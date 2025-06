I Fantastici Quattro: Gli Inizi, svelata la probabile durata del film

Un altro trailer per I Fantastici Quattro: Gli Inizi arriverà domani, ma un nuovo speciale sul film è attualmente in programmazione negli AMC Theaters. Ora è disponibile online (in versione bootleg).

Contiene molte scene inedite del reboot dei Marvel Studios, tra cui alcune fantastiche inquadrature del dietro le quinte della Prima Famiglia Marvel (che include Ebon Moss-Bachrach in una tuta in motion capture nei panni della Cosa). Vediamo anche il team camminare su quella che sembra essere una mano di Galactus abbattuto.

A proposito di AMC Theaters, la catena ha indicato una durata di I Fantastici Quattro: Gli Inizi di 115 minuti (1 ora e 55 minuti). Probabilmente avremo una conferma della durata nelle prossime due settimane, ma questo coincide con quanto si sente dire da un po’.

I produttori esecutivi Grant Curtis e Tim Lewis hanno recentemente parlato con Kino e hanno scoperto quanto lavoro è stato necessario per scegliere i costumi che questo team di supereroi indosserà nell’MCU. “Abbiamo esaminato oltre 100 sfumature di blu”, hanno rivelato. “È stato un processo molto, molto lungo, ma quando lo vedi, dici: ‘OK, ora capisco perché abbiamo quello giusto’. Sarebbe stato molto facile scegliere il blu numero 12. Ma non avrebbe avuto lo stesso effetto.”

H.E.R.B.I.E. può essere visto anche in quest’ultima anteprima e, secondo Moss-Bachrach, lui e Ben Grimm stringono un’improbabile amicizia. “È una relazione inaspettata e bellissima che si sviluppa durante le riprese”, ha anticipato la star di The Bear. “Questo personaggio che gli scenografi e il reparto artistico hanno creato è davvero affascinante.”

“Cerco solo di incorporare piccoli momenti con lui nelle scene. È fantastico improvvisare con questa creatura. Mi rende felice.”

Il film Marvel Studios I Fantastici Quattro: Gli Inizi introduce la prima famiglia Marvel composta da Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/la Cosa (Ebon Moss-Bachrach) alle prese con la sfida più difficile mai affrontata. Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, i protagonisti devono difendere la Terra da una vorace divinità spaziale chiamata Galactus (Ralph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer (Julia Garner). E se il piano di Galactus di divorare l’intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse già abbastanza terribile, la situazione diventa all’improvviso una questione molto personale.

Il film è interpretato anche da Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Sarah Niles. I Fantastici Quattro: Gli Inizi è diretto da Matt Shakman e prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Grant Curtis e Tim Lewis sono gli executive producer.