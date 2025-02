Scissione – Stagione 2 Episodio 6, la spiegazione del finale: cosa succede a Mark?

Mark incontra un destino oscuro nel finale della sesta puntata della seconda stagione di Scissione, dopo che i nuovi sviluppi della storia presentano diversi colpi di scena scioccanti. Dopo aver detronizzato Ted Lasso, “Severance” è diventato lo show più visto su Apple TV+. Dato che “Severance” migliora ad ogni episodio e riesce a mantenere la sua storia comprensibile nonostante sia guidata da diverse idee complesse, non sorprende che abbia raggiunto questo risultato. Anche nella seconda stagione, Severance ha lasciato gli spettatori con domande avvincenti dopo ogni puntata, spingendoli a chiedere di più.

La sesta puntata della seconda stagione di Severance ha un impatto simile sugli spettatori, lasciandoli con un enorme cliffhanger che rende incerto il destino di Mark. L’episodio mostra come, dopo averci riflettuto un po’, Mark alla fine accetti di fare un passo drastico che intensificherà la sua reintegrazione, ma che lo lascerà anche con il rischio di perdere la vita. Pochi istanti dopo, Mark cade a terra e inizia ad avere le convulsioni, il che rende difficile non chiedersi se starà bene nelle prossime puntate della serie di fantascienza di Apple TV+.

Powered by

Perché Mark collassa alla fine della seconda stagione di Severance

Dopo che Reghabi ha riempito il chip di Mark con uno strano liquido, lei e Mark sperano che questo acceleri la procedura di reintegrazione. Pur rendendosi conto delle potenziali conseguenze del processo sulla salute di Mark, lo incoraggia ad accettare il riempimento del chip. Anche Mark alla fine accetta di farlo e manifesta strani sintomi. All’inizio avverte uno strano sapore in bocca, che gli fa presagire un attacco epilettico. Pochi istanti dopo, l’improvvisa ondata di attività elettrica nel suo cervello gli fa perdere la funzione motoria, impedendogli di afferrare un bicchiere d’acqua.

Prima che Mark possa reagire a ciò che sta accadendo, cade improvvisamente a terra. Anche se lo show non rivela cosa gli sia successo, è sicuramente vivo ma privo di sensi. Mentre è privo di sensi, sembra probabile che avrà visioni più viscerali della sua vita da innie, dato che l’aumento dell’attività elettrica nel suo cervello lo aiuterà ad accedere a ricordi sepolti o repressi. Solo il tempo dirà quale sarà l’impatto della nuova fase di integrazione sull’innerie di Mark, ma il suo outerie sarà probabilmente pieno di segreti su Lumon e sulla vita del suo innerie prima che Mark riprenda conoscenza.

Spiegazione della strana conversazione a cena di Irving, Burt e Fields – Burt sta nascondendo qualcosa?

Durante la scena della cena nell’episodio 6 della seconda stagione di Severance, Fields ricorda che decisero di mandare Burt a lavorare per Lumon come dipendente separato per assicurarsi il suo posto in paradiso. Un prete lo convinse che gli esseri umani sono individui separati, il che significa che Dio li giudicherebbe separatamente. Il fatto che Fields e Burt abbiano anche solo pensato a questo suggerisce quanto sia distorta la loro percezione della religione. Allo stesso tempo, suggerisce anche che Burt ha un passato oscuro, che lui e Fields credevano gli avrebbe impedito di andare in paradiso.

Sembra anche strano che Fields sembri certo del suo posto in paradiso, ma dubiti che Burt possa essere giudicato in modo diverso. La conversazione a tavola diventa ancora più sospetta e strana quando Fields afferma che Burt è stato con Lumon per 20 anni. Prima che Irv possa chiedere come sia possibile, Burt lo corregge dicendo che la procedura di separazione non esisteva nemmeno 20 anni fa, rendendo impossibile per lui lavorare con Lumon.

