Come guardare i film di Cattivissimo Me in ordine cronologico

Mentre la Disney è ancora il re dell’animazione al cinema, e la Pixar ha ora il film d’animazione con il maggior incasso di tutti i tempi, con Inside Out 2, il franchise di film d’animazione di maggior successo di tutti i tempi è Cattivissimo me. I quattro film della serie principale, insieme ai due film dei Minions, hanno incassato più di 5 miliardi di dollari al botteghino mondiale.

I sei film della serie saltano in ordine cronologico, quindi cercare di seguire la storia completa può creare confusione. Se sei un fan di Cattivissimo me che vuole rivedere i film in ordine cronologico, o qualcuno che non conosce il franchise e vuole solo seguire una trama sequenziale dalle origini all’era attuale, ecco come guardare tutti i film del franchise di Cattivissimo me in ordine, dall’inizio della storia alla fine (almeno al momento della stesura di questo articolo).

Minions (2015)

Minions è il vero inizio del franchise e non si può andare molto più indietro, considerando che è il prequel che spiega gli inizi evolutivi dei maldestri personaggi gialli e come esistano dalla notte dei tempi, con il desiderio di servire gli esseri umani più malvagi. Tre dei Minion, Kevin, Stuart e Bob, partono alla ricerca di un nuovo padrone da servire, e si ritrovano al Villain-Con, dove vengono assunti da Scarlett Overkill (un’esilarante Sandra Bullock) e da suo marito Herb (John Hamm).

Minions è un film interessante, in quanto è il film di maggior successo della serie fino ad oggi, se si considera il botteghino globale, mentre al contrario è considerato dai critici uno dei peggiori della serie. Tutto dipende da quanto si riesca a sopportare i Minion e il loro linguaggio incomprensibile in una sola seduta.

Minions: Come Gru diventa cattivissimo (2022)

Minions: The Rise of Gru è ambientato a metà degli anni ’70 e, sebbene il film sia incentrato sul marchio dei Minion, è più un prequel diretto di Cattivissimo me che vede Gru (Steve Carrell) come un ragazzino che sogna di diventare un supercattivo, con i Minion come suoi… servitori. Dopo aver fatto un provino per entrare nella squadra degli antagonisti, i Viscious 6, Gru viene rapito da uno dei loro ex membri, e i Minion si uniscono per salvare il loro padrone.

Cattivissimo me (2010)

Il primo vero film di Cattivissimo me presenta Gru come un supercattivo adulto il cui rivale ruba una delle piramidi d’Egitto, spingendo Gru a rilanciare cercando di rubare la Luna. Il suo piano per combattere il rivale supercattivo Vector porta Gru a fare squadra e legare con tre ragazze orfane, portando alla scoperta che anche questo grande cattivo non è del tutto malvagio.

Il primo Cattivissimo me è ancora ampiamente considerato dai fan e dalla critica come il migliore della serie, il che ha senso, dato che questo era il film che doveva essere abbastanza buono da lanciare un’intera serie. Di sicuro ha il cuore più grande.

Cattivissimo me 2 (2013)

Dopo essersi ritirato dalla vita da supercattivo per dedicarsi a tempo pieno alla paternità, Gru viene richiamato nel mondo del crimine dalla Lega Anti-Cattivi e da una donna di nome Lucy (Kristen Wiig), che vuole che l’ex supercattivo li aiuti a fermare un nuovo supercattivo. Lui accetta e il suo nuovo partner nella lotta al crimine potrebbe rivelarsi ancora più importante per Gru a livello personale.

Cattivissimo me 2 si è rivelato un ottimo seguito del primo, sia agli occhi dei fan che della critica. Da qui in poi era chiaro che avevamo tra le mani il primo vero franchise di Illumination.

Cattivissimo me 3 (2017)

In Cattivissimo me 3, Gru e Lucy sono felicemente sposati, ma dopo che una missione della Lega Anti-Cattivi va male, entrambi vengono licenziati. Gru e la sua famiglia vengono poi contattati dal fratello gemello Dru, precedentemente sconosciuto, e scopriamo che la malvagità è sicuramente una caratteristica di famiglia, dato che anche il loro padre era un supercattivo.

Cattivissimo me 3 è stato il primo film del franchise principale a non essere diretto da Chris Renaud, il che potrebbe spiegare la risposta piuttosto fiacca da parte della critica. Sebbene sia il campione del botteghino globale della serie di film di punta, generalmente non è considerato il migliore di quelle uscite.

Cattivissimo me 4 (2024)

Nel luglio 2024 è uscito l’ultimo film della serie, il primo Cattivissimo me in sette anni. Cattivissimo me 4 ha riportato l’attenzione sulla storia di Gru adulto, che continua la sua avventura lavorando per la Lega Anti Cattivi e la sua vita personale, con una famiglia sempre più numerosa.

In Cattivissimo me 4 un ex rivale di scuola di Gru dichiara vendetta contro l’ex cattivo dopo che è diventato l’ultimo cattivo catturato dalla Lega Anti-Cattivi. Questo porta Gru e la sua famiglia, che ora include il piccolo Gru Jr., a nascondersi e assumere nuove identità. Cattivissimo me 4 ha avuto un ottimo esordio al botteghino, quindi questo franchise non sta ancora perdendo colpi.

Come guardare i film di Cattivissimo me in ordine di uscita

Se vuoi guardare tutti i film di Cattivissimo me in ordine cronologico, segui la sequenza indicata sopra per seguire la storia dall’inizio alla fine. Se invece vuoi guardare tutti i film come li avresti visti al cinema, l’ordine corretto sarebbe il seguente.

Cattivissimo me (2010)

(2010) Cattivissimo me 2 (2013)

(2013) Minions (2015)

(2015) Cattivissimo me 3 (2017)

(2017) Minions 2 – Il ritorno di Gru (2022)

(2022) Cattivissimo me 4 (2024)

Il franchise è ormai arrivato al sesto film, ma non è ancora finito. Minions 3 è stato recentemente annunciato per il 2027. Chiaramente, questo franchise è ancora estremamente popolare. Con l’Universal Orlando Resort che ha recentemente aperto un’intera Minions Land, sembra improbabile che i film abbiano intenzione di fermarsi presto, a patto che i supercattivi non gestiscano lo studio.