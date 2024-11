Tell Me Lies, la spiegazione del finale

Il finale di Tell Me Lies si conclude con Stephen (Jackson White) che sciocca Lucy (Grace Van Patten) in due momenti diversi. Basata sul romanzo di Carola Lovering, la prima stagione di Tell Me Lies è ambientata principalmente nel 2007-2008. Si svolge durante il primo anno di Lucy al Baird College di New York, mentre Stephen è al terzo anno. La stagione si conclude con la partecipazione di Lucy e Stephen, che non si vedono da quattro anni, al matrimonio dei loro amici Bree (Catherine Missal) ed Evan (Branden Cook) nel 2015.

Il finale di Tell Me Lies vede Lucy sconvolta dalle conseguenze della lettera che ha scritto e inviato in forma anonima all’amministrazione del Baird College, chiedendo di indagare sulla morte per incidente stradale della sua compagna di stanza Macy (Lily McInery). Lucy e Stephen sono impantanati nella loro relazione tossica, con Lucy che sostiene di “proteggere” Stephen perché era in macchina quando Macy è morta, mentre Stephen tiene per sé la vera verità. Il loro gruppo di amici si sfalda sotto la pressione di tutte le bugie che Lucy e Stephen hanno raccontato.

La verità sulla morte di Macy e su ciò che ha fatto Stephen

Spiega la morte di Macy

I primi 18 minuti del finale di Tell Me Lies raccontano tutta la verità su Macy e su come è morta. Stephen e Macy si frequentavano dall’estate, ma fingevano di non conoscersi perché Stephen non voleva che la sua ex ragazza Diana (Alicia Crowder) sapesse che frequentava altre ragazze. Macy va a una festa da sola (dopo che Lucy si rifiuta di andarci) e chiama Stephen per unirsi a lei.

Dopo essersi fatto, Stephen decide di essere abbastanza in forma per guidare l’auto di Macy fino al dormitorio. I due entrano in una discussione in cui Macy rimprovera a Stephen le sue bugie e lo accusa di essere una persona cattiva. In quel momento, Stephen distoglie lo sguardo dalla strada, Drew quasi si scontra con loro con la sua auto e Stephen fa schiantare l’auto di Macy contro un albero.

Stephen sta miracolosamente bene ma, in uno spregevole atto di autoconservazione, mette il corpo di Macy sul sedile del guidatore.

L’impatto uccide Macy perché la cintura di sicurezza del lato passeggero non funziona. Stephen sta miracolosamente bene ma, in uno spregevole atto di autoconservazione, mette il corpo di Macy sul sedile del guidatore e si cancella dal suo Blackberry in modo che nessuno possa collegarli. Stephen torna a casa e lascia che Macy venga trovata dalla polizia.

Nessuno sa che Stephen stava guidando l’auto di Macy quando è morta, e Stephen lascia che Drew creda che sia lui il responsabile invece di confessare perché si rifiuta di rovinare la propria vita. È difficile contestare la valutazione di Macy su Stephen prima della sua morte: è una persona cattiva che fa le cose che farebbe una persona cattiva.

Tutte le conseguenze della lettera di Lucy su Drew spiegate

La bugia di Lucy era una cosa importante

Sulla base di quanto le ha detto Stephen, Lucy crede che Drew sia responsabile della morte di Macy e invia una lettera anonima al Rettore per “proteggere” Stephen. Stephen dice a Drew che suo fratello maggiore Wrigley ha raccontato alla sua ragazza dell’incidente. Stephen capisce subito che è stata Lucy a inviare la lettera, ma resta in disparte mentre la ragazza di Wrigley viene accusata. Wrigley litiga con Drew e cade accidentalmente da un balcone. A causa della bugia di Lucy, Wrigley si infortuna al ginocchio e non farà il quarterback nella squadra di football all’ultimo anno.

La lettera di Lucy non fa altro che mettere a rischio il futuro di Wrigley e rovinare la reputazione di Pippa.

Wrigley accusa Pippa di aver scritto la lettera e si rifiuta di credere che sia stato Stephen a inviarla. Wrigley rompe con Pippa e la squadra di football la incolpa dell’infortunio. Lucy mente a un’altra matricola che lei e Stephen sono stati insieme la notte in cui Macy è morta, sempre per “proteggere” Stephen. La notizia arriva a Diana, che racconta a Stephen della bugia di Lucy, ma lui si arrabbia e scopre che la bugia può essere smentita. Alla fine, Drew non viene sospettato di aver commesso alcun illecito dal Rettore, quindi la lettera di Lucy non fa altro che mettere a rischio il futuro di Wrigley e rovinare la reputazione di Pippa.

Perché Stephen ha davvero lasciato Lucy per Diana

L’offerta promettente per il suo futuro gli è stata rivolta

Lucy è scioccata e con il cuore spezzato quando Stephen lascia freddamente la festa hawaiana di fine semestre con Diana. Diana “riconquista” Stephen perché lo conosce meglio di chiunque altro. Diana è sicura di sé e ambiziosa, l’opposto di Lucy, e tocca tutte le insicurezze di Stephen che vuole diventare ricco e di successo. Diana propone a Stephen di vivere un’estate a New York, facendo un tirocinio presso lo studio legale del padre e promettendogli che, una volta laureato, otterrà un lavoro ben retribuito, in modo da poter sfuggire alla madre.

