The Day of the Jackal – stagione 1, la spiegazione del finale: Quella morte importante e il prossimo passo dei The Jackal

L’emozionante finale della prima stagione di The Day of the Jackal ha chiuso gran parte della trama della stagione, gettando le basi per la già annunciata seconda stagione. Il giorno dello sciacallo è una rivisitazione moderna del film del 1973, a sua volta basato su un libro di Frederick Forsyth. La serie ha come protagonisti Eddie Redmayne nel ruolo dello Sciacallo e Lashana Lynch in quello della determinata agente dell’MI6 Bianca Pullman, che gli sta alle costole. Mentre le prime versioni sono ambientate in periodi temporali molto precedenti alla serie televisiva, l’ultima versione offre una versione estremamente contemporanea.

Nel corso della prima stagione, la serie ha creato una tensione incredibile, con il gioco del gatto e del topo tra lo Sciacallo e l’MI6 che si avvicina costantemente a una conclusione. Nell’episodio 10, questa è arrivata e il destino dello Sciacallo è stato deciso, ma forse non nel modo in cui chi ha familiarità con le versioni precedenti della storia potrebbe pensare. In questo caso, lo Sciacallo ottiene un finale decisamente più roseo, con spazio per il proseguimento della storia.

Come lo Sciacallo ha evitato di essere catturato nel finale della stagione 1 di The Day of the Jackal

Nell’episodio finale della stagione 1 di The Day of the Jackal, lo Sciacallo riesce a evitare di essere catturato. Nonostante la squadra di sicurezza dell’Ulle Dag Charles fosse proprio dietro di lui nel precedente cliffhanger, la barca dello Sciacallo riesce a superarli tutti e lui si dà alla fuga. Non è chiaro come o perché questo sia accaduto, perché l’episodio 10 riprende con lo Sciacallo già sulla terraferma dopo aver evitato la cattura in acqua.

Nonostante ciò, un superiore del capo dell’MI6 che dava ordini a Bianca arriva e dice loro di riaprire il caso. Con Bianca così vicina alla cattura dello Sciacallo, i potenti miliardari che hanno ingaggiato lo Sciacallo per uccidere l’UDC stanno ora spingendo per far catturare e uccidere lo Sciacallo per evitare di pagare la ricompensa di 100 milioni di dollari per un lavoro ben fatto. Ma quando Jackal viene affrontato a casa sua, ha il vantaggio del campo di casa ed è in grado di uccidere rapidamente ed efficacemente i suoi potenziali rapitori.

Perché la moglie dello Sciacallo è fuggita con il figlio

Tuttavia, il motivo per cui lo Sciacallo tornava a casa era per recuperare la moglie Nuria e il figlio. Jackal aveva promesso che dopo questo lavoro si sarebbe allontanato dalla vita dell’assassino e avrebbe portato Nuria in qualsiasi parte del mondo. Inizialmente Nuria voleva rimanere nella loro bella casa in Spagna, vicino alla madre e al fratello, ma quando Jackal chiama, sente il panico nella sua voce. Non sono più al sicuro nella loro casa, il che probabilmente significa che tutti i suoi cari sono al sicuro.

Nuria ama suo marito, ma dopo la notizia bomba che Charles non è mai stato chi diceva di essere, e che non era nemmeno il suo nome, ha deciso di tagliare i ponti e proteggere suo figlio. Ha preso dei fondi di emergenza dalla sua stanza segreta e si è precipitata all’aeroporto prima che il marito tornasse. Nonostante il suo affetto, la fiducia è venuta meno e la sicurezza del figlio doveva venire prima di tutto.

La morte di Bianca Pullman spiegata

Bianca Pullman ha lasciato il suo incarico dopo che le era stato detto di ritirarsi dal caso dello Sciacallo. Dopo aver dedicato la sua vita a questa missione, al punto che la sua vita familiare era in rovina, le è stato detto di smettere. Poi è stata minacciata che se avesse continuato, la sua posizione sarebbe stata rimossa. Tuttavia, essendo caparbia e testarda, Bianca ha scelto di licenziarsi prima che la mandassero via e di cercare di riparare la sua vita a casa.

Riuscì a far tornare a casa il marito e la figlia, ma quando il suo capo si presentò alla porta di casa, dicendo che aveva ragione e che voleva rimandarla fuori, Bianca rifiutò. Nonostante ciò, il marito vide l’attrazione che l’offerta esercitava sulla moglie e la spinse a partire comunque. La donna partì per la Spagna, cercando di seguire la sua ultima pista, che la condusse dritta alla porta dello Sciacallo. Dopo aver sorvegliato la casa, aver visto Nuria uscire con il figlio e aver finalmente avvistato l’arrivo dello Sciacallo, entra in casa per catturarlo e affrontarlo. Tuttavia, lo Sciacallo ha avuto il sopravvento nella sua casa sicura e ha ucciso Bianca rapidamente mentre si trovava in casa sua.

Spiegata la vera identità dello Sciacallo

Non è chiaro quanto sia sicura l’identità dello Sciacallo dopo tutti questi eventi. Bianca ha esposto la sua teoria sulla sua presenza in Spagna al suo capo, che ha poi rivelato di lavorare sotto l’autorità del miliardario. Ma quando ha mandato Bianca a finire lo Sciacallo, le ha detto di farlo in nero. Questo significa che la pista potrebbe essere smarrita. Tuttavia, c’è un dubbio sul fatto che il corpo di Bianca sia stato lasciato a casa sua. Lo Sciacallo di solito non era così sciatto e potrebbe aver bruciato la casa, ma con l’avvicinarsi della fine della stagione, ha corso più rischi ed è diventato imprudente nel tentativo di muoversi rapidamente.

Sebbene il suo nome e il suo volto siano ancora un mistero, ci sono più connessioni con lo Sciacallo che mai, e i miliardari o l’MI6 potrebbero avere un’idea molto solida di chi sia. Inoltre, l’MI6 ha interrogato le persone della piccola comunità di Cadice, in Spagna, dove viveva. Lo conoscevano sotto un altro nome e ora la morte e i problemi sono arrivati nella loro comunità. Una potenziale fonte di informazioni è anche il fratello di Nuria, che crede che Charles sia lo Sciacallo e ha accesso alle foto dell’uomo.

Come il finale della stagione 1 prepara la storia della seconda stagione de Il giorno dello sciacallo

La stagione 1 di The Day of the Jackal ha chiuso molti dettagli, con la rivelazione della vera fedeltà dei vertici dell’MI6, l’uccisione dell’UDC e la sopravvivenza dello Sciacallo, ma c’è ancora molto da raccontare. Lo Sciacallo sta cercando di ritrovare sua moglie e suo figlio e ha reclutato Zina, la donna che ha fatto da intermediaria tra lui e i miliardari, per aiutarlo a ritrovarli. Anche Zina è braccata e quindi la collaborazione è vantaggiosa.

Gli deve anche un’enorme somma di denaro da parte di disoneste élite aziendali che lo hanno messo in estremo pericolo a loro vantaggio e che ora evitano di pagare il conto. Inoltre, è più esposto che mai e la sua identità segreta è stata rivelata a più persone. Ci sono molte questioni in sospeso da risolvere e la seconda stagione di The Day of the Jackal sarà sicuramente emozionante come la prima se riuscirà ad affrontare bene questi elementi.

Come il finale della stagione 1 de Il giorno dello sciacallo si confronta con il film e il libro

Tuttavia, il finale della serieI The Day of the Jackal è stato in realtà un allontanamento piuttosto significativo dal libro e dal film precedente. Se da un lato la storia è stata modernizzata, con armi contemporanee, forme di travestimento, tecnologia e altro, dall’altro lo Sciacallo è stato trasformato in un antieroe. I suoi metodi non giustificano necessariamente i mezzi, ma ci sono delle motivazioni e in genere sembra avere buone intenzioni.

In questo caso, i miliardari e i loro rapporti con i membri corrotti dell’MI6 sembrano essere i veri cattivi, mentre Bianca, la cui morale era anch’essa grigia, si trova nel mezzo. Nelle storie originali, invece, è lo Sciacallo a finire morto alla fine. Questo notevole cambiamento ha aperto la strada alla seconda stagione e ci si chiede se lo Sciacallo verrà ucciso nella seconda stagione di The Day of the Jackal.