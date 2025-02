La storia vera di The Brutalist: il vero Laszlo Toth, molto diverso, e le reali ispirazioni del film

Il film drammatico in costume del regista Brady Corbet, The Brutalist, sta spopolando nella stagione dei premi. Dal suo lancio alla fine del 2024 negli Stati Uniti (e all’inizio del 2025 nel Regno Unito), The Brutalist ha ottenuto un impressionante 97% su Rotten Tomatoes. Sebbene sia uno dei film più lunghi del 2024, con una durata di 215 minuti, le recensioni di The Brutalist sono estremamente positive. E The Brutalist vanta alcune interpretazioni incredibili; infatti, Adrien Brody è stato nominato come miglior attore per la sua interpretazione di László Tóth. Anche la performance di Felicity Jones nei panni della moglie di László, Erzsébet, si è distinta anche tra le altre potenti interpretazioni del cast di The Brutalist.

Interpreti così intensi rendono facile credere alla realtà della storia che si svolge sullo schermo. Al loro meglio, i film fanno dimenticare al pubblico che ciò che sta guardando è una narrazione, non la realtà, e The Brutalist ha sicuramente raggiunto questo obiettivo. Le storie di László ed Erzsébet sono intense e credibili, quindi è facile pensare che László sia un genio misconosciuto del ventesimo secolo. Gli spettatori che sono usciti da The Brutalist e hanno cercato su Internet la storia di László Tóth, però, sono rimasti sorpresi.

The Brutalist non è basato su una storia vera

Ma c’è del vero in The Brutalist

Non c’è mai esistito un architetto ebreo ungherese di nome László Tóth. Anche se le performance in The Brutalist sono incredibilmente realistiche, i personaggi ritratti non sono mai esistiti nella realtà. È importante notare che The Brutalist non afferma mai il contrario; non ci sono dichiarazioni di non responsabilità del tipo “basato su una storia vera” o crediti del tipo “basato sulla biografia di…” in The Brutalist. Al contrario, personaggi come Harrison Van Buren (Guy Pearce) sarebbero stati importanti figure politiche o sociali, semplicemente per la loro ricchezza, quindi il fatto che il suo nome non suoni familiare avrebbe dovuto chiaramente segnalare che The Brutalist è un’opera di finzione.

È la verità in The Brutalist che rende il film così avvincente.

Tuttavia, il mondo di The Brutalist è reale. Quindi, sebbene The Brutalist non sia basato su una storia vera specifica, c’è del vero nelle storie che The Brutalist racconta. Non esisteva un architetto ebreo ungherese di nome László Tóth sopravvissuto all’Olocausto ed emigrato in America, ma centinaia di migliaia di ebrei ungheresi furono perseguitati durante l’Olocausto e alcuni sopravvissuti emigrarono davvero in America, continuando a fare grandi cose nella loro patria adottiva. László ed Erzsébet potrebbero non essere stati separati nella vita reale, ma innumerevoli famiglie reali lo furono. È la verità in The Brutalist che rende il film così avvincente.

Il vero Laszlo Toth non era un architetto come in The Brutalist

Ci sono molti Lazlo Toth, ma nessuno di loro è un architetto

D’altra parte, però, c’era un vero ungherese di nome “Laszlo Toth” o “László Tóth”. In realtà, ci sono stati almeno sei Laszlo Toth. Tre “László Tóth” erano atleti: uno ha giocato a pallanuoto per l’Ungheria alle Olimpiadi, uno gioca a calcio per una squadra ungherese e il terzo è un pilota automobilistico che ha gareggiato fino all’estate del 2024. László Fejes Tóth era un matematico nato nel 1915, mentre László Tahi Tóth era un attore ungherese pluripremiato, scomparso nel 2018. Chiaramente, non c’è nessun architetto tra loro.

Lo scrittore, attore e regista americano Don Novello, noto soprattutto per le sue apparizioni in Saturday Night Live e per il ruolo di Vinny in Atlantis: The Lost Empire, ha usato lo pseudonimo “Laszo Toth” per scrivere un romanzo basato sugli eventi della vita del geologo ungherese.

Il più famigerato Laszlo Toth nacque in Ungheria nel 1938, ma si trasferì in Australia da adulto nel 1965. Sebbene avesse studiato per diventare geologo, Toth aveva difficoltà con l’inglese e lavorava in una fabbrica di sapone in Australia. A differenza di László, Toth è stato cresciuto come cattolico e durante il suo soggiorno in Australia si è convinto di essere la reincarnazione di Gesù Cristo. Nel 1971 Toth si è trasferito in Italia, dove ha scritto lettere al Papa per ottenere il riconoscimento come Cristo e, quando questo non è riuscito, Toth ha vandalizzato la statua della Pietà di Maria di Michelangelo, staccandole un braccio e il naso prima di essere sopraffatto.

