The Night Agent – stagione 2, la spiegazione del finale: cosa c’è dopo per Peter?

La seconda stagione The Night Agent si conclude con alcune importanti rivelazioni e prepara la prossima grande missione di Peter. Il finale “Divergence” si apre con Peter (Gabriel Basso) che guida un’incursione nell’edificio delle Nazioni Unite evacuato, dove Markus (Michael Malarkey) ha piazzato delle bombole di gas K.X.. Mentre l’incursione riesce a sequestrare tutte le bombole, Markus riesce a fuggire. Peter e Rose (Luciane Buchanan) lo rintracciano in seguito presso la fidanzata di un collaboratore e, dopo un teso stallo, Peter spara a Markus e recupera l’ultima bombola.

Il finale della seconda stagione (la recensione) di The Night Agent vede Peter consegnarsi all’Azione Notturna dopo aver rubato un file delle Nazioni Unite per il “broker dell’intelligence” Jacob Monroe (Louis Herthum). Rischiando la prigione, dice addio a Rose per sempre. La puntata va avanti nel tempo, rivelando che a Noor (Arienne Mandi) e a sua madre è stato concesso l’asilo e che Rose è tornata al suo lavoro con ADverse. L’episodio si chiude con Catherine (Amanda Warren), il capo di Peter, che offre all’agente caduto in disgrazia un accordo: lavorare come talpa per Monroe (Louis Herthum) e scoprire i suoi legami con il Presidente entrante, e le accuse contro di lui saranno cancellate.

Powered by

Perché Catherine vuole che Peter lavori per Jacob Monroe (senza che l’azione notturna lo sappia)

Monroe è una figura oscura che tira le fila di tutta la stagione 2 di The Night Agent. È stato lui ad acquisire le informazioni su Foxglove per Bala e Peter è costretto a scendere a patti con Monroe per salvare la vita di Rose. Questo fatto pesa molto su Peter, dato che il suo stesso padre era un traditore. Una volta che Rose è al sicuro e la minaccia è stata neutralizzata, Peter confessa ciò che ha fatto ed è pronto ad affrontarne le conseguenze. Catherine vede un modo per usare Peter a suo vantaggio: scoprire l’esatta natura della relazione tra Monroe e il Presidente entrante.

L’apertura di “Divergence” include un flashback di otto anni fa, dove Monroe incontra Hagan (Ward Horton), l’uomo che in seguito trasformerà in un candidato alla presidenza. Poiché l’avversario di Hagan, Knox, si è ritirato tardivamente, la vittoria di Hagan è sostanzialmente garantita. Catherine teme che, con l’appoggio di Monroe a Hagan, ogni informazione riservata che passa sulla sua scrivania sarà messa in vendita al miglior offerente.

Mettere Peter sotto copertura è l’unico modo per scoprire la relazione tra Monroe e il Presidente in carica. Rubando il dossier delle Nazioni Unite per Monroe, Peter ha contribuito direttamente a influenzare le elezioni, quindi è sua responsabilità rimediare. Catherine e Peter lo faranno anche senza l’approvazione dell’Azione Notturna, poiché le conseguenze di un fallimento saranno elevate.

Come Peter e Rose hanno fermato l’attacco di Foxglove

La minaccia principale della seconda stagione di The Night Agent è il gas K.X., creato nell’ambito di un programma del governo americano denominato Foxglove. Questo programma prevedeva che le sostanze chimiche venissero armate in modo da poter creare dei vaccini. In teoria, si trattava di una misura preventiva, nel caso in cui i terroristi avessero avuto lo stesso pensiero. Il gas K.X. era l’arma più pericolosa prodotta da quel programma prima che venisse chiuso e l’episodio 7 vede il creatore dell’arma e Rose rapiti dalla banda del criminale di guerra Viktor Bala.

I due sono costretti a creare un nuovo lotto di K.X., che doveva essere scatenato all’interno dell’edificio delle Nazioni Unite. Dopo aver ottenuto da Monroe informazioni sul luogo di creazione del gas, Peter salva Rose e gli altri ostaggi. Questo porta al finale della seconda stagione di The Night Agent , dove l’edificio delle Nazioni Unite viene saccheggiato mentre gli uomini di Bala piazzano le bombole di K.X..

Perché Peter viene preso in custodia da Catherine (e perché lei ha sempre avuto problemi a fidarsi di lui)

Peter è ben consapevole di fare un patto con il diavolo quando stringe un accordo con Monroe. Potrebbe essere concentrato sul salvataggio di Rose, ma Monroe chiarisce che il vero prezzo dello scambio sarà che Peter sarà “posseduto” da lui in seguito. È per questo che ha confessato tutto a Catherine e Night Action ed è stato disposto ad affrontare la prigione in seguito, e perché è stato preso in custodia dopo l’uccisione di Markus.

La star di Terminator 2 Robert Patrick fa un breve cameo come capo di Catherine durante un flashback nell’episodio 6 di The Night Agent “A Good Agent”.