Diana descrive Lucy come una persona che non è “impressionante”, non è motivata ad avere successo come Stephen e si aggrappa a lui. Lucy rinuncia al viaggio estivo in India che aveva programmato, per poter restare a casa e stare vicino a Stephen. Diana e Stephen si dicono anche “ti amo” in un modo diverso da come Lucy e Stephen si dicono “ti amo”, anche se non meno possessivo. Stephen vuole liberarsi di Lucy e il ritorno a Diana è comodo e rassicurante e gli farà ottenere l’avanzamento di carriera che desidera.

Lucy ed Evan si sono messi insieme alle spalle di Bree

Cambia il modo in cui il pubblico vede il matrimonio

Evan consola Lucy dopo che Stephen l’ha lasciata per Diana e la mattina dopo si svegliano a letto insieme, anche se Evan esce con Bree. Evan trascorre il semestre disgustato da Stephen e da tutta la loro cerchia di amici, cosa che si scatena alla festa di compleanno di Evan nella casa sul lago nell’episodio 7. All’inizio della stagione 1 di Tell Me Lies , Evan dice anche a Lucy di essere attratto da lei, che è una torcia a cui si aggrappa nonostante esca con Bree. Quindi Evan va a letto con Lucy per ripiego, il che è una macchia sulla sua patina di tentativo di essere un bravo ragazzo.

La seconda stagione diTell Me Lies potrebbe rivelare che la relazione tra Lucy ed Evan non è stata una cosa occasionale.

Sapere che Lucy ed Evan sono andati a letto insieme cambia il modo in cui il pubblico vede la loro dinamica al matrimonio di Bree ed Evan nel 2015. Ora ha senso perché Lucy stranamente prende da parte Bree per ricordarle con una citazione “Sono felice per te”. Anche Evan ha uno strano linguaggio del corpo e comportamento nei confronti di Lucy. È molto probabile che la seconda stagione di Tell Me Lies possa rivelare che la relazione tra Lucy ed Evan non è stata una cosa occasionale e che potrebbe essere continuata anche nel 2015 alle spalle di Bree.

Il fidanzamento a sorpresa di Stephen spiegato

Crea le premesse per la seconda stagione

Il finale della stagione 1 diTell Me Lies ha riservato una grande sorpresa finale: nel 2015, Stephen si è fidanzato con Lydia (Natalee Linez), la migliore amica di Lucy. Lucy non sembra sorpresa ed è estremamente a disagio, quindi non è una sorpresa per lei quanto per il pubblico. Nel finale di Tell Me Lies, Lucy cerca di convincere Stephen ad accettare un lavoro estivo alla reception del country club del padre di Lydia, ma lui rifiuta categoricamente perché sarebbe “pubblicamente umiliante” per lui.

Ma è possibile che accetti comunque il lavoro e conosca così Lydia. In caso contrario, il modo in cui Stephen ha conosciuto Lydia potrebbe essere una trama importante per la seconda stagione di Tell Me Lies, ma con altri sette anni di storia da coprire, ci sono molti modi in cui la tumultuosa relazione tra Stephen e Lucy può continuare prima che lui si fidanzi con Lydia.

Il vero significato del finale di Tell Me Lies

Stephen ha fatto il pieno di benzina a Lucy e nessuno ha avuto un lieto fine

La domanda più grande che la maggior parte delle persone si pone riguardo a Tell Me Lies è se ci siano persone buone in questa serie. Stephen si è rivelato una persona davvero cattiva. Ha accidentalmente ucciso Macy e poi ha fatto credere che fosse colpa di Drew. Lucy era così ossessionata e innamorata di Stephen che ha continuato a fare una cosa cattiva dopo l’altra per proteggerlo, rovinando così la vita di altre persone. Quando tutto si è concluso, Stephen ha fatto fare a Lucy una pessima figura e l’ha lasciata, dimostrando che non gli importava nulla di lei. La seconda stagione di Tell Me Lies debutterà nel 2024.

È stato un momento terribile e, anche se sembrava che Lucy meritasse quello che è successo, la verità è che lei ha fatto tutto per Stephen e lui l’ha usata terribilmente. Semmai, Lucy era dipendente da Stephen e, per mantenere questa dipendenza, continuava a fare cose peggiori per aiutarlo. Nel frattempo, lui l’ha fatta sentire male con se stessa e alla fine si è ritrovata distrutta e sola. Mentre nel finale di stagione sembrava che Stephen fosse partito per avere una vita migliore, il flash forward ha mostrato che non avrebbe funzionato così bene per lui.

Quando la seconda stagione di Tell Me Lies ha debuttato nel settembre 2024, lo show dovrebbe rivelare di più sulla vita al college e su come Lucy affronta la sua crescita nell’età adulta. Tuttavia, con tutte le bugie che ha detto per tenersi stretta l’unica persona che amava di più, ha molto da farsi perdonare, se non da se stessa. Sa di aver ferito molte persone e ora deve convivere con questo. Sebbene Stephen non sembri preoccuparsi dei sentimenti di nessuno, è Lucy la protagonista della storia, ed è lei la persona che ha ferito di più.