Non sorprende che Laszlo Toth sia diventato tristemente famoso a livello internazionale. È stato citato in programmi televisivi e ha ispirato due libri. Prima di The Brutalist, il geologo che vandalizzava le statue era di gran lunga il Laszlo Toth più famoso. In quanto tale, vale la pena considerare come il vero Laszlo Toth si relaziona con il personaggio immaginario László Tóth. I temi della religione, dell’arte e della salute mentale sono presenti in The Brutalist. È ironico che un ebreo che costruisce una chiesa in marmo abbia lo stesso nome di un cristiano che ha distrutto una statua cristiana. Indipendentemente da quanti dei parallelismi siano intenzionali, ci sono echi di Laszlo Toth nel László Tóth di The Brutalist.

L’architetto brutalista è ispirato allo stile architettonico brutalista degli anni ’50

E c’erano architetti brutalisti come László Tóth

Mentre László Tóth, l’architetto brutalista, è un personaggio di fantasia, il brutalismo è uno stile architettonico molto reale. In The Brutalist, László dice al suo mecenate, Harrison, di aver studiato al Bauhaus, una scuola d’arte tedesca incredibilmente influente. Il Bauhaus è stato la culla del Modernismo e la sedia che László disegna all’inizio di The Brutalist è quasi identica alle sedie reali progettate dall’artista formatosi al Bauhaus, Heinrich Neuy. Mentre il Bauhaus era famoso per l’arte e l’architettura modernista, non per il Brutalismo, quello stesso movimento modernista è stato il progenitore diretto del Brutalismo.

Il brutalismo sostiene che gli edifici debbano avere uno scopo chiaro per le persone che li utilizzano.

Negli anni ’50, un gruppo di architetti modernisti (per lo più britannici) sviluppò il brutalismo. Ma il brutalismo è più di un semplice stile architettonico, è anche un approccio filosofico al mondo materiale. L’eminente architetto brutalista Reyner Banham ha spiegato che una struttura può essere valutata come “brutalista” in base a tre qualità: “1) leggibilità formale della pianta; 2) chiara esposizione della struttura; 3) valutazione dei materiali per le loro qualità intrinseche ‘così come sono’”. In altre parole, il brutalismo si preoccupa del materiale così com’è, non di come può essere utilizzato, e insiste sul fatto che gli edifici debbano avere uno scopo chiaro per le persone che li utilizzano.

Il brutalismo è anche nato, in gran parte, come reazione contro l’architettura più popolare degli anni ’30 e ’40, la nostalgia. Gran parte dell’architettura europea di quel periodo si basava su riferimenti alla storia europea, soprattutto nella Germania nazista. I movimenti fascisti si basavano su gesta di gloria passata per giustificare le atrocità presenti, e ciò si rifletteva chiaramente nell’architettura dell’epoca. Molti architetti brutalisti furono perseguitati dai nazisti e l’architettura brutalista ipermoderna fu progettata come una chiara confutazione dell’ideologia fascista.

Anche se The Brutalist potrebbe non essere basato sulla vita reale di Ernő Goldfinger, egli è il parallelo più vicino a László.

L’architetto brutalista Ernő Goldfinger è la cosa più vicina a un László Tóth nella vita reale. Come László, Goldfinger era sia ebreo che ungherese, e lui e sua moglie fuggirono dai nazisti in Ungheria. Goldfinger, tuttavia, fuggì in Gran Bretagna, non in America. Inoltre, Goldfinger non iniziò la sua carriera in Gran Bretagna grazie a un ricco mecenate, come Harrison, ma grazie al Partito Comunista Britannico. Nell’epilogo di The Brutalist, vengono rivelati i successi ottenuti da László nel corso della sua vita, e questi successi sono simili a quelli di Goldfinger nel mondo reale. Anche se The Brutalist potrebbe non essere basato sulla vita reale di Ernő Goldfinger, è il parallelo più vicino a László.

Perché The Brutalist sembra basato su una storia vera

Ricorda un famoso film biografico

Dato che né Laszlo Toth, il geologo, né Ernő Goldfinger, l’architetto brutalista, sono la base di The Brutalist, vale la pena considerare perché il film sembra così basato su una storia vera. In parte è una questione di stile; la fotografia in The Brutalist assomiglia molto a quella del film biografico di Christopher Nolan del 2023, Oppenheimer. E i parallelismi tra The Brutalist e Oppenheimer sono più che stilistici. Sia László Tóth che J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) fanno i conti con la loro ebraicità di fronte all’assimilazione, quindi c’è una sovrapposizione tematica.

Un’altra somiglianza è il modo in cui il genio di László e quello di Oppenheimer sono rappresentati nel linguaggio cinematografico. Le complessità dell’architettura o della fisica nucleare sarebbero difficili o impossibili da mostrare chiaramente sullo schermo, quindi sia in Oppenheimer che in The Brutalist, i registi hanno optato per sequenze stilizzate surreali per trasmettere il processo creativo. Inoltre, vale la pena notare che Amalia è anche incredibilmente lungo, con una durata di 180 minuti. Dati i parallelismi tematici e cinematografici con il più recente film biografico epico, non sorprende che The Brutalist abbia ritenuto che potesse essere basato su una storia vera.