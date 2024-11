Emergency Declaration: la spiegazione del finale del film coreano

Il film sudcoreano Emergency Declaration fonde sapientemente adrenalina e serotonina mentre ci porta attraverso il viaggio di un aereo commerciale, lo Sky Korea 501. Lo sceneggiatore/regista Han Jae-rim fa un buon lavoro aggiungendo quel senso di realismo che ci ricorda la tragedia della vita umana. Un attacco di terrorismo biologico su un aereo fa infatti qui emergere il lato reale delle persone coinvolte nella situazione, sia all’interno dell’aereo che a terra. Alla fine di tutto, il film costringe poi alla sottomissione non solo i personaggi del film, ma anche gli spettatori.

La trama di Emergency Declaration

Il film si concentra sul volo KI501, partito dalla cittadina sudcoreana di Incheon e diretto alle Hawaii, costretto a dichiarare lo stato di emergenza, dopo che il detective In-ho (Song Kang-ho) scopre che un uomo minaccia di fare un attentato bioterroristico a bordo. Mentre i passeggeri iniziano ad andare nel panico, il capo della polizia capisce che il sospettato è a bordo dell’aereo e da terra deve cercare di capire chi sia. A complicare la situazione ci sono le tensioni diplomatiche tra la Corea del Sud e altri governi, che non permettono all’aereo di atterrare sul loro territorio per evitare che il virus si diffonda anche all’esterno.

Il film è interpretato in particolare da Song Kang-ho, attore visto in Parasite, Snowpiercer e Le buone stelle – Broker, e da Lee Byung-hun – qui nel ruolo di Park Jae-hyuk, un passeggero che è un ex pilota caduto in disgrazia – visto in Terminator Genisys, I magnifici 7 e Ashfall – The Final Countdown.

Un virus iniettato molto tempo fa

Nel corso del film apprendiamo del bioterrorista Ryu Jin-seok dall’unica sopravvissuta agli effetti del virus alla BRICOM. La donna rivela che fin dall’infanzia Ryu Jin-seok ha subito le pressioni della madre, che era una microbiologa. Questo ha avuto ripercussioni su di lui e, di conseguenza, ha iniziato a provare piacere nell’uccidere gli animali quando era stressato. Possiamo dire che era un modo per sfogare la sua rabbia, una rabbia che derivava dall’impossibilità di vendicarsi del comportamento della madre. Per lui era un modo di vendicarsi, come ha dichiarato la donna.

Questo comportamento è continuato anche alla BRICOM e, nonostante gli fosse stato detto di fermarsi, le azioni di Ryu Jin-seok sono diventate sempre più gravi, al punto che ha esposto tre membri della sua squadra al virus mutato SC-1 e si è divertito a guardare i suoi compagni mentre si contorcevano dal dolore. Alla fine, nella sua follia, ha alzato la posta decidendo di uccidere un aereo pieno di persone. Perché? Perché la madre di Ryu Jin-seok gli ha fatto pressione. Forse voleva che diventasse un microbiologo come lei, ma qui sta l’ironia. È diventato un microbiologo, ma invece di contribuire alla comunità scientifica, sta uccidendo delle persone.

Questo non fa altro che dimostrare come la nostra infanzia formi ciò che siamo, e spesso un bambino che è stato maltrattato dai suoi genitori decide di fare lo stesso con il mondo che lo circonda. Alla fine del film scopriamo anche che, dopo la morte della madre, Ryu Jin-seok ha perso il senso della sua identità. Questo può significare che, in assenza della madre, si è rivolto ad altre persone per sfogare la sua rabbia. Solo che questa volta non ci sarà sua madre a fargli pressione affinché faccia quello che vuole lei e non quello che vuole lui.

Un segreto commerciale

La BRICOM nega ogni accusa e non consente alcuna perquisizione senza un mandato. Sappiamo che ha ricevuto il virus mutato SC-1 dal Medio Oriente. Ha anche sviluppato un antidoto per il virus. Non possiamo fare a meno di pensare alla possibilità che la BRICOM abbia voluto giocare in regime di monopolio affermando di essere l’unica azienda a disporre di un antidoto a un virus mortalmente contagioso. Forse, stava cercando di mitigare i rischi del virus e lo avrebbe rilasciato solo per poter guadagnare di più con la vendita dell’antidoto.

Questo potrebbe essere il motivo per cui la BRICOM ha licenziato Ryu Jin-seok senza presentare alcuna accusa, perché avrebbe compromesso anche loro. Non dimentichiamo inoltre che la società ha ricevuto il virus in segreto. Quindi, se la BRICOM non avesse acquistato il virus, Ryu Jin-seok non sarebbe riuscito a metterci le mani sopra manipolando il suo amico e nessuno sarebbe dovuto morire.

