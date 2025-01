Scissione stagione 1 recap: quello che c’è da ricordare prima della Stagione 2

Scissione di Apple TV+, creata da Dan Erickson e diretta da Ben Stiller, sta per tornare. A partire dal 17 gennaio sarà disponibile sulla piattaforma il primo episodio per accompagnare il pubblico a scoprire ciò che aspetta gli Innies e gli Outies delle Lumon Industries con una nuova puntata ogni venerdì fino al 21 marzo.

La prima stagione di Scissione, con Adam Scott, Britt Lower, Patricia Arquette, Dylan Cherry, Tramell Tillman, Jen Tullock, Micheal Chernus, John Turturro, Christopher Walken, Dichen Lachman e altri, è arrivata a febbraio 2022. La seconda stagione ha aggiunto anche diversi grandi nomi al suo cast che senza dubbio contribuiranno ai misteriosi corridoi della Lumon Industries e alla città al di là di essa.

Powered by

Ma dove eravamo rimasti? Ecco un recap della Stagione 1 di Scissione

La prima stagione dello show si è aperta con Helly R. (Lower) che era sdraiata su un tavolo della sala conferenze mentre Mark S. di Scott le parlava tramite una radio. Le ha fatto una serie di domande per determinare se la procedura di licenziamento avesse avuto successo sul suo cervello. Alcune di queste domande riguardavano fatti basilari come il suo nome, mentre altre erano stranamente specifiche come la colazione preferita di Kier Eagan (il fondatore di Lumon).

Lumon Industries, l’azienda per cui lavorano sia Mark che Helly, richiede la procedura di licenziamento per i dipendenti di un certo piano nel seminterrato del reparto Macrodata Refinement (MDR). Non è chiaro quali dati smistano oltre ai “numeri spaventosi”. È così che Mark e i suoi colleghi descrivono i set di dati a Helly: i lotti di numeri sembreranno spaventosi e imploreranno di essere ordinati. Helly si mette subito al lavoro sul file Siena, mentre Dylan (Cherry) è entusiasta del suo file, che ha quasi finito all’inizio della serie.

Ciò che la procedura di Scissione comporta è il consenso della persona nel mondo esterno, l'”outie” per sottoporsi all’operazione in cui viene inserito un chip nel cervello che reagisce a una sorta di barriera tra il piano terra e il seminterrato di Lumon. Il dipendente che lavora nel seminterrato diventa l'”innie”.

Lumon Industries di Scissione

Lumon è stata fondata da Kier Eagan, i cui eredi sono stati CEO dopo di lui. Rimane una specie di idolo misterioso che i suoi dipendenti adorano in un certo senso come un dio. Lumon comprende anche il reparto Ottica e Design e altro ancora. Il signor Milchick (Tillman) è al servizio della signora Cobel come coordinatore dell’inserimento e delle nuove assunzioni, nonché delle attività quotidiane e delle ricompense, dalle feste del melone alle feste dei waffle.

Lumon ha due modi per gestire i lavoratori poco performanti: la sala relax e il benessere. La sala relax è uno stretto corridoio buio dove i dipendenti problematici vanno a leggere le scuse tutte le volte che il signor Milchik determina prima che loro le formulino davvero. Il benessere è il settore in cui la signora Casey (Dichen Lachman) opera come una specie di terapeuta, curando i pazienti leggendo loro fatti piacevoli sul loro aspetto fisico che dovrebbero apprezzare allo stesso modo, oppure chiedendo loro di scolpire i loro sentimenti nell’argilla.

La signora Cobel, capo di Mark, è anche la vicina di Mark

Patricia Arquette interpreta il capo di Mark alla Lumon, ma è anche la vicina di Mark, la signora Selvig, in un alloggio separato. Lei stessa non è separata. Per tutta la stagione 1, la signora Cobel ha tenuto d’occhio Mark S. dentro e fuori dall’ufficio. È persino arrivata a fare da consulente per l’allattamento per la sorella di Mark, Devon (Tullock), che aveva difficoltà a far attaccare la figlia.

La signora Cobel deve spesso rispondere al “Consiglio”, un misterioso gruppo o forza che raramente parla via radio durante le riunioni, ma è l’autorità suprema a Lumon.

Petey ha avvisato Mark

Petey “Petey” Kilmer (Yul Vazquez) era a capo del Dipartimento MDR, che includeva Mark, Dylan e Irving Baliff (Turturro). Petey ha scelto di sottoporsi alla reintegrazione, ma al lavoro, questa ragione non è stata fornita per la sua partenza. Helly ha sostituito Petey come nuovo raffinatore.

