The Running Man, la spiegazione del finale del film

The Running Man è ora nelle sale cinematografiche, portando per la seconda volta sul grande schermo il racconto distopico di Stephen King degli anni ’80. Nella versione del XXI secolo del romanzo di Edgar Wright, Glen Powell interpreta Ben Richards, concorrente sfavorito di un reality show, che lotta per la propria vita mentre cerca di sfuggire a un gruppo di cacciatori d’élite per vincere una somma di denaro che cambierà la vita della sua famiglia.

Si tratta di un’intensa caccia attraverso il paese con un ampio cast di personaggi e numerosi colpi di scena che ci tengono con il fiato sospeso, quindi potresti avere alcune domande sul finale di The Running Man una volta che i titoli di coda hanno iniziato a scorrere. È qui che entriamo in gioco noi. Abbiamo preparato un riassunto del finale per sintetizzare l’atto finale del film, oltre a una spiegazione di alcune delle domande più importanti che potresti avere.

Quindi, non cercate oltre la vostra guida completa al finale di The Running Man spiegato, ma attenzione: ci sono importanti spoiler su The Running Man, quindi tornate indietro ora se non avete ancora visto il film e non volete sapere cosa succede.

Il finale di The Running Man spiegato

Dopo aver dirottato l’auto di Amelia e averla costretta a guidare fino all’aeroporto, Richards la tiene in ostaggio e chiede alla rete televisiva di fornirgli un jet privato per volare oltre il confine canadese e fuggire. Durante il viaggio, però, Richards riesce a convincere Amelia a collaborare con lui. Finge che la sua borsa sia una bomba per costringere i produttori a cedere e sale sull’aereo con Amelia al seguito. Una volta a bordo, però, Dan Killian (tramite videochiamata) rivela di aver saputo fin dall’inizio che la bomba era finta. Con una mossa inaspettata, riconosce che Richards è utile per gli ascolti e gli offre un suo programma come cacciatore, che gli frutterebbe 5 milioni di dollari a stagione: tutto ciò che deve fare è uccidere tutti i cacciatori sull’aereo.

Richards, com’era prevedibile, rifiuta l’offerta, e Killian gli risponde dicendogli che sua moglie e sua figlia sono state uccise dai cacciatori alcuni giorni prima. Ne segue una lotta sull’aereo, e Richards uccide tutti i cacciatori tranne McCone, che ora è smascherato e si rivela un po’ più difficile da uccidere. McCone dice a Richards che Killian lo sta ingannando e che la sua famiglia non è davvero morta, prima che Richards lo pugnalasse con una scheggia di vetro dello specchio del bagno dell’aereo. Con i piloti morti, Richards manda Amelia fuori dall’uscita di emergenza con un paracadute e le riviste radicali di Elton al seguito, prima che l’aereo venga colpito da un missile.

Richards è dato per morto, ma Bradley non ne è così sicuro. Fa una ricostruzione degli eventi sul suo canale YouTube e, dopo che qualcuno scopre la scatola nera del jet, dà il via a una teoria cospirativa secondo cui Richards sarebbe ancora vivo.

Passiamo poi a Sheila e Cathy che fanno la spesa in un negozio di alimentari. Quando Sheila arriva alla cassa, scopre che la sua spesa è già stata pagata e che la persona che ha pagato il conto le ha anche lasciato un calzino a righe da bambino, proprio come quello che Cathy ha perso all’inizio del film. Sheila guarda fuori e vede Richards.

Nel frattempo, sul set di The Running Man, Bobby T pensa che le cose siano andate troppo oltre e se ne va, il che significa che Killian deve salire sul palco per presentare lo spettacolo al suo posto. Tra il pubblico scoppia una rivolta e Richards si intrufola nello studio nel caos e lancia una bottiglia molotov sul set. Conta alla rovescia da tre e dice “azione”, prima di sparare a Killian con la pistola di McCone.

Cos’è il concorso The Running Man?