Privilegiare le vite umane

Emergency Declaration fornisce dunque una rappresentazione presumibilmente realistica e adeguata di come il mondo reagirebbe a un attacco di terrorismo biologico su un aereo. Ci sono persone che temono la morte, dibattiti sui canali di informazione, persone favorevoli e contrarie all’idea di far atterrare l’aereo, governi mondiali divisi e, infine, un’azienda biotecnologica che nasconde i fatti e, infine, un sacrificio. Dopo che si è diffusa la notizia che le persone all’interno dell’aereo erano state infettate, sia gli Stati Uniti che il Giappone hanno negato l’atterraggio dello Sky Korea 501.

Mentre gli Stati Uniti interrompono ogni comunicazione con la Corea, il Giappone chiarisce che il compito di un governo è quello di proteggere prima di tutto la propria popolazione, e non può rischiare di far atterrare l’aereo perché potrebbe permettere al virus di diffondersi ulteriormente. Il primo ufficiale Choi Hyun-soo abbandona il suo odio per Park Jae-hyuk per il bene delle vite in gioco. Autorizza Park a pilotare l’aereo in caso di morte. Il sergente Koo In-ho cerca invece freneticamente un modo per far atterrare l’aereo. Sua moglie, Jung Hye-yoon, è sul volo e lui è disposto a fare qualsiasi cosa per riaverla. Quando tutto il resto fallisce, si inietta il virus in modo che i medici possano testare se l’antivirus funziona o meno.

Alla fine, le persone all’interno dell’aereo decidono all’unanimità che è meglio che l’aereo non atterri, perché rischierebbe la vita dei loro cari. Per quanto faccia male, è necessario farlo. È tragico vedere tutte le persone che chiamano i loro cari e parlano con loro per l’ultima volta. In una sequenza intensa, si vede Park che cerca di manovrare l’aereo, che è quasi senza carburante. Si scusa con Choi per quanto accaduto tra loro ma ritiene di aver fatto la cosa giusta. Choi, che è molto malato, perdona Park e dice che avrebbe fatto lo stesso.

In questo modo, anche di fronte alla morte imminente a cui la loro professione li ha condotti, due piloti si affrontano e accettano la loro verità, indipendentemente dal dolore che ha causato a entrambi. Choi è contento che Park fosse sull’aereo, perché senza di lui nessuna delle persone a bordo sarebbe sopravvissuta. Park è invece grato a Choi per aver accettato il suo perdono.

La spiegazione del finale di Emergency Declaration

Nel mentre, la BRICOM consegna l’antidoto e, sebbene all’inizio si dubiti del risultato, si grida di sollievo quando la salute del sergente Koo In-ho inizia a migliorare dopo l’iniezione del virus. Park Jae-hyuk, il pilota dell’aereo, viene contattato e gli viene detto di atterrare perché l’antidoto sta funzionando. Segue una fase di tensione in cui Park lotta per far atterrare l’aereo senza farlo precipitare. L’aereo è a corto di carburante. Spegnendo il motore e risparmiando carburante, Park riesce a rallentare l’aereo usando la forza del vento per non rischiare di farlo volare oltre la pista, prima di riaccendere il motore e manovrare l’aereo sul campo d’aviazione.

Il volo Sky Korea 501 atterra dunque in sicurezza. Molte persone hanno perso la vita, ma molte sono sopravvissute, grazie all’ingegno di Park all’ultimo momento. Emergency Declaration, nonostante il cosiddetto lieto fine, rimane però un film tragico. Sappiamo che Ryu Jin-seok è morto (è morto in aereo e non aveva alcuna intenzione di rimanere in vita). Ma quello che è successo è ciò che lui voleva che accadesse. Inoltre, ha colpito più persone di quante intendesse fare.

Verso la fine del film, Sook-Hee, Ministro del Territorio, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dice alla giuria che alcune persone sono immerse in un vizio che va oltre la ragione. Alcuni uomini non cercano nulla di logico. Non possono essere comprati, maltrattati, ragionati o negoziati con loro. In sostanza, alcuni uomini “vogliono solo guardare il mondo bruciare”. Ed è questo che ha portato al disastro che chiamiamo “Dichiarazione di emergenza”.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di Emergency Declaration grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Apple iTunes e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di martedì 19 novembre alle ore 21:20 sul canale Rai 4.