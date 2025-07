James Gunn: il mio Superman è pieno di “colore e gioia”

Il DCU di James Gunn sta finalmente prendendo forma con il debutto della sua versione di Superman. Sul tappeto rosso della prima mondiale di lunedì, lo sceneggiatore e regista ha raccontato a Deadline come ha adottato un approccio più “leggero” al supereroe della DC Comics, tornando al “colore e alla gioia” delle sue origini.

“In un certo senso, è più leggero. Ma nel film ci sono anche molti elementi pesanti”, ha spiegato Gunn, facendo seguito all’interpretazione più cruda e cupa di Zack Snyder nel ruolo in L’uomo d’acciaio (2013), Batman v. Superman: Dawn of Justice (2016) e Justice League (2017). “Ma il personaggio stesso è più leggero”.

Il capo della DC Studios ha definito Clark Kent “una rarità tra le rarità”, spiegando che “proviene da una famiglia non disfunzionale, ha genitori che lo amano, sta crescendo in una famiglia amorevole con il sostegno e la presenza emotiva dei suoi genitori, ed è il risultato di tutto ciò. E penso che sia un ragazzo piuttosto equilibrato proprio per questo. Tuttavia, ha anche i suoi difetti”. Gunn ha poi aggiunto: “Ma ho amato i colori e la gioia dei fumetti che mi piacevano da bambino e volevo infondere questo sentimento nel film”.

LEGGI ANCHE: Rick e Morty: James Gunn e Zack Snyder fanno un cameo e discutono di Superman!

Il cast di Superman

Superman è il primo film dei DC Studios scritto e diretto da James Gunn, con David Corenswet nei panni di Superman/Clark Kent e inaugurerà la fase intitolata “Dei e Mostri“. Il film racconterà un Clark Kent già adulto, alle prese con il delicato equilibrio tra la sua identità kryptoniana e quella umana, in un mondo in cui l’umanità fatica a fidarsi di figure straordinarie. Secondo quanto anticipato, non si tratterà di una storia di origini, ma piuttosto di un ritratto di Superman nel momento in cui cerca il suo posto nel mondo come giornalista al Daily Planet e come eroe capace di ispirare speranza.

Nel cast anche Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell. Questi attori porteranno sul grande schermo personaggi come Lois Lane, Guy Gardner, Hawkgirl, Metamorpho, Lex Luthor e Mister Terrific.

Con il suo stile inconfondibile, James Gunn trasporta il supereroe nel nuovo universo DC, con una miscela unica di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e da una profonda fiducia nella bontà del genere umano. Il tono del film sarà molto diverso rispetto alle precedenti versioni più cupe: Gunn ha dichiarato che Superman sarà colorato, pieno di emozione e con un protagonista cresciuto in un ambiente familiare sano e amorevole, elemento che influenzerà profondamente la sua personalità.

Il film non solo rilancia l’iconica figura dell’Uomo d’Acciaio, ma getta anche le basi narrative e tematiche per l’intero universo condiviso DC, fondendo umanità, epica e introspezione morale in un racconto di rinascita mitologica.

Il film sarà al cinema dal 9 luglio distribuito da Warner Bros. Pictures.