The Running Man è un concorso televisivo gestito dal Network, la rete televisiva governativa in una versione distopica degli Stati Uniti in un futuro prossimo. È uno dei numerosi reality show pericolosi a cui le persone possono partecipare per vincere premi in denaro che cambiano la vita, con il rischio di ferirsi per intrattenimento o, nel caso di The Running Man, il rischio di morire. The Running Man ha il premio più alto e il rischio più grande: in fuga da una squadra di cacciatori, i concorrenti vincono 100 dollari per ogni ora in cui sfuggono alla cattura e 100 dollari per ogni cacciatore che uccidono, oltre a un premio finale di 1 miliardo di dollari se riescono a resistere per 30 giorni. Se vieni catturato, però, vieni ucciso, e nessuno è mai riuscito a sopravvivere per tutti i 30 giorni (ma questo non impedisce a Ben Richards di provarci).

Come fa la Rete a rintracciare i concorrenti di Running Man?

Poiché la Rete è controllata dal governo autoritario, The Running Man è in grado di attingere agli strumenti di sorveglianza dello Stato per tenere sotto controllo i suoi concorrenti, ovvero le telecamere a circuito chiuso con riconoscimento facciale. Anche se ci si allontana dalle aree urbane, i lampioni ai lati della strada sono dotati di capacità di tracciamento del DNA, il che rende quasi impossibile per i concorrenti spostarsi nel paese senza essere notati. Come se non bastasse, gli spettatori sono anche incoraggiati a “registrare e segnalare” se individuano un concorrente, al fine di vincere un premio in denaro.

Chi vince The Running Man?

Tecnicamente nessuno vince questa versione di The Running Man (né qualsiasi altra versione, in realtà), ma in questa stagione Ben Richards rimane in vita più a lungo di tutti ed è l’unico dei tre concorrenti ancora vivo alla fine del film. Jansky muore per primo, catturato dai cacciatori dopo essersi fermato in un bar all’inizio della gara. Laughlin muore poco dopo, ma non per mano dei cacciatori: due ragazzi del posto la riconoscono dallo show e la seguono mentre fugge da un gruppo di cacciatori per finire il lavoro da soli.

Chi è McCone?

Evan McCone, interpretato da Lee Pace, è il cacciatore mascherato protagonista di The Running Man. Verso la fine del film, durante lo scontro finale sull’aereo, si scopre che anche lui era un concorrente del programma, ma gli è stato offerto un lavoro come cacciatore come via d’uscita. Questo avviene subito dopo che il produttore Dan Killian offre a Richards un accordo simile: gli dice che se Richards gli regalerà un bello spettacolo uccidendo tutti i cacciatori sull’aereo, gli darà un suo programma televisivo con un lauto compenso. Richards rifiuta, ovviamente, e uccide McCone dopo un combattimento mozzafiato a mezz’aria.

Ben Richards muore?

Ben Richards non muore, anche se secondo il Network sì. Dopo il combattimento con McCone sull’aereo e la fuga di Amelia, un missile colpisce il jet che precipita. Nella narrazione dello show, questo segna la fine di Ben Richards, ma dopo che un civile trova la scatola nera dell’aereo, cresce la convinzione che sia ancora vivo. Infatti, Richards riappare alla fine del film per uccidere Killian e vedere la sua famiglia un’ultima volta.

Cosa succede alla famiglia di Ben Richards?

Il produttore Dan Killian cerca di manipolare Richards dicendogli che i cacciatori hanno fatto irruzione nell’appartamento di Sheila e hanno ucciso lei e Cathy. Tuttavia, alla fine del film vediamo che sono ancora vive e non vivono più in povertà grazie al premio in denaro dello show, e Richards si ricongiunge con loro da lontano quando paga la loro spesa e restituisce a Cathy il calzino che aveva perso da tempo.

The Running Man è un remake del film con Arnold Schwarzenegger?

The Running Man di Edgar Wright non è un remake del film del 1987 con Arnold Schwarzenegger. Entrambi i film sono piuttosto adattamenti dello stesso materiale originale: il romanzo di Stephen King del 1982 (pubblicato originariamente con lo pseudonimo di Richard Bachman). La versione degli anni ’80 è meno fedele al libro, ma nel nuovo film c’è un divertente easter egg: Schwarzenegger, che interpretava Ben Richards, è il volto sulle banconote da un dollaro.