The Night Agent – stagione 1, la spiegazione del finale

Culmine di numerosi ed esplosivi colpi di scena, il finale della prima stagione di The Night Agent ha visto il piano dei cattivi entrare finalmente in azione. Dopo diversi episodi di accumulo, l’episodio finale del thriller politico di Netflix ha dato il via agli sforzi di Peter e Rose per fermare un complotto del Vicepresidente. Tutto si è ridotto a un’ultima battaglia a Camp David e, con la vita del Presidente a rischio, la posta in gioco era al massimo.

Gli eventi della stagione 1 di The Night Agent sono stati un viaggio tumultuoso per tutte le persone coinvolte, non esclusi i principali antagonisti dello show. Gli sforzi di Peter, Rose, Chelsea e Monks hanno causato numerosi intoppi nei piani dei cattivi. I personaggi principali hanno subito gravi perdite lungo il percorso, in particolare Cisco e Monks, ma le varie scoperte nelle loro indagini li hanno aiutati ad avvicinarsi sempre di più a scoprire i piani dei cattivi, rivelando al contempo gli attori nascosti del loro complotto segreto. Nonostante i progressi compiuti, il Vicepresidente Ashley Redfield e Gordon Wick hanno comunque portato a termine il secondo attacco, anche se con alcuni cambiamenti. Ecco una sintesi completa del finale della stagione 1 di Night Agent.

Powered by

Spiegazione dell’attentato alla metropolitana: Chi è stato e perché

L’identità dei responsabili dell’attentato alla metropolitana, i dettagli relativi all’insabbiamento e il movente dell’attacco sono parte integrante della storia di The Night Agent, in quanto forniscono una ragione per tutto ciò che è accaduto nella serie. Le menti dell’attacco terroristico sono Redfield e Wick, che hanno ingaggiato Colin Worley per far esplodere la bomba. Diana Farr di The Night Agent non ha preso parte al complotto e ne è stata informata solo a cose fatte. Tuttavia, ha preso delle misure per assicurarsi che il pubblico (e la Casa Bianca) non venissero a sapere la verità su ciò che Redfield e Wick avevano fatto.

Come Peter e Rose hanno capito all’inizio della serie, l’attentato alla metropolitana non è mai stato un semplice attacco terroristico. Lo scopo era quello di mascherare l’uccisione di un unico obiettivo: Omar Zara. Zadar era una figura politica straniera la cui storia di presunto coinvolgimento in attacchi terroristici sul suolo americano lo rendeva oggetto di grandi controversie. Ma a causa della sua popolarità e del suo potere, il presidente Michelle Travers riteneva che il governo americano dovesse andare oltre e collaborare con Zara. Redfield, invece, riteneva che un’alleanza con un personaggio come Zara avrebbe destabilizzato la nazione e lo voleva morto. Wick era della stessa idea, ma era anche motivato dai suoi interessi commerciali. Come ha sottolineato Farr, la società di Wick ha ricevuto “miliardi” dal rivale politico di Zara.

Il piano del vicepresidente Redfield e di Gordon Wick per uccidere il presidente

Il fallimento dell’attentato alla metropolitana ha portato Redfield e Wick a pianificare un secondo attentato alla vita di Zara, questa volta con l’aiuto di Farr. Ma con l’evolversi della situazione, il piano si è ampliato e i due hanno cospirato per uccidere anche il Presidente Travers. Farr, però, fu tenuta all’oscuro di questo aspetto del piano. Era a conoscenza solo del loro piano originale. A quanto pare, Redfield e Wick hanno deciso da soli che la morte di Travers doveva avvenire.

Come Redfield ha spiegato alla figlia, riteneva che la Travers fosse “morbida”, il che la rendeva pericolosa quanto la persona che stavano cercando di uccidere. Inoltre, la sua morte avrebbe portato benefici diretti a Redfield, Wick e a tutte le loro pedine. Se lei fosse morta, Redfield sarebbe diventato presidente, consentendogli di concedere la grazia a chiunque lo avesse aiutato. Per lui e Wick, avere questo potere era apparentemente reso necessario dai dettagli che Peter e Rose avevano minacciato di rivelare in The Night Agent.

Sapendo che Farr non sarebbe stato d’accordo, la tagliarono fuori e passarono dal complotto per uccidere Zara all’atterraggio del suo aereo all’introduzione di una bomba a Camp David. In questo modo avrebbero ucciso Zadar, Travers e Chelsea, che sapevano essere almeno in parte a conoscenza dei loro affari nella stagione 1 di The Night Agent. Ma grazie a Peter e Rose che hanno informato Farr, l’attentato è stato evitato. Redfield è stato condannato per quello che ha fatto, ma Wick rimane a piede libero, per ora.

Cosa è successo al padre di Peter Sutherland

Un’altra trama chiave è stata chiusa nel finale della prima stagione di The Night Agent, quando Peter ha finalmente ottenuto la chiusