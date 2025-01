The Night Agent – Stagione 2: cast e guida ai personaggi che ritornano

The Night Agent è tornato su Netflix per una seconda stagione e, sebbene i protagonisti rimangano gli stessi, ci sono diversi nuovi personaggi e membri del cast con cui il pubblico dovrà familiarizzare. Il finale della prima stagione di The Night Agent ha visto Peter Sutherland salvare la vita del Presidente, facendolo promuovere da Night Action ad The Night Agent, il che significa che sta passando dalla scrivania del telefono del seminterrato al campo delle operazioni internazionali. Gran parte della seconda stagione sarà dedicata a capire se Peter è all’altezza del compito o se il suo successo nella prima stagione è stato un caso.

Netflix ha preventivamente rinnovato The Night Agent anche per la terza stagione.

Naturalmente Gabriel Basso tornerà a interpretare il ruolo principale di Peter Sutherland, mentre Luciane Buchanan gli affiancherà la sua partner nel crimine (o nella legge), Rose Larkin. Detto questo, la stagione esplorerà principalmente nuovi personaggi e una nuova cospirazione, il che significa che molti membri del cast originale non torneranno, tra cui la Diane Farr di Hong Chau, il Jamie Hawkins di Robert Patrick e altri ancora. Con così tanti volti nuovi, la storia della seconda stagione di The Night Agent potrà essere altrettanto emozionante e misteriosa della prima, anche se con il vantaggio della familiarità con i due protagonisti.

Gabriel Basso nel ruolo di Peter Sutherland Jr.

Attore: Gabriel Basso è nato a St. Louis, nel Missouri, e ha iniziato a recitare nel 2007 con un ruolo minore nel film comico Meet Bill. Ha acquisito notorietà per il suo ruolo nella serie Showtime The Big C e da allora ha sviluppato una solida filmografia, lavorando con registi come Clint Eastwood e J.J. Abrams in film acclamati dalla critica. The Night Agent è il suo lavoro più importante e visto finora, ma lo si può trovare in ruoli di supporto in film come Juror #2, The Strangers: Capitolo 1, e altri ancora.

Luciane Buchanan nel ruolo di Rose Larkin

Attrice: Luciane Buchanan è un’attrice neozelandese che ha ottenuto il suo primo ruolo interpretando Cherie James nel dramma biografico Billy. Il suo primo ruolo di rilievo in patria è stato quello di Aroha Nash nella serie televisiva neozelandese The Blue Rose. Il primo ruolo della Buchanan che le ha dato notorietà a livello internazionale è stato quello di The Night Agent, stagione 1. Il suo prossimo ruolo sarà in un dramma storico per Apple TV+ intitolato Chief of War, accanto a Jason Momoa e Temuera Morrison.

Personaggio: In The Night Agent, Luciane Buchanan interpreta Rose Larkin. Alla fine della prima stagione, Rose ha deciso di usare il suo ingegno per avviare una propria azienda e ha lavorato a un software che le permette di rintracciare le persone in base ai dati raccolti da varie piattaforme di social media. Tuttavia, quando gli eventi riprendono nella seconda stagione, nella vita civile di Rose le cose non sono andate così bene come sperava.

Amanda Warren nel ruolo di Catherine Weaver

Attrice: Amanda Warren è un’attrice americana di New York City, nota soprattutto per il suo ruolo nella serie mystery della HBO The Leftovers. Oltre a The Night Agent, è apparsa in ruoli di supporto e di ospite in numerosi film e show televisivi di rilievo. Al cinema, ha interpretato personaggi in due film dell’acclamato regista Martin McDonagh, Seven Psychopaths e Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, candidato al miglior film. In televisione, ha recitato in Gossip Girl, The Good Wife e altre serie.

Personaggio: Catherine Weaver è un nuovo entusiasmante personaggio della seconda stagione de The Night Agent che aiuta attivamente Peter e Rose. All’inizio lei e Peter non si fidano l’uno dell’altra e gli suggerisce persino di fare un passo indietro prima della missione a Bangkok. Tuttavia, i due diventano alleati riluttanti, dato che Catherine è la più anziana di Peter all’Azione Notturna.

Arienne Mandi nel ruolo di Noor

Attrice: Arienne Mandi è un’attrice americana di Los Angeles, California, le cui interpretazioni più importanti includono ruoli da ospite in serie famose come NCIS: Los Angeles e Hawaii Five-0. Nel 2023 ha recitato in un film candidato al premio, Tatami, prima di ottenere un ruolo di primo piano nella seconda stagione di The Night Agent per Netflix.

Personaggio: Noor è un’altra nuova protagonista della seconda stagione di The Night Agent, che lavora presso la missione iraniana alle Nazioni Unite. Fornisce agli Stati Uniti informazioni segrete sull’Iran in cambio della possibilità di far uscire sua madre e suo fratello dal suo paese per portarli a New York con lei.

Cast e personaggi di supporto di The Night Agent – Stagione 2

Kari Matchett nel ruolo del Presidente Michelle Travers: Kari Matchett ritorna nel ruolo del Presidente degli Stati Uniti Michelle Travers. La Matchett è conosciuta soprattutto per i suoi ruoli in Cypher, Cube 2: Hypercube e Code 8.

Brittany Snow nel ruolo di Alice: Brittany Snow è un’attrice e cantante americana che ha partecipato a film come Pitch Perfect e al film horror di Ti West per A24, X.

Louis Herthum nel ruolo di Jacob Monroe: Louis Herthum è un attore veterano che ha recitato in film e serie televisive per oltre quarant’anni, tra cui titoli popolari come Westworld, Breaking Bad, Longmire e True Detective.

Michael Malarkey nel ruolo di Markus: Michael Malarkey è un attore britannico-americano noto soprattutto per il ruolo di Lorenzo St. John in The Vampire Diaries e in serie come Westworld e Big Sky.

Keon Alexander nel ruolo di Javad: Keon Alexander è un attore canadese noto soprattutto per il suo ruolo in The Expanse, dove interpretava Marco Inaros.

Teddy Sears nel ruolo di Warren: Teddy Sears è un attore americano che ha partecipato a celebri serie come American Horror Story e Masters of Sex. Ha anche interpretato il supercattivo Zoom nella seconda stagione di The Flash.

Navid Negahban nel ruolo di Abbas: Navid Negahban è un attore iraniano-americano con ruoli di spicco in varie serie televisive acclamate dalla critica, in particolare 24, Homeland e Legion.

Rob Heaps: Tomás Bala: Rob Heaps è un attore britannico che ha recitato in serie televisive per oltre un decennio. Tra i suoi ruoli figurano And Then There Were None e Imposters.

Berto Colon nel ruolo di Solomon: in The Night Agent, Berto Colon interpreta l’ex marine Solomon. Colon è noto soprattutto per i suoi ruoli in Orange is the New Black e Power Book II: Ghost.