Dopo questa scena, è difficile non credere che Burt abbia lavorato alla Lumon anche prima che venisse introdotta la procedura di separazione. Anche se solo il tempo potrà dire cosa stanno tramando Burt e Fields, Irving potrebbe commettere un errore fidandosi ciecamente di loro. Se non sta attento, Burt potrebbe scoprire cosa sta cercando di fare per fermare la Lumon dall’esterno e potrebbe persino denunciarlo alla Lumon. L’errore di Fields sull’identità di Burt rende meno verosimile che sia coinvolto con Lumon. Burt, tuttavia, sembra aver fatto alcune cose losche per l’azienda in passato, il che lo rende una minaccia per Irv.

Perché Mark accetta di farsi travolgere dal suo chip dopo aver incontrato Helena

Mark e Helena inizialmente si lasciano andare a imbarazzanti battute di flirt nell’episodio 6 della seconda stagione di Severance, quando si incontrano in una tavola calda.

Sebbene Mark si chieda perché il membro della famiglia Eagan stia cercando di attaccare bottone con lui, Helena cerca di sostenere che è solo curiosa di lui perché lavora per Lumon. Le cose prendono una strana piega, tuttavia, quando Helena chiama Gemma “Hannah” quando gli chiede della sua defunta moglie. Mark sembra capire immediatamente che Helena sa qualcosa su Gemma che lui non sa e sta solo fingendo di non conoscerla affatto.

Con questo, si rende conto che deve scoprire la verità su ciò che Lumon sta facendo a Gemma prima che sia troppo tardi. Rendendosi conto dell’urgenza della sua ricerca di reintegrazione, torna a casa e chiede a Reghabi di inondare il suo chip. Spera che inondare il chip acceleri il processo e lo aiuti finalmente a connettersi con la versione di sua moglie esistente all’interno di Lumon.

I vuoti temporali e i crossover nella memoria di Mark spiegati

Gli introversi e gli estroversi esistono nello stesso mondo materiale. Tuttavia, poiché la percezione del tempo è unica, l’esperienza del tempo di Mark introverso ed estroverso è diversa. Per questo motivo, più le due personalità si sovrappongono dopo la reintegrazione, più Mark sperimenterà un senso di dissonanza cognitiva e frammentazione psicologica. Sta già iniziando a vedere sottili incroci tra le sue due vite e a notare strani vuoti temporali, che suggeriscono che il suo senso di sé sta iniziando a spezzarsi. Prima della reintegrazione, il suo io interiore e il suo io esteriore mantenevano la propria individualità unica.

Alcuni aspetti delle loro personalità condividevano un terreno comune, ma entrambi esistevano come entità separate con desideri, personalità e motivazioni distinte. Mentre l’outie faticava ad accettare la morte della moglie, l’innie era relativamente più allegro, godendosi i primi giorni della sua storia d’amore con Helly. Tuttavia, una volta che la sovrapposizione sarà completa, Mark noterà un senso contrastante di dualità in quasi tutto ciò che ha conosciuto di sé stesso finora. Come gli assicura Reghabi nell’episodio 6 della seconda stagione, avrà bisogno di tempo prima di imparare a comprendere le linee temporali e i ricordi con cui ha convissuto.

Le implicazioni di Mark che va a letto con Helly spiegate

La presenza di bambini nei titoli di testa della seconda stagione di The Divide ha fatto sì che molti spettatori si chiedessero se non fosse un accenno a una trama sulla gravidanza. Anche se solo il tempo potrà dire se questa teoria si concretizzerà, la serie sembra aver aperto la strada alla narrazione mostrando come Mark sia andato a letto sia con Helly che con Helena. Tuttavia, anche se la storia della gravidanza non vedrà mai la luce, Mark si è trovato in una situazione complessa in cui è romanticamente attratto da due donne (Helly e Gemma) e dai loro doppi personaggi.

