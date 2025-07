Infinite: le differenze tra il libro e il film

Il regista Antoine Fuqua si è affermato negli anni come uno dei registi più talentuosi per quanto riguarda i film d’azione a tinte crime. Tra i suoi titoli più celebri si annoverano Training Day, Brooklyn’s Finest, la trilogia di The Equalizer e Attacco al Potere – Olympus Has Fallen. Nel tempo ha comunque sperimentato anche altri generi, dallo storico King Arthur al film di pugilato con Southpaw, dal western I magnifici 7 fino al dramma Emancipation. Nel 2021 si è invece confrontato per la prima volta con la fantascienza, realizzando Infinite (qui la recensione).

Tratto dal romanzo intitolato The Reincarnationist Papers di D. Eric Maikranz, il film mantiene sì una forte attenzione nei confronti dell’azione e delle sparatorie tanto care a Fuqua, ma presenta tutto ciò in una cornice fantascientifica. Non si tratta di un film ambientato in particolari futuri o in contesti distopici, ma affronta invece il tema della reincarnazione e di come questa può diventare lo strumento per fare del bene o del male, a seconda degli obiettivi che si hanno. Si costruisce così un’intricata rete di vicende che ora, grazie all’arrivo su Netflix del film, sta entusiasmando numerosi spettatori.

Prima di intraprendere una visione del film, però, sarà certamente utile approfondire alcune delle principali curiosità relative ad esso. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama e al cast di attori. Si forniranno poi alcuni chiarimenti sulla timeline del film e le differenze che ci sono tra questo e il libro da cui è tratto. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama e il cast di Infinite

Il film racconta la storia di Evan McCauley, un uomo perseguitato da alcune allucinazioni, che scopre essere visioni di un lontano passato. L’uomo, infatti, ha ricordi che non ha mai vissuto e conosce posti che non ha mai visitato. Mentre cerca di capire perché questi flashback lo perseguitano, scopre anche l’esistenza di una sette segreta, denominata Infiniti, composta da persone che riescono a controllare gli eventi che segnano o hanno segnato la storia dell’umanità. Proprio ad Evans questi si rivolgono affinché egli salvi l’umanità da Bathurst, un ex membro della setta che vuole distruggere il mondo.

Ad interpretare Evan McCauley, protagonista del film, vi è l’attore Mark Wahlberg. Il ruolo, inizialmente, era stato pensato per Chris Evans, il quale dovette però rinunciarvi per via di altri impegni. Wahlberg è così tornato a recitare per Fuqua dopo il loro primo film insieme, Shooter. In Infinite recitano poi anche Chiwetel Ejiofor nei panni del Bathurst del 2020, personaggio interpretato da Rupert Friend nella versione del 1985. Dylan O’Brien è Heinrich Treadway, mentre Sophie Cookson interpreta Nora Brightman. Completano il cast Jason Mantzoukas nel ruolo dell’Artigiano e Toby Jones in quello di Bryan Porter.

Le differenze tra il film e il libro

Come anticipato, Infinite è basato sul romanzo di fantascienza intitolato The Reincarnationist Papers di D. Eric Maikranz. Il film, tuttavia, presenta delle notevoli differenze rispetto al libro. In The Reincarnationist Papers, ad esempio, il protagonista Evan Michaels non sa di essersi reincarnato ed è tormentato dai ricordi delle sue due vite passate. Ciò si è trasformato nel fatto che Evan McCauley è stato istituzionalizzato come schizofrenico nel retroscena del film. Nel libro, inoltre, Evan incontra una donna reincarnata di nome Poppy, che è stata trasformata in Nora Brightman nel film, sebbene Poppy ricordi solo sette vite mentre Nora ne dichiara dozzine.

Come in Infinite, Poppy invita Evan in una società segreta di altre 28 persone reincarnate chiamate Cognomina. Il film ha però aumentato la portata del concetto, ampliando il numero degli Infiniti a centinaia e trasformando la Cognomina in una guerra di fazioni tra i Credenti, che vogliono usare le loro abilità per migliorare l’umanità, e i Nichilisti, che vogliono invece porre fine al mondo. Mentre il romanzo esplora completamente le gioie e i pericoli derivanti dal rivivere continuamente le proprie vite passate, Infinite ha toccato solo di sfuggita questi temi concentrandosi sull’azione e una trama molto più standard di un eroe che cerca di salvare il mondo da un supercriminale.

Il trailer di Infinite e dove vederlo in streaming

È possibile fruire di Infinite grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Apple iTunes, Prime Video e Netflix. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video.