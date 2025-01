Scissione – stagione 2, episodio 2, la spiegazione del finale: dove va la signora Cobel?

La signora Cobel si allontana dal quartiere di Mark nel finale di Scissione, stagione 2, episodio 2, ma prima di andarsene insospettisce Mark sul legame tra Lumon e Gemma. Questo nuovo sviluppo non solo solleva molte domande su cosa cercherà di fare l’estranea di Mark, ma anche sul futuro di Cobel nelle Lumon Industries. Dato che lo show fantascientifico di Apple TV+ è stato ricco di colpi di scena, potrebbe essere difficile prevedere dove lo show porterà i suoi spettatori dopo l’episodio 2 della seconda stagione.

Tuttavia, basandosi sugli sviluppi della storia nella prima stagione e nei primi due episodi della seconda, si possono formulare molte teorie su cosa succederà a Cobel e sul motivo per cui Helena Eagan è così determinata a mantenere Mark alla Lumon, mentre si preoccupa poco degli altri dipendenti della MDR. Anche la seconda stagione di Scissione ha richiamato l’attenzione sulle parole chiave “Cold Harbor”, ma si sta prendendo il tempo necessario per rivelare la verità sul loro significato. È interessante notare, tuttavia, che l’episodio 2 della seconda stagione potrebbe aver fornito alcune risposte.

Perché Cobel non mente a Mark quando gli chiede di Gemma?

Nel corso della prima stagione di Scissione, la signora Cobel ha continuato a testare l’efficacia della procedura di separazione chiedendo alla sorella di Mark, Devon, se Mark vede mai sua moglie anche se è morta. Voleva sapere se l’incontro con la signora Casey avesse scatenato in Mark i ricordi della moglie. Anche verso la fine della stagione 1 di Scissione, lei e Milchick tengono d’occhio Mark quando parla con la signora Casey per verificare se i due ricordano qualcosa l’uno dell’altra. I suoi sospetti e la sua curiosità sono sempre stati accolti con la rassicurazione che l’interno e l’esterno di Mark erano all’oscuro della vita dell’altro.

Per questo motivo, quando nel finale di Scissione – stagione 2, episodio 2, Mark la ferma improvvisamente e le chiede di Gemma, lei viene colta di sorpresa. Non vedendo il sospetto di Mark, la signora Cobel viene spiazzata dalla domanda, il che spiega la sua incredulità e l’incapacità di nascondere ciò che sa. Prima ancora che possa inventarsi una bugia o affermare di non sapere nulla delle affermazioni di Mark, è già troppo tardi perché Mark legge il suo linguaggio del corpo e capisce che lei sa qualcosa su Gemma che lui non sa.

L’esitazione di Cobel nel mentire a Mark sembra derivare anche dalla sua crescente disillusione nei confronti di Lumon. Odia il fatto che, nonostante la sua incredibile lealtà nei confronti dell’azienda sia all’interno che all’esterno dell’ufficio Lumon, non abbia ricevuto il rispetto che meritava. Per questo, per un momento, sembra persino prendere in considerazione l’idea di rivelare la verità a Mark. La stagione 1 di Severance stabilisce che l’attrice tiene profondamente a Mark, quasi al punto da sembrarne ossessionata, e questo la spinge a dirgli la verità. Tuttavia, si rende conto che Lumon le darebbe la caccia se rivelasse i loro segreti, e questo spiega perché urla e se ne va.

Dove va Cobel nel finale di Scissione – stagione 2, episodio 2?

Cobel sembra intenzionata a ritornare alla sua posizione di responsabile del piano di taglio delle industrie Lumon. Tuttavia, Helena le dice che il piano di controllo dei danni per l’incidente di Overtime Contingency è già in atto e non richiede che lei prenda il comando. Aggiunge che hanno deciso di promuoverla facendola entrare a far parte del Consiglio consultivo per la liquidazione. Quando Cobel dice di non aver mai sentito parlare del consiglio, Helena rivela che si tratta di una nuova iniziativa dell’azienda e che sarà lei a guidarne la formazione.

