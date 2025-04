The Last Of Us – Stagione 2, episodio 1, spiegazione del finale: Dove è diretto il gruppo di Abby?

Finalmente è arrivato l’episodio 1 della seconda stagione di The Last of Us. Ecco cosa succede alla fine della prima puntata della seconda stagione, compresa una spiegazione di dove si sta dirigendo il gruppo di Abby. La stagione 2 di The Last of Us è il tanto atteso adattamento della HBO del sequel del videogioco The Last of Us Part II, che continua la storia dell’adattamento della HBO del primo gioco. La storia di The Last of Us Part II è incredibilmente controversa, il che ha portato molti fan di The Last of Us ad essere ansiosi di vedere cosa farà la HBO con molte delle trame del gioco.

L’episodio 1 (la nostra recensione) della seconda stagione di The Last of Us si apre con un promemoria della bugia di Joel a Ellie, per poi saltare cinque anni nel futuro. Una volta lì, si scopre che Joel ed Ellie hanno deciso di rimanere a Jackson, nel Wyoming, diventando membri fondamentali della comunità. Joel è il capo della costruzione a Jackson, mentre Ellie è desiderosa di andare in missioni di ricognizione. La maggior parte dell’episodio è dedicata all’esplorazione delle ramificazioni della misteriosa rottura di Joel con Ellie, mentre il pericolo si prepara sullo sfondo grazie all’esistenza di Abby.

Perché Abby e il Fronte di Liberazione di Washington vogliono trovare e uccidere Joel

Una delle prime scene della seconda stagione di The Last of Us, episodio 1, si svolge a Salt Lake City e si concentra su un gruppo di nuovi personaggi. Abby, interpretata da Kaitlyn Dever, insieme a molti dei suoi amici Firefly, piange la morte dei suoi compagni Firefly, uccisi da Joel nel finale della prima stagione di The Last of Us. Uno dei medici dei Firefly che è stato ucciso era il padre di Abby, uno degli individui che stava lavorando a una cura per il virus cordyceps. Joel ed Ellie hanno lasciato rapidamente Salt Lake City dopo aver devastato l’insediamento dei Firefly, lasciando Abby in cerca di vendetta.

Tra i Firefly visti nella seconda stagione di The Last of Us, episodio 1, Abby è quella più decisa a vendicarsi. Alcuni degli altri vogliono solo andare avanti, ma Abby non è d’accordo. Abby propone di usare le informazioni che hanno per cercare Joel, solo per dargli una morte lenta e dolorosa. Così, Abby e i suoi amici (noti in The Last of Us Part II come membri del Fronte di Liberazione di Washington) partono alla ricerca di Joel per ucciderlo.

La spiegazione del litigio tra Joel ed Ellie

La seconda stagione di The Last of Us, episodio 1, presenta un salto temporale di cinque anni e sono successe molte cose tra gli eventi della prima e della seconda stagione di The Last of Us. Uno dei cambiamenti più significativi si verifica all’interno della relazione tra Joel ed Ellie. Nonostante siano incredibilmente vicini, Joel ed Ellie hanno litigato, e interagiscono a malapena. Questo sta divorando Joel, che va in terapia nel tentativo di affrontare questo cambiamento nel loro rapporto. Il suo terapeuta afferma che Joel sta mentendo su qualcosa che potrebbe essere alla base di questa lite, anche se non viene rivelato esplicitamente di cosa si tratti.

La spiegazione più ovvia ha a che fare con la grande bugia di Joel alla fine della prima stagione. Quando le Lucciole prendono Ellie, rivelano che dovranno ucciderla per creare la cura per il cordyceps. Quindi Joel uccide le Lucciole e salva Ellie. Joel poi mente a Ellie, coprendo le sue tracce dicendo che la cura non ha funzionato. Se questa bugia è al centro della loro rottura, significa che Ellie ha scoperto la bugia di Joel nel lasso di tempo di cinque anni. Ellie sembrava già sospetta della spiegazione di Joel nella prima stagione, quindi non sarebbe esagerato dire che questo è successo.

Chi è Eugene (e perché Joel lo ha ucciso)

Nella seconda stagione di The Last of Us, Catherine O’Hara interpreta la terapista di Joel, un personaggio che non è presente nel gioco originale. Parlando con Joel, alla fine rivela che Joel ha ucciso suo marito, un uomo di nome Eugene. Probabilmente si tratta di Eugene Linden, un personaggio del gioco. Eugene era un poliziotto di Jackson che possedeva una piantagione di marijuana, il che significa che alcuni di questi dettagli combaciano. Nel gioco, tuttavia, Eugene è morto per un ictus. Nella serie The Last of Us, Joel ha sparato a Eugene. Non viene rivelato il motivo, ma dato che Joel non è in prigione, probabilmente ha a che fare con l’infezione di Eugene.

Come sono cambiati gli infetti durante l’intervallo di 5 anni di The Last of Us

A quanto pare, anche gli infetti sono cambiati durante l’intervallo di tempo di 5 anni della stagione 2 di The Last of Us. Durante un pattugliamento, Ellie e Dina rimangono intrappolate in un supermercato dove incontrano diversi infetti. Uno di questi sembra essere uno Stalker, anche se mostra segni di incredibile intelligenza. Ellie e Dina raccontano al consiglio di Jackson del pensiero strategico di questo infetto, sottolineando il fatto che gli infetti si stanno evolvendo. Ciò significa che Jackson potrebbe essere ancora più in pericolo, poiché i cadaveri zombificati sono più letali che mai.

Cosa sta succedendo nella relazione tra Ellie e Dina?

La relazione tra Ellie e Dina è un’altra grande trama introdotta nella seconda stagione di The Last of Us, episodio 1. Sembra che tra loro stia sbocciando una storia d’amore, come segnalato dalla loro danza condivisa alla festa di Capodanno. Sebbene Ellie sappia che Dina ha avuto una relazione con Jesse, i due sembrano tenere l’uno all’altra. Questo è un adattamento della loro relazione in The Last of Us Part II, e sarà interessante vedere quanto la serie HBO si attenga alla loro storia romantica originale.

Quanto è diversa la seconda stagione di The Last Of Us, episodio 1, dal gioco

Aggiunge nuove scene, ma rimane abbastanza accurata

La prima stagione di The Last of Us è stata incredibilmente fedele al primo gioco acclamato dalla critica. Poiché The Last of Us Part II è così controverso, molti fan sono curiosi di vedere quanti cambiamenti saranno apportati nella seconda stagione. La seconda stagione, episodio 1, riprende a malapena la storia di The Last of Us Part II, concentrandosi principalmente su piccoli momenti dei personaggi Joel ed Ellie. Per questo motivo, la maggior parte dell’episodio è composta da scene originali, come Joel che va in terapia.

Per quanto riguarda i momenti salienti, tuttavia, l’episodio 1 rimane fedele al gioco. La caccia di Abby a Joel, la scena d’azione al supermercato e persino l’interazione di Ellie e Dina con l’uomo omofobo al ballo provengono direttamente dal gioco. Anche se l’ordine e il ritmo sono leggermente cambiati, l’episodio 1 è un segno che la seconda stagione di The Last of Us rimarrà fedele al materiale originale.