The Great con Elle Fanning è davvero una storia vera?

Per tre stagioni ricche di arguzia e stile, la serie Hulu acclamata dalla critica The Great ha visto protagonisti Elle Fanning e Nicholas Hoult nei panni di Caterina la Grande e Pietro III. La terza stagione di The Great è molto più cupa ma anche più incisiva che mai, rendendo ancora più dolorosa l’improvvisa cancellazione della serie da parte di Hulu. Conosciuta nella storia come una delle sovrane più influenti e di successo in Europa, Caterina la Grande è stata all’altezza del suo nome durante i suoi 34 anni di regno come imperatrice di Russia. Sposatasi a soli 16 anni con Pietro III, un uomo che si guadagnò la reputazione di persona poco degna di nota, Caterina diede una nuova direzione alla sua patria adottiva con l’aiuto di un colpo di stato contro il marito, ormai famoso. Una storia di potere, femminilità, politica e trionfo, la vera storia dell’imperatrice Caterina è destinata a rimanere nella storia. La famosa serie di Tony McNamara presenta molti aspetti della storia dei monarchi (alcuni più esagerati di altri) che esplorano visivamente la vita in Russia prima e durante il regno di Caterina. Ma quanto di ciò che viene rappresentato nella serie è effettivamente fedele alla storia?

The Great descrive in modo diverso l’incontro tra Caterina e Pietro

Prima di diventare Grande, Caterina nacque come Sophie Friedrich August von Anhalt-Zerbst-Dornburg il 2 maggio 1729 in quella che allora era chiamata Prussia, da una famiglia appartenente alla nobiltà tedesca, con altre quattro sorelle. Suo padre, il principe Christian August di Anhalt-Zerbst, non era riuscito a diventare duca della regione, gettando così la famiglia in difficoltà finanziarie. La madre di Sophie, Joanna Elisabeth di Holstein-Gottorp, immaginò un futuro per la famiglia e, grazie ai suoi ricchi e nobili parenti e amici, riuscì a concludere un accordo per dare in sposa Sophie allo zar di Russia in attesa, suo cugino di secondo grado, Pietro III. Il matrimonio rispondeva a esigenze politiche, in quanto il legame avrebbe rafforzato le relazioni tra Prussia e Russia e intimidito i paesi rivali come l’Austria.

L’accordo fu concluso quando i due erano ancora molto giovani, ma si incontrarono diverse volte negli anni precedenti al matrimonio, a differenza di quanto descritto nella serie Hulu, in cui i due si incontrano per la prima volta pochi giorni prima del matrimonio, quando sono entrambi più grandi. Si dice che Sophie definì Pietro “detestabile” e i due mostrarono scarso interesse l’uno per l’altra, un altro punto da notare dato che nella serie Caterina è descritta come una donna che nutriva grandi speranze romantiche di un “grande amore” con Pietro. Prima del matrimonio, determinata a farsi strada, Sophie si convertì alla Chiesa ortodossa russa, dove fu battezzata con il nome di Ekaterina, o Caterina. Questa decisione la rese più popolare agli occhi della zia di Pietro III e della monarca regnante, Elisabetta (Belinda Bromilow).

La coppia si sposò finalmente il 21 agosto 1745, poco dopo il sedicesimo compleanno di Caterina, e si trasferì immediatamente nel castello di Oranienbaum. Il loro matrimonio non fu consumato per qualche tempo, tuttavia, poiché Caterina e Pietro si dichiararono apertamente di non piacersi. Fu solo quando furono costretti a generare un erede che il matrimonio fu consumato. Caterina non voleva avere figli con Pietro, perché con il passare degli anni vide l’impatto negativo di Pietro sul paese e credette di poter rivoluzionare la Russia da sola, e poiché la Russia non era un sistema di discendenza, Caterina avrebbe ereditato il trono e non un erede se fosse successo qualcosa a Pietro. Questo punto è ben rappresentato nella prima stagione della serie, quando Caterina diventa odiosa ed evita sempre più spesso di interagire con Pietro, rendendosi conto che potrebbe rovesciare suo marito e prendere il potere in Russia. Nonostante ciò, Caterina avrebbe dato alla luce suo figlio, Paolo I, il 1° ottobre 1754.

