono, le due famiglie potrebbero unirsi e lasciare tutto a Reid.

Proprio quando Davis accetta l’idea, si tira indietro. Perché scopre che Quinn e Staten si sono ufficialmente messi insieme durante il blocco dell’uragano. Da quel momento in poi, le cose tornano a essere ai ferri corti. Purtroppo, lo stesso si può dire per la nuova coppia. Mentre la Ewing Oil cerca rapidamente di recuperare il suo investimento dal bar, Quinn non ha idea di come trovare i soldi. Fa diventare Ellie una socia per aiutarla, ma alla fine decide di tornare alla sua prima vocazione di pianista di formazione classica.

Dall’inizio della stagione, Quinn è stata reclutata per degli spettacoli a New York e dice a Staten che lascerà la città per accettare il lavoro per il bene comune. Invece di essere solidale, Staten si infuria. Sostiene che è sempre stato un piano di Quinn lasciarlo indietro invece di investire nella costruzione di una vita con lui a Ransom. Ovviamente non è vero, ma non vuole sentirsi dire il contrario. I due si separano in malo modo, e Staten viene visto tagliare i braccialetti che Quinn ha fatto per entrambi.

Sam e Davis complottano per impadronirsi del ranch di Staten

Ma che ne è di Staten e Davis? La situazione per loro non è delle migliori. Con Yancy dalla sua parte, Staten si impegna a non vendere la sua terra, con l’intenzione di mantenerla in famiglia. Tuttavia, Sam (Brett Cullen), il padre di Staten, è di parere opposto. Il più coinvolto pubblicamente nella Ewing Oil, a parte Davis e la sua ex moglie, Sam è furioso con le intenzioni di Staten. Sostiene che il consiglio di amministrazione (in pratica tutti i cugini della famiglia) non si fida di lui, ma il vero problema è sottotraccia. È amareggiato dal fatto che Staten abbia lasciato il ranch al nonno, saltando completamente Sam. Sam si sente l’erede legittimo del ranch e farà di tutto per riaverlo.

Naturalmente, l’aiuto arriva sotto forma di Davis. In una conversazione non correlata, Davis chiede a Staten di dargli un pugno per risolvere una situazione contro qualcun altro, cosa che Staten è fin troppo felice di fare. Il pugno di Staten viene usato per risolvere la situazione con un occhio nero, che viene invece usato per il complotto contro Staten. Sam e Davis vengono visti insieme in un camion, mentre Sam dice al consiglio di amministrazione di conoscere un modo per dimostrare che Staten non è affidabile per gestire il ranch, volgendo lo sguardo a Davis.