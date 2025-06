The Gilded Age, la storia della vera famiglia Vanderbilt

La serie HBO The Gilded Age racconta le vicende delle famiglie dell’alta società newyorkese alla fine del XIX secolo, in particolare dei Russell. Proprio come altre popolari serie televisive ambientate in epoche passanti e ricche di scandali, quali Bridgerton o Downton Abbey, The Gilded Age offre uno sguardo romanzato sulla vita e gli avvenimenti delle famiglie ricche e influenti di New York, combinando realtà e finzione. La serie è stata creata dall’attore e sceneggiatore inglese Julian Fellowes, già autore di Downton Abbey. Fellowes ha iniziato a sviluppare The Gilded Age, che ha descritto come un “Downton americano”, per la NBC nel 2016, prima che la serie approdasse alla HBO nel 2019.

The Gilded Age offre uno sguardo romanzato sulla vita dei ricchi americani del XIX secolo, ma è basata su famiglie newyorkesi reali al centro della storica Gilded Age, un periodo di rapida crescita economica. I Russell sono personaggi di fantasia, ma sono ispirati alla vera famiglia Vanderbilt, che a un certo punto era la più ricca degli Stati Uniti. Molte delle altre famiglie ritratte nella serie sono famiglie newyorkesi realmente esistenti e alcuni personaggi famosi dell’età dell’oro compaiono come personaggi della serie. Sono molti i modi in cui la famiglia Vanderbilt ha ispirato The Gilded Age, anche se i personaggi reali erano piuttosto diversi da quelli della serie.

Le famiglie newyorkesi di The Gilded Age: quali sono reali?

Diverse famiglie dell’età dell’oro sono realmente esistite

I Russell di New York non sono una famiglia reale, ma il personaggio di Carrie Coon, la signora Russell, cita alcune importanti famiglie storiche di New York che vorrebbe invitare alla sua sontuosa festa. A parte la famiglia Van Rhijn, i nomi che ha menzionato sono quelli di vere famiglie dell’alta borghesia che erano importanti durante l’età dell’oro. Mamie Fish, Caroline e Carrie Astor, i Livingston, i Roosevelt e i Vanderbilt erano tutti personaggi reali.

La famiglia Astor di The Gilded Age, in particolare Caroline, era una delle famiglie più importanti della vera Gilded Age, essendo una famiglia di antica ricchezza e parte importante dell’alta società newyorkese. Il loro nome ha influenzato vari luoghi famosi di New York, tra cui il quartiere Astoria nel Queens. Caroline Astor ha avuto un’influenza determinante nel decidere chi era chi a New York, creando la Four Hundred, una lista di persone di spicco che lei considerava il meglio dell’alta società. Anche sua figlia Carrie era una mondana di New York e sconvolse la Four Hundred quando esortò la madre a invitare Alva Vanderbilt alle sue feste.

Alva Vanderbilt e Mamie Fish facevano parte dei Quattrocento, insieme a Tessie Oelrichs. Mamie Fish voleva essere vista come la “creatrice di divertimento” ed era nota per organizzare feste stravaganti. Nella serie, il figlio dei Russell, Larry (Harry Richardson), incontra Carrie Astor (Amy Forsyth) a una delle sue feste, che sua madre vuole che lui conosca per via del suo cognome. Alva Vanderbilt non compare nella serie, ma viene citata come esempio di famiglia di nuovi ricchi che è stata accettata. Alva ha contribuito a far entrare la famiglia Vanderbilt nella cerchia delle vecchie famiglie, che in precedenza la guardavano con disprezzo a causa della reputazione del patriarca come magnate senza scrupoli.

La famiglia Livingston, citata come la famiglia da cui discendono i Van Rhijn, è una famiglia importante di New York che fa risalire le sue origini al quarto Lord Livingston. Anche la famiglia Astor e la famiglia Fish sono entrambe presunte discendenti della linea Livingston. Ward McAllister, interpretato da Nathan Lane nel cast di The Gilded Age, era un creatore di tendenze e cugino della famiglia Astor, la cui protettrice era Caroline Astor. Coniò il termine “The Four Hundred” e si autoproclamò esperto della nobiltà newyorkese. McAllister pubblicò un libro intitolato Society As I Have Found It nel 1890, che rovinò la sua reputazione sociale presso le famiglie dell’alta società, che tenevano molto alla loro privacy e considerarono il libro una violazione.

La vera famiglia Vanderbilt

The Gilded Age è incentrato sui Russell e sul loro tentativo di entrare a far parte dell’alta società newyorkese. Nella vita reale, la famiglia Vanderbilt ha avuto un percorso simile. La famiglia Vanderbilt di The Gilded Age era considerata una famiglia di nuovi ricchi perché, a differenza delle famiglie di vecchia data, i Vanderbilt non erano importanti prima della Rivoluzione Americana. Cornelius Vanderbilt era il patriarca che accumulò una grande fortuna nel settore navale e ferroviario a metà del XIX secolo.

