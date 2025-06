X-Men: Ryan Coogler conferma che Jake Schreier, regista di Thunderbolts*, dirigerà il reboot

A seguito della recente notizia secondo cui il regista di Thunderbolts* Jake Schreier era stato preso in considerazione per dirigere il reboot di X-Men della Marvel Studios, sembra che ci sia ora la conferma che abbia ufficialmente firmato per mettersi dietro la macchina da presa. Sebbene a volte le cose possano andare a monte, quando un regista o un attore viene annunciato come “in trattativa” per un determinato progetto, di solito è un buon segno che l’accordo sia già stato raggiunto.

Variety ha in precedenza menzionato che Schreier è stato “scelto” per il lavoro in un recente articolo, ma si è generalmente supposto che la rivista stesse semplicemente riportando una vecchia notizia senza fornire aggiornamenti. Ora però, il regista di Black Panther e produttore esecutivo di Ironheart Ryan Coogler non ha lasciato dubbi sul fatto che Schreier sarà l’uomo che riunirà il team di eroi mutanti della Marvel per la loro prima apparizione sul grande schermo dopo Dark Phoenix della 20th Century Fox. La dichiarazione è avvenuta nel corso di una video intervista, poi riportata su X da Nexus Point News.

La notizia iniziale che Schreier era in lizza per dirigere X-Men ha suscitato reazioni contrastanti. Sebbene Thunderbolts* sia stato un grande successo tra i critici e i fan della Marvel, in generale l’ultimo film dell’MCU non ha ottenuto buoni risultati al botteghino e il regista è considerato da alcuni una scelta “sicura ma insignificante” per un film così importante. Ad ogni modo, Coogler sembra essere stato fin troppo sincero ed è probabile che questa non fosse una notizia che poteva già essere condivisa con i fan. In ogni caso, sembra che i lavori sul reboot degli X-Men stiano andando avanti, per cui non resta che attendere notizie ufficiali.

Chi reciterà nel reboot degli X-Men?

Secondo quanto riferito, il casting ufficiale dovrebbe iniziare molto presto (se non è già iniziato) e personaggi del calibro di Harris Dickinson, Margaret Qualley e Julia Butters sarebbero nel mirino dello studio (secondo quanto riferito, erano in lizza per interpretare Cyclope, Rogue e Kitty Pryde, ma non sappiamo se sia ancora così), insieme alla star di Alien: Romulus David Jonsson e Trinity Bliss, che potrebbero essere in lizza per interpretare Jubilee. Altri nomi che sono emersi nelle voci di corridoio includono Hunter Schafer (Mystica), Ayo Edebiri (Tempesta) e Javier Bardem (Mr. Sinister).

Riguardo al progetto Kevin Feige ha dichiarato di avere un “piano decennale” per la saga dei mutanti. “Penso che lo vedrete continuare nei nostri prossimi film con alcuni personaggi degli X-Men che potreste riconoscere. Subito dopo, l’intera storia di Secret Wars ci condurrà davvero in una nuova era dei mutanti e degli X-Men. Ancora una volta, [è] uno di quei sogni che diventano realtà. Finalmente abbiamo di nuovo gli X-Men“.