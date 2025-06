Thunderbolts* ha perso milioni di dollari, nonostante le recensioni positive

Pochi giorni dopo l’arrivo di Thunderbolts* sul grande schermo, il CEO della Disney, Bob Iger, ha pubblicamente elogiato l’avventura a fumetti come il “primo e migliore” esempio della nuova strategia cinematografica della Marvel, riferendosi all’accoglienza positiva del film da parte di pubblico e critica. Un vero e proprio sollievo dopo alcuni anni complessi.

Sei settimane dopo, Thunderbolts* ha subito un tonfo al botteghino. Con 371 milioni di dollari a livello globale, è uno dei film con gli incassi più bassi di tutto il Marvel Cinematic Universe Disney.

A differenza dei tre film Marvel che lo hanno preceduto, Thunderbolts* ha avuto un passaparola entusiasta, ma deve ancora uscire dal negativo, il che suggerisce che ci sia un nuovo limite per i film di supereroi che non sono basati su personaggi di punta.

Un mercato globale in calo e la saturazione di storie di supereroi sul grande e piccolo schermo sono in parte responsabili di questo declino. Anche le abitudini e i gusti del pubblico sono cambiati: i più grandi successi di quest’anno sono stati film per bambini come Un film Minecraft e Lilo & Stitch o titoli originali come I Peccatori.

“Questi film di fumetti di fascia bassa non sono più dei successi cinematografici”, afferma Jeff Bock, analista delle relazioni con gli espositori. “Anche il fatto che ‘Thunderbolts*’ si concluda dopo appena un mese di programmazione è motivo di preoccupazione. Questi film non stanno andando alla grande come le precedenti iterazioni”.

Arriva a un punto di svolta per l’MCU. Dopo aver inondato gli spettatori di storie complesse e interconnesse tra cinema e televisione, la Marvel sta intenzionalmente rallentando per concentrarsi sulla qualità piuttosto che sulla quantità.

Dopo I Fantastici Quattro: Gli Inizi di luglio, un’altra sorta di introduzione cinematografica, la Marvel sembra aver abbracciato una mentalità del tipo “o la va o la spacca”. Il calendario imminente è popolato solo da grandi successi con budget consistenti: Avengers: Doomsday e Spider-Man: Brand New Day nel 2026 e Avengers: Secret Wars nel 2027. Un film senza titolo è previsto per luglio 2027, e sono in lavorazione i film di “X-Men” e “Black Panther”. Ma altri progetti incentrati su un singolo personaggio, come “Blade”, sono rimasti bloccati in un limbo prolungato.

La Marvel prosperava grazie all’insolito. Quando Kevin Feige stava assemblando un universo cinematografico all’inizio degli anni Duemila, X-Men e Spider-Man, i personaggi più noti della Marvel, erano stati concessi in licenza ad altri studi. Eppure, ha creato una proprietà intellettuale di enorme successo introducendo Iron Man e Thor in avventure indipendenti e poi riunendoli in “The Avengers“. Quelle vittorie hanno incoraggiato Feige a scommettere su sinistre proposte a fumetti come “Guardiani della Galassia“, che hanno dato i loro frutti in modo spettacolare e hanno ampliato il franchise. Ma dopo troppi spin-off confusi e sequel mediocri, il pubblico sembra meno interessato alle nuove aggiunte agli Eroi più Potenti della Terra.

Robert Downey Jr. non può tornare ogni volta che l’MCU si trova in difficoltà. Se lo studio vuole rifornire il pozzo di nuovi vigilanti, deve investire meno nelle storie delle origini. Ma stringere la cinghia sta diventando sempre più difficile, dato che il costo di tutto – dagli stipendi degli attori agli effetti visivi al catering – è aumentato drasticamente. E trasformare questi film in eventi imperdibili richiede ingenti investimenti promozionali per tour stampa e anteprime in giro per il mondo.

La Marvel ha limitato gli investimenti per Thunderbolts*, consapevole che i suoi personaggi provenivano da “Black Widow”, un titolo bloccato dalla pandemia e poco visto su Disney+. In genere, i titoli di punta dello studio costano dai 200 ai 250 milioni di dollari per la produzione e altri 120-140 milioni di dollari per la commercializzazione. Thunderbolts* è stato economico, con un costo di produzione di 180 milioni di dollari e una commercializzazione vicina ai 100 milioni di dollari.

“Gli studi cinematografici stanno lavorando duramente per ridurre i budget più elevati”, afferma David A. Gross, analista di Franchise Entertainment Research. “Vedremo meno spese eccessive rispetto agli anni successivi alla pandemia”.