Era soprannominato “barone ladro”, un termine dispregiativo usato per indicare un uomo d’affari che ricorre a pratiche di sfruttamento per accumulare ricchezza. Cornelius è il primo “barone ladro” americano, poiché il termine fu usato per la prima volta dal New York Times nel 1859 per descrivere le sue pratiche commerciali. Era considerato rozzo e incolto dall’alta società newyorkese, anche se stava rapidamente diventando l’uomo più ricco della città.

I membri della famiglia Vanderbilt citati nella cronologia dell’età dell’oro sono il nipote di Cornelius, William Kissam Vanderbilt, e la sua prima moglie, Alva Vanderbilt. William gestì gli investimenti ferroviari della famiglia dopo la morte del nonno e ereditò 55 milioni di dollari del patrimonio dei Vanderbilt. La sua allora moglie, Alva, voleva far parte dell’alta società ed era una arrampicatrice sociale.

Non solo riuscì ad aiutare la famiglia Vanderbilt a farsi accettare dalle famiglie dell’alta borghesia di New York, ma sfidò persino il regno di Caroline Astor, le cui feste decidevano chi faceva parte dei Quattrocento dell’età dell’oro. William e Alva ebbero tre figli prima che l’infedeltà di William ponesse fine al loro matrimonio. Alva si risposò in seguito con il rappresentante degli Stati Uniti Oliver Belmont.

Il ruolo dei Vanderbilt nella serie The Gilded Age

I Vanderbilt sono personaggi che, nella serie, fungono da ispirazione per Bertha Russell per una famiglia di nuovi ricchi che viene accettata dalla società. Sono anche la famiglia della Gilded Age nella vita reale su cui sono modellati i Russell. I Russell sono una famiglia di nuovi ricchi che ha fatto fortuna grazie alla ricchezza accumulata da George Russell nell’industria ferroviaria. Il signor Russell è più simile a Cornelius Vanderbilt che a William Kissam Vanderbilt, che era in realtà una figura di spicco dell’età dell’oro.

George Russell, come Cornelius Vanderbilt, è lui stesso un magnate che sta facendo fortuna acquistando ferrovie e costruendone di nuove per superare la concorrenza di altri uomini d’affari che non vogliono vendergli le loro. Sua moglie Bertha, tuttavia, prende ispirazione dalla moglie di William Kissam Vanderbilt, Alva, che era determinata a farsi accettare dall’alta società newyorkese e alla fine è diventata così importante nella società da poter praticamente decidere chi faceva parte dell’ambita cerchia dei Quattrocento.

Nella prima stagione di The Gilded Age, la signora Russell menziona i Vanderbilt quando parla della sua ambizione di lasciare un segno nell’alta società newyorkese. La “signora Vanderbilt” a cui si riferisce nel primo episodio è Alva, a cui si attribuisce il merito di aver aiutato i Vanderbilt a farsi accettare dall’alta società newyorkese. Le famiglie dell’alta borghesia newyorkese snobbano la signora Russell nel primo episodio di The Gilded Age, il che la rende determinata a lasciare il segno nella società. Come la signora Vanderbilt, diventa un’abile arrampicatrice sociale, calcolando la sua strada per entrare nell’ambita Four Hundred.

Anche la figlia dei Russell, Gladys (Taissa Farmiga), è probabilmente ispirata a Consuelo, figlia di William Vanderbilt e Alva Belmont, che Alva aveva dato in sposa al duca di Marlborough per assicurarsi un posto nell’alta società. Il matrimonio combinato dell’ex duchessa potrebbe suggerire un possibile futuro per Gladys di The Gilded Age, che vive secondo le regole della madre opportunista.

Cosa succede alla famiglia Russell nella seconda stagione di The Gilded Age

Con la seconda stagione di The Gilded Age in corso, i Russell continuano a lottare per mantenere il loro posto nell’alta società newyorkese e ad affrontare il continuo scrutinio dei loro omologhi dell’alta borghesia. La vera famiglia Vanderbilt ha vissuto molti alti e bassi nel suo percorso verso la fama, la fortuna e la posizione sociale, quindi presumibilmente i Russell immaginari affrontano un percorso simile a quello della loro vera storia nella seconda stagione di The Gilded Age.

In particolare, la seconda stagione di The Gilded Age presenta una trama che vede Bertha entrare in guerra con la signora Astor per decidere quale teatro dell’opera fosse considerato alla moda dall’élite newyorkese. Dopo che l’Academy of Music ha snobbato i Russell rifiutandosi di vendere loro dei palchi permanenti (considerati un must dell’alta società newyorkese), Bertha offre invece il suo sostegno finanziario e sociale al rivale Metropolitan Opera House. Questa faida tra i due teatri è realmente avvenuta quando il Metropolitan aprì i battenti nel 1880.

I Vanderbilt reali erano tra le numerose famiglie benestanti che finanziarono il Metropolitan Opera House per snobbare l’aristocrazia tradizionale di New York e, per estensione, l’Academy of Music. Questo è uno dei numerosi parallelismi tra i Russell e i Vanderbilt finora emersi, e probabilmente ce ne saranno molti altri prima della conclusione della seconda stagione di The Gilded Age. Tuttavia, come sempre, la serie televisiva apporterà diverse modifiche creative agli eventi reali, mantenendo la storia dei Russell davvero unica.