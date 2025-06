Superman avrà dei titoli di apertura simili a quelli di Star Wars (per spiegare il DCU)?

Mancano solo un paio di settimane all’arrivo di Superman nei cinema, e ora si vocifera che il film dei DC Studios si aprirà con dei titoli di testa ispirati a Star Wars che ci introdurranno al DCU di James Gunn.

Durante il montaggio, a quanto pare, sono state apportate alcune modifiche radicali a Superman, tra cui il taglio di una struttura dei giorni della settimana ispirata ad All-Star Superman.

Abbiamo anche visto il regista James Gunn apparentemente accettare le critiche dei fan, sostituendo un’inquadratura dell’Uomo d’Acciaio in volo con un’altra, leggermente meno controversa. Ora, i dettagli di un filmato di 30 minuti proiettato in occasione della promozione sembrano rivelare come Gunn ci introdurrà al suo nuovo DCU.

Secondo diversi partecipanti, assisteremo a un’introduzione ispirata a Star Wars, pensata per contestualizzare il DCU. Sembra che Gunn intenda usare i titoli di testa (o qualcosa del genere) per chiarire agli spettatori che Superman si svolge in una nuova realtà abitata da supereroi…

Il co-CEO dei DC Studios è ansioso di chiarire che Superman non è ambientato nel DCEU, un mondo che si è concluso con Orm che mangia uno scarafaggio in Aquaman e il Regno Perduto del 2023. A peggiorare l’eventuale confusione di chi non sai un fan accanito contribuisce il fatto che quest’estate arriverà la seconda stagione di Peacemaker con lo stesso identico cast.

Il cast di Superman

Superman è il primo film dei DC Studios scritto e diretto da James Gunn, con David Corenswet nei panni di Superman/Clark Kent.

Nel cast anche Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell. Il film sarà al cinema dal 9 luglio distribuito da Warner Bros. Pictures.

“Superman”, il primo film dei DC Studios in arrivo sul grande schermo, è pronto a volare nei cinema di tutto il mondo quest’estate, distribuito da Warner Bros. Pictures. Con il suo stile inconfondibile, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo universo DC reinventato, con una miscela unica di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e da una profonda fiducia nella bontà del genere umano.

Produttori esecutivi di “Superman” sono Nikolas Korda, Chantal Nong Vo e Lars Winther. Dietro la macchina da presa, Gunn si è avvalso del lavoro di suoi collaboratori fidati, tra cui il direttore della fotografia Henry Braham, la scenografa Beth Mickle, la costumista Judianna Makovsky e il compositore John Murphy, oltre al compositore David Fleming (“The Last of Us”), ai montatori William Hoy (“The Batman”) e Craig Alpert (“Deadpool 2”, “Blue Beetle”).