Cobel insiste ancora sul fatto che deve dirigere il piano di Scissione, ma Helena la informa che Milchick ha assunto il ruolo di responsabile del piano. L’episodio 2 della seconda stagione di Scissione non rivela se Cobel accetterà la nuova posizione. Tuttavia, sembra improbabile che lasci Lumon così facilmente. Dal momento che il suo nuovo ruolo non le richiede di sorvegliare da vicino Mark e di verificare l’esistenza di eventuali sovrapposizioni tra i suoi ricordi innie e outie, è costretta a trasferirsi in una nuova sede. Mark, sua sorella e suo cognato vengono a sapere che anche Cobel proviene da Lumon nel finale della stagione 1 di Scissione.

Per questo motivo, non ha più senso che l’azienda la tenga vicino a Mark. Come suggerisce Milchick, si ritiene anche che Cobel abbia sviluppato una strana fissazione nei confronti di Mark sia all’interno che all’esterno, il che la rende potenzialmente una minaccia per l’iniziativa della Lumon di mantenere una linea netta tra le due personalità di Mark. Pertanto, sembra probabile che le sia stato chiesto di allontanarsi il più possibile da Mark per assicurarsi di non entrare mai in contatto con lui dentro o fuori l’edificio Lumon.

Cos’è Cold Harbor e perché Helena Eagan ha così tanto bisogno che Mark lo finisca?

Il finale dell’episodio 1 della seconda stagione di Scissione lasciava intendere che il lavoro di Mark al Dipartimento di Raffinazione dei Macrodati fosse direttamente collegato a Gemma. Nel finale dell’episodio si è assistito a una scena in cui una schermata con il video di Gemma è apparsa subito dopo che Mark aveva raffinato alcuni numeri sul suo computer. Anche la barra di avanzamento del suo computer mostrava lo stesso numero di quello con il volto di Gemma. Il file su cui Mark stava lavorando era intitolato “Cold Harbor”, visibile sia sul computer di Mark che sull’altro schermo.

Sebbene non si sappia come il lavoro di rifinitura di Mark sia collegato a Gemma, l’episodio 2 della seconda stagione di Scissione conferma che Gemma è effettivamente morta nel mondo esterno. Mark ricorda di aver visto il suo corpo e di aver avuto la conferma che si trattava di lei dopo la morte in un incidente stradale. Questo suggerisce che Lumon abbia in qualche modo trovato un modo per rianimare o far rivivere una persona morta e che ora stia usando Mark per aiutarla a elaborare le emozioni. Helena dice che hanno bisogno di Mark “abbastanza a lungo per completare il progetto Cold Harbor”, suggerendo che il lavoro di Lumon dipende direttamente da Mark e Gemma, rendendoli i soggetti principali del progetto.

Sebbene lo show di Apple TV+ non abbia ancora rivelato cosa Lumon voglia realizzare, l’importanza di Mark nella loro iniziativa spiega perché erano disposti a licenziare tutti gli altri dipendenti ma a pregarlo di tornare. Spiega anche perché il consiglio di amministrazione ha accettato la richiesta di Mark di riavere i suoi vecchi compagni di squadra. Il legame tra Mark e Gemma, necessario per aiutare la Lumon a raggiungere il suo obiettivo, spiega anche perché Mark ha avuto il suo “colpo di fortuna da matricola” quando si è unito alla Lumon come lavoratore MDR.

Il finale di Scissione – Stagione 2 Episodio 2 rivela cosa è successo agli ex colleghi di Mark della MDR

Nell’episodio 2 di Scissione, l’estraneo di Mark accetta finalmente di lavorare di nuovo alla Lumon, nonostante si insospettisca per quello che fanno fare al suo estraneo. Mentre si dirige all’interno dell’edificio Lumon, il suo ex compagno di squadra MDR, Mark W, viene scortato fuori dalla struttura Lumon. Prima di rimproverare l’azienda con un ultimo “Vaffanculo”, Mark W minaccia di farle causa per averlo lasciato andare. Questo conferma che i nuovi lavoratori della MDR sono stati licenziati dall’azienda dopo che Mark si è rifiutato di lavorare con loro e ha chiesto il ritorno dei suoi vecchi compagni di squadra nell’episodio 1 della seconda stagione di Scissione.