Pietro cedette il trono molto più rapidamente che in The Great

L’imperatrice Elisabetta morì nel 1762, consentendo a Pietro di salire al trono e diventare imperatore di Russia insieme all’ormai imperatrice Caterina, e la coppia si trasferì nel Palazzo d’Inverno. A quel punto, Caterina si era ormai affezionata alle filosofie occidentali provenienti da figure come Voltaire; tuttavia, si immerse completamente in esse dopo aver letto gli Annali, una raccolta storica romana dell’Anno dei quattro imperatori di Tacito. Il libro le insegnò molto sulla realtà della politica e spinse Caterina a formulare il colpo di stato che le avrebbe portato il potere. La devozione di Caterina a queste filosofie è una parte fondamentale della sua caratterizzazione in The Great ed è esplorata durante tutta la prima stagione, con Voltaire (Dustin Demri-Burns) che appare anche in diversi episodi. Quando la coppia fu incoronata, Catherine aveva già stretto potenti relazioni con membri della corte che si opponevano fortemente a suo marito, in particolare Grigory Grigoryvich Orlov (Sacha Dhawan), che all’epoca prestava servizio come ufficiale di artiglieria. Orlov è ritratto come un consigliere nella serie, e il forte legame tra lui e l’imperatrice è illustrato come un rapporto nervoso ma determinato a salvare il futuro della Russia.

Molti dei personaggi che circondano Caterina in The Great rappresentano gruppi all’interno della corte che gradualmente si schierarono dalla sua parte dopo anni di tolleranza nei confronti di Pietro, ovvero ufficiali militari, membri dell’aristocrazia e persino i servi. In realtà, Pietro era diventato una presenza piuttosto insopportabile a corte, annunciando regolarmente esercitazioni per i servitori maschi nelle prime ore del mattino e dando il suo sostegno al re di Prussia, sconvolgendo così i propri consiglieri e ufficiali militari che avevano perso tempo e vite contro la Prussia. Con la nuova alleanza di Pietro con un vecchio nemico, l’imperatore progettò di attaccare la Danimarca, un tradizionale alleato contro la Svezia, una decisione che, insieme a molte altre, fece pendere la bilancia. Durante la notte dell’8 luglio 1762, mentre soggiornava in un castello vicino, Caterina ricevette la notizia che uno dei suoi cospiratori era stato catturato da Pietro e dalla sua guardia, e che il colpo di stato che era stato pianificato per diversi mesi avrebbe dovuto avvenire immediatamente. Caterina si recò quindi al reggimento Ismailovksy e chiese ai soldati di proteggerla da Pietro. Da lì si recò con il reggimento alla caserma Semenovsky, dove fu ordinata dal clero come unica sovrana della Russia. Poco dopo, Pietro fu arrestato e costretto a firmare la sua abdicazione, una mossa compiuta da Caterina per assicurarsi che non rimanessero dubbi sulla legittimità del suo regno.

A soli sei mesi dalla sua incoronazione, Pietro III fu privato della corona e del titolo e fu tenuto prigioniero a tempo indeterminato, fino alla sua improvvisa morte il 17 luglio, che molti considerano ancora oggi sospetta. Pochi mesi dopo, Caterina fu incoronata imperatrice regnante nella Cattedrale dell’Assunzione a Mosca il 22 settembre 1762, dando così inizio al suo regno. Sebbene i dettagli e le intenzioni del colpo di Stato corrispondano ai fatti narrati nella serie, molte differenze permangono, in particolare il fatto che Pietro rimane in vita nella serie e viene piuttosto tenuto agli arresti domiciliari politici piuttosto che ucciso. Inoltre, il colpo di Stato dura quattro mesi di battaglie e, invece di ottenere la corona in poche ore, Caterina impiega diversi mesi di combattimenti all’interno del castello nella stagione 2 di The Great prima che Pietro sia finalmente costretto, dalla fame, a cedere il trono.