All’inizio, quando si apre la seconda stagione di The Night Agent, Catherine è gelida nei confronti di Peter, ritenendo che non abbia abbastanza esperienza o abilità. In seguito ne ammira le capacità e, nelle scene finali, Catherine rivela il motivo per cui esitava a fidarsi di lui: suo padre. Il defunto padre di Peter era un traditore e Catherine è stata uno degli agenti che ha smascherato le sue malefatte anni prima. Inoltre, l’indagine ha portato alla morte del suo ex partner, quindi i suoi dubbi su Peter sono (in qualche modo) comprensibili.

Come Jacob Monroe ha manipolato le imminenti elezioni presidenziali con l’aiuto di Peter

Nella seconda stagione di The Night Agent, un’elezione presidenziale è in agguato, con i candidati Knox e Hagan che si sfidano. Nel finale Knox abbandona bruscamente la corsa, rendendo Hagan il Presidente. Ciò si ricollega al lavoro svolto da Peter per Monroe, che consisteva nell’intrufolarsi all’interno delle Nazioni Unite e rubare un determinato file al Segretario Generale dell’ONU. Catherine rivela in seguito che questo file collegava Knox sia a Foxglove che alla vendita di armi chimiche a Bala.

Bala ha usato queste armi sul suo stesso popolo e sta cercando di vendicarsi dell’America tentando di dispiegare K.X. alle Nazioni Unite. Il legame di Knox con il caso Bala era stato tenuto nascosto, ma Monroe ha usato il dossier per costringerlo a ritirarsi. Quindi, in un modo molto reale, Peter rubando il file ha aiutato Monroe ad assicurarsi la Casa Bianca e la presidenza. Questo potrebbe dare al broker l’accesso a ogni sorta di materiale militare riservato, il che è ovviamente una pessima notizia.

La relazione tra Peter e Rose è finita per sempre?

La stagione 1 di The Night Agent si è conclusa con Peter e Rose che si sono lasciati, dato che il primo è partito per diventare un agente della Night Action. Quasi un anno dopo, Rose viene risucchiata nella sua ultima missione e i due riaccendono la loro vecchia storia d’amore. Nel finale Peter si congeda da lui quando viene preso in custodia e dice a Rose che deve stare lontana da lui.

Mentre parla con Noor, Rose conferma di essere concentrata sul suo lavoro e decide che è meglio lasciare Peter nel passato. Questo fa pensare che la loro relazione sia finita per sempre, ma prima che Peter venga rilasciato da Catherine per poter continuare a lavorare con Monroe. Rose tornerà quasi sicuramente quando ci sarà la terza stagione di The Night Agent, quindi c’è la possibilità che lei e Peter riescano ancora a trovare una soluzione.

Cosa succede a Noor dopo aver aiutato Peter all’ONU per l’ultima volta

Noor lavora all’ambasciata iraniana e trascorre la prima metà della stagione cercando di trovare informazioni da fornire alla CIA; in cambio, vuole asilo per sua madre e suo fratello. Tragicamente, il fratello di Noor viene ucciso quando Night Action cerca di portarlo via dall’Iran insieme alla madre. Noor passa l’inferno per tutta la seconda stagione, soprattutto dopo che l’intenso capo della sicurezza dell’ambasciata Javad (Keon Alexander) viene a sapere del suo coinvolgimento.

Noor gli sfugge nel finale, dopo aver aiutato Peter a entrare nelle Nazioni Unite. Le scene finali rivelano che Noor e sua madre sono diventate cittadine statunitensi e si sono trasferite nell’Illinois. Lei e Rose si incontrano di nuovo e Rose promette di aiutarla e di essere un’amica se ne avrà bisogno.

Cosa succederà a Javad dopo che l’ambasciatore lo avrà incriminato?

Inizialmente Javad è un affascinante interesse amoroso per Noor, ma la sua freddezza si rivela presto. Javad diventa sempre più sfacciato e violento quando viene a conoscenza del legame di Noor con gli americani, giurando di farla tornare in Iran e cercando di catturare Peter per la sua missione furtiva all’interno dell’ambasciata. I metodi di Javad creano anche attriti con l’ambasciatore Abbas, soprattutto per quanto riguarda un rapporto francese sui dissidenti iraniani che vivono all’estero – un elenco di cui fa parte anche la figlia di Abbas.

L’ossessione di Javad per la distruzione di Noor si rivela la sua rovina, poiché ci sono molti filmati delle telecamere di sorveglianza che mostrano lui e Noor mentre parlano intimamente. Grazie a questo, l’ambasciatore è in grado di incriminare Javad, affermando che lui e Noor dovevano lavorare insieme per trasmettere informazioni agli americani. L’ambasciatore viene arrestato e presumibilmente sarà rispedito in Iran per essere punito.

Come il finale di The Night Agent – stagione 2 ci prepara alla stagione 3

Pur raccontando una storia completa, la seconda stagione getta le basi per la terza stagione di The Night Agent. Si conclude con l’implicazione che il nuovo Presidente sarà sotto il controllo di Monroe, che ha mostrato un disinvolto disprezzo per la vita nel corso della serie. Il fatto che Peter vada sotto copertura con Monroe significa che anche lui e Night Action dovranno affrontare il nuovo Presidente. Detto questo, Hagan ha già mostrato segni di sfida nei confronti del suo presunto padrone, Monroe, lasciando intendere che anche la loro collaborazione non sarà facile.