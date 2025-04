I Seraphites, la spiegazione della setta di The Last of Us: simbolo, cicatrici sul volto, profeta e connessione al gioco

The Last of Us – stagione 2, episodio 3 introduce una setta religiosa che vive a Seattle: i Seraphiti. Dopo la tragica morte di Joel, Ellie è determinata ad attraversare il paese e cercare vendetta. Quando il consiglio comunale di Jackson vota contro l’invio di una squadra di 16 persone per ottenere giustizia, Ellie e Dina superano di nascosto il cancello e si dirigono verso Washington da sole. Prima che partano, l’episodio passa a una radura nel bosco appena fuori città, dove vediamo un gruppo di membri di una setta religiosa con cicatrici sul viso. Quando Ellie e Dina arrivano nella stessa foresta, sono tutti morti.

Nell’episodio non è chiaro chi siano questi membri della setta, ma i giocatori di The Last of Us – Part II li hanno riconosciuti immediatamente. Fanno parte di un gruppo chiamato i Seraphiti, che diventerà una parte importante della storia ora che Ellie e Dina sono a Seattle. Tutti i misteri che circondano questa setta – il loro simbolo, il loro profeta, le cicatrici sui loro volti – troveranno una risposta mentre Ellie e Dina esplorano la città e vengono coinvolte nella guerra civile con il Fronte di Liberazione di Washington. Allora, chi sono i Seraphiti e chi li ha uccisi?

La setta religiosa introdotta nella seconda stagione di The Last of Us sono i Seraphites

I Seraphites sono in guerra con il W.L.F.

I membri della setta religiosa che compaiono in The Last of Us – stagione 2, episodio 3 sono i Seraphites. Man mano che si addentrano nella città, Ellie e Dina si rendono conto con sgomento di essere finite in una zona di guerra. I Seraphiti sono nel mezzo di una brutale guerra civile con il gruppo di Abby, il W.L.F. Ogni tentativo di tregua o cessate il fuoco è fallito, perché qualcuno da una delle due parti inevitabilmente disturba la pace e riaccende il conflitto. Questa guerra civile racchiude l’esplorazione tematica della storia del ciclo infinito e futile della violenza.

Quando Ellie e Dina arrivano a Seattle, la guerra si è intensificata al punto che un gruppo dovrà annientare l’altro per porre fine ai combattimenti. I Seraphiti vivono su un’isola appena fuori Seattle. Tecnicamente non è un’isola, ma una parte della città, precedentemente nota come sobborgo di Queen Anne, che è stata separata dal resto della città da un’inondazione. Il loro profeta proibisce loro di utilizzare qualsiasi tecnologia del “vecchio mondo”, quindi usano lanterne a gas e combattono gli infetti con le frecce.

Il significato del simbolo dei Seraphiti

Sembra una ferita con un punto di sutura

I Seraphiti hanno un simbolo molto caratteristico che appare in tutto il gioco, ma il significato dell’emblema non viene mai spiegato completamente. È stato interpretato in diversi modi, dal simbolo dell’ichtys a quello dei Pesci. Ma la spiegazione più plausibile è che si tratti di una ferita ricucita. La guarigione delle ferite è un motivo religioso comune, basti pensare all’importanza delle stimmate nel cristianesimo, e si ricollega alla pratica rituale dei Seraphiti di infliggersi delle cicatrici. Ricucendo una ferita aperta si otterrebbe, ovviamente, una cicatrice.

Perché i Seraphite hanno cicatrici sul viso

È un rituale di iniziazione

La caratteristica più distintiva dei Seraphite che li differenzia dalle altre fazioni nell’universo di The Last of Us sono le cicatrici sul viso. Si tratta di un rituale di iniziazione per i nuovi membri. Quando un nuovo Seraphite si unisce al culto, deve tagliarsi i lati del viso e lasciare che le ferite guariscano formando cicatrici permanenti. Questo rituale ha portato il W.L.F. a coniare il termine dispregiativo “scars” per riferirsi ai Seraphites. Queste cicatrici hanno un significato simbolico. Il Profeta ha decretato che ogni Seraphite deve infliggersi delle cicatrici come promemoria dell’imperfezione intrinseca dell’umanità.

Chi è la Profeta e perché è così importante per i Seraphiti

I Seraphiti seguono gli insegnamenti della loro profeta senza nome. Poco dopo l’epidemia di Cordyceps, la Profeta ebbe una visione di una vita utopica post-apocalittica e fondò i Seraphiti per realizzare quella visione. Ad un certo punto prima degli eventi di The Last of Us – stagione 2, la W.L.F. catturò la profeta e la giustiziò. Dopo la sua morte, gli Anziani assunsero la guida dei Seraphite e distorsero i suoi insegnamenti per soddisfare i propri desideri egoistici. Intensificarono la violenza contro cui la profeta aveva predicato e presero diverse “mogli” minorenni dalla popolazione dei Seraphite.

Chi ha ucciso i membri dei Seraphites nella seconda stagione di The Last of Us? È stata la WLF?

Non è confermato, ma è altamente probabile che siano stati i Wolves

Quando Ellie e Dina arrivano a Seattle, scoprono che la pattuglia dei Seraphites che abbiamo visto all’inizio dell’episodio è stata massacrata. Le loro morti sono troppo pulite per essere state causate dagli infetti, quindi è probabile che sia stata opera della W.L.F. Gli ultimi momenti dell’episodio mostrano quanto sia vasta e formidabile la W.L.F. L’organizzazione non sarebbe potuta diventare così grande e rovesciare la Q.Z. senza essere abbastanza spietata da massacrare un gruppo come questo senza pensarci due volte.

La spiegazione del ruolo dei Seraphiti nel gioco The Last of Us – Part 2

Durante la furia di Ellie a Seattle, i serafiti sono una parte importante della narrazione ambientale. I loro continui attacchi mettono un altro ostacolo tra Ellie e la sua vendetta e le danno molte più persone da uccidere mentre perde gradualmente la sua umanità nella ricerca della vendetta. La loro guerra con la W.L.F. non solo rende Seattle un ambiente di gioco spietatamente ostile, ma simboleggia anche il ciclo di violenza che il gioco esplora attraverso la catena di vendette di Ellie e Abby. Ma i Seraphiti non diventano una parte significativa della trama fino a quando il gioco cambia prospettiva e passa ad Abby.

Durante i tre giorni trascorsi a Seattle, Ellie vive lo stesso percorso emotivo che Abby ha affrontato prima degli eventi del gioco. Partita per vendicare la morte di suo padre, diventa una killer spietata e scopre che la vendetta non la fa sentire meglio. Alla fine di quei tre giorni, il gioco torna indietro per mostrare gli stessi tre giorni dal punto di vista di Abby. La trama di Abby mostra cosa succede dopo. Dopo aver perso la sua umanità nella ricerca della vendetta contro Joel, Abby intraprende un difficile percorso verso la redenzione.

Uccidere Joel non ha fatto sentire Abby meglio per la morte di suo padre. Al contrario, trova qualcos’altro per cui lottare. Prende sotto la sua ala due giovani fuggitivi serafiti di nome Lev e Yara e diventa ferocemente protettiva nei loro confronti, arrivando persino a rivoltarsi contro la sua stessa gente per tenerli al sicuro. La dinamica di Abby con Lev e Yara ricorda volutamente quella tra Joel ed Ellie. Attraverso Lev e Yara impariamo molto di più sui Seraphiti e vediamo che ci sono esseri umani da entrambe le parti di ogni conflitto. Ma probabilmente The Last of Us non arriverà a questo punto prima della terza stagione.