Petey ha fatto visita a Mark fuori dal lavoro per condividere una lettera con lui e avvertirlo che aveva nascosto una mappa del pavimento reciso nell’ufficio di Lumon. Mark ha trovato la mappa, che Helly ha subito interpretato come un segnale che avrebbero dovuto esplorare e ribellarsi, ma l’ha fatta a pezzi. Ci è voluto che Petey morisse perché Mark cambiasse idea. La signorina Cobel è andata al funerale di Petey per recuperare il suo chip cerebrale, il che ha comportato che lei gli trapanasse di nuovo il cranio.

La ribellione di Helly

L’innie di Helly non è una fan della buonuscita o di Lumon. Fa più tentativi di lasciare il lavoro, dal lasciare biglietti sulle braccia al cercare di ingoiarne uno e farlo uscire di nascosto. Filma dei video per la sua outie per accettare le sue dimissioni, ma la sua outie le invia un video brutale in cui afferma che lei, l’outie, è una persona, e Helly l’innie, non lo è. A un certo punto Helly ha persino tentato di impiccarsi per vendetta.

Burt e Irv

Irv, di cui gli spettatori scoprono in seguito dipingere ripetutamente un misterioso corridoio, è un ferreo sostenitore delle regole della Lumon, ma anche lui si unisce alla ribellione. Si è anche innamorato di un dipendente di O&D, Burt Goodman (Walken), e i due fraternizzano per un po’ prima che le cose prendano una piega diversa. Burt ha anche avvisato Irv che O&D erano più di due persone, anche se inavvertitamente. Irv lo scopre andando al dipartimento da solo e ascoltando da una porta da cui proveniva molto rumore. Poi ha visto quante persone c’erano davvero dietro la porta a lavorare su grandi macchinari.

La signorina Casey ha un’altra identità

Mark esce a intermittenza con la doula di sua sorella Alexa (Nikki M. James) durante la prima stagione, e gli spettatori scoprono che ha scelto di sottoporsi all’intervento chirurgico di buonuscita perché sua moglie Gemma è morta. Ma come rivelato più avanti nello show, Gemma è in realtà ancora viva. Lei è la signorina Casey! Qualunque cosa fosse quella storia di insabbiamento dell’incidente d’auto, speriamo di saperne di più nella seconda stagione.

Dopo l’ultima valutazione del benessere di Mark alla fine del trimestre, Cobel chiede che la signorina Casey venga mandata al piano di prova per riavviare presumibilmente alcune cose. Questo è un altro corridoio buio che porta a un ascensore con una freccia rossa rivolta verso il basso.

La contingenza per gli straordinari

La contingenza per gli straordinari è una procedura utilizzata per le emergenze che consente a Lumon di svegliare i propri dipendenti fuori dall’orario di lavoro quando sono nei loro corpi fuori. Dylan l’ha sperimentata per la prima volta con Milchick, che ha attivato l’OTC per recuperare qualcosa che Dylan aveva rubato da O&D. Ha anche scoperto durante la contingenza di avere un figlio. Questo lo ha portato a mordere Milchick, quando Milchick ha provocato Dylan e non gli ha detto il nome di suo figlio.

Insieme, i quattro dipendenti MDR si uniscono per attivare l’OTC in modo che possano provare a farsi un’idea migliore di cosa sta succedendo a Lumon. Questo li sveglia ciascuno in momenti distinti e importanti. Mark è alla lettura del cognato Ricken (Chernus) del suo nuovo libro, The You You Are, che è arrivato a Lumon perché la signora Cobel lo ha preso dal portico di Mark quando ha sospettato che Mark ospitasse Petey. La signora Cobel, che opera come la signora Selvig quando è nella forma di vicina di Mark fuori dal lavoro, ha assistito alla lettura e si rende conto che Mark è il suo innie quando lui commette un errore e la chiama signorina Cobel alla festa.

Irv va subito a trovare Burt perché ha una rubrica di tutti i dipendenti Lumon. Vede anche che ha un cane di nome Radar ed è un po’ spaventato da tutti i suoi dipinti di quella che potrebbe essere la Break Room o l’ascensore che porta al Testing Floor. Vede che Burt ha un marito e sembra felice. Irv ha iniziato a bussare alla porta di Burt per attirare la sua attenzione, ma la storia si è interrotta prima che gli spettatori potessero vedere cosa era successo.

Helly, scoprono gli spettatori, non è altri che Helena Eagan! Figlia dell’attuale CEO Jame Eagan. Come Helena, era pronta a fare un discorso entusiasmante e zuccheroso sulla sua Severed Story, ma una volta che il suo innie è stato attivato, tutto è andato in rovina. Helly ha colto l’occasione per dire la verità su come vengono torturati al lavoro.

L’episodio finale di Scissione si è concluso con Mark che urla “È viva!”, intendendo che aveva fatto il collegamento che la signorina Casey fosse Gemma.