Una volta avvenuta la reintegrazione, ci sarà una sovrapposizione tra i sentimenti del Mark introverso per Helly e l’amore del Mark estroverso per Gemma. Allo stesso tempo, poiché il Mark introverso sta già lottando per distinguere tra ciò che prova per Helly e Helena, probabilmente dovrà affrontare ancora più confusione una volta iniziata la reintegrazione. L’innie di Mark si trova già in una strana situazione di “triangolo amoroso” dopo i recenti episodi della seconda stagione. Dopo la reintegrazione, questi intrecci romantici si intensificheranno e faranno sì che Mark metta in discussione la sua identità e la sua percezione dell’amore.

Chi stava guardando i documenti nella scatola di Irving?

Anche se l’episodio 6 della seconda stagione di Severance non rivela chi stava guardando i documenti nella scatola di Irving, rivela che l’uomo ha un tatuaggio “FROLIC”. Questo rende evidente che l’uomo è Drummond, il lavoratore della Global Management di Lumon, che sembra detenere un potere immenso nell’azienda. Il fatto che Drummond si introduca in casa di Irving dopo che questi è uscito per incontrare Burt suggerisce che i due personaggi potrebbero essere in contatto. Burt potrebbe avergli dato il via libera per indagare a casa di Irv mentre lo va a trovare per cena.

L’outie di Irving sembra essere in serio pericolo, dato che anche i funzionari di Lumon, come Drummond, sembrano essere a conoscenza di ciò che sta cercando di fare. Poiché anche Burt sembra essere coinvolto con l’azienda, Irv dovrà osservare attentamente le sue mosse future e assicurarsi di non fidarsi di nessuno. Potrebbe essere troppo presto per determinare il destino di Irving, ma il suo outie potrebbe avere la stessa fine del suo innie se non procede con cautela.

Spiegata la minaccia di Milchick alla signorina Huang per la “laurea” della borsa di studio

Milchick avverte la signorina Huang nell’episodio 6 della seconda stagione di Severance che se non adempirà alle sue responsabilità alla Lumon e non completerà la sua borsa di studio, non sarà accettata nel programma Wintertide della Lumon. La serie non rivela cosa significhi Wintertide, ma l’avvertimento di Milchick conferma che Huang sta svolgendo un tirocinio presso Lumon, sperando che alla fine la aiuti a ottenere un altro profilo in azienda. Questa rivelazione potrebbe significare che, anche se Huang sembra incredibilmente giovane, è associata a Lumon solo durante le vacanze estive.

Oppure potrebbe essere sul punto di diplomarsi e sperare di entrare in Lumon dopo aver completato il suo tirocinio presso l’azienda. Indipendentemente da ciò che il futuro le riserva in Lumon, c’è qualcosa in lei che non sembra giusto. La sua insensibilità nei confronti dei lavoratori licenziati e il suo comportamento robotico sollevano molte domande su quanto tempo sia stata associata alla “setta” Lumon e su cosa speri di ottenere da essa.

Perché la moglie di Dylan gli mente riguardo al suo incontro con il suo innie

Quando nell’episodio 2 ha mostrato le difficoltà di Dylan nel trovare il suo posto nel mondo esterno, lo show ha lasciato intendere che lui non è particolarmente gentile con sua moglie quando è stressato.

Anche sua moglie, Gretchen, ha accennato ai suoi problemi con Dylan quando ha raccontato al suo innie delle sue difficoltà nel trovare la sua strada nel mondo esterno. Tuttavia, come suggerisce l’episodio 6, lei apprezza davvero l’innie di Dylan e sta iniziando a piacergli anche più del suo outie.

Poiché l’outie e l’innie di Dylan sono tecnicamente individui diversi, si può dire che Gretchen tradisca l’outie baciando l’innie. Si rende conto che questo non andrebbe bene per l’altro e sembra anche sentirsi in colpa per la sua interazione intima con lui. Pertanto, invece di complicare il rapporto con il marito dicendogli la verità su ciò che è successo tra lei e l’altro, mente sul fatto di non averlo incontrato affatto nell’episodio 6 della seconda stagione di The Divide.