Caterina la Grande mediò grandi cambiamenti in tutta Europa

Il regno solitario di Caterina si estese dal 1762 al 1796, durante il quale apportò significativi cambiamenti politici e sociali alla Russia. L’imperatrice ampliò il territorio del paese di ben 200.000 miglia quadrate, assorbendo le regioni della Crimea, dell’Ucraina e della Bielorussia come sono conosciute oggi. Caterina riuscì anche ad aprire la Russia a nuovi affari mondiali e a rivitalizzare quelli vecchi. Nel 1766, Caterina accettò un trattato commerciale con la Gran Bretagna che stabiliva le regole commerciali con l’Impero e creava nuove vie di produttività per il paese. Allo stesso modo, Caterina riuscì a continuare e a vincere la guerra russo-turca del 17768-1774, in cui l’Impero Ottomano, uno dei più grandi della storia, subì alcune delle sue sconfitte più devastanti per mano dell’esercito di Caterina. La guerra stessa permise alla Russia di annettere la regione dell’Ucraina e ampliò il dominio di Caterina, consentendole l’accesso a nuove risorse e manodopera.

Spesso Caterina agì come mediatrice o intermediaria in tutta Europa, fungendo da pacificatrice tra le potenze, come quando mediò nella guerra di successione bavarese tra Prussia e Austria. La sua adorazione per l’Europa occidentale e le sue filosofie portò Caterina a diventare espansionista e la spinse a imitare i modelli politici della Gran Bretagna. All’epoca del suo regno, gli ideali democratici stavano iniziando a diffondersi in tutta Europa e, mentre molte famiglie reali vedevano questi ideali come una minaccia al loro regno, Caterina permise ad alcuni di essi di plasmare le sue iniziative politiche. Questo aspetto delle convinzioni di Caterina è ben evidenziato nella rappresentazione di Fanning. Tuttavia, The Great si è spinta oltre ciò che è realmente accaduto e l’ha dipinta come più socialista e riformatrice di quanto non fosse in realtà. Sotto Caterina furono compiuti progressi sociali, ma le condizioni di vita e il sistema di classi consolidato non furono modificati e, per certi versi, la vita dei servi (la classe degli schiavi in Russia) peggiorò, poiché ai proprietari di servi fu concesso il diritto di condannare i propri schiavi ai lavori forzati sotto il suo regno. Tuttavia, l’imperatrice ritenne opportuno cercare di bilanciare il sistema politico-culturale della Russia con i venti di cambiamento in arrivo e promulgò il manifesto del 17 marzo 1775, che decretava che uno schiavo che era stato liberato non poteva essere costretto a tornare nuovamente in schiavitù.

Il regno di Caterina continuò fino alla sua morte, avvenuta il 17 novembre 1796. Tra i doveri di imperatrice, Caterina dovette affrontare la crescente minaccia rappresentata da suo figlio Paolo, che spesso si opponeva alle convinzioni e alle politiche della madre. Caterina e Paolo avevano un rapporto teso, né la madre né il figlio si curavano molto l’uno dell’altra. Caterina riteneva Paolo inadatto al trono e si dedicò invece a preparare suo nipote Alessandro I a ricoprire quel ruolo. Alla morte dell’imperatrice, Paolo fu incoronato imperatore. Tuttavia, il suo regno fu interrotto dopo soli cinque anni da un attentato riuscito e, proprio come Caterina aveva desiderato, Alessandro I salì al trono. Con questo, la vera storia di Caterina la Grande giunse al termine e, purtroppo, così anche The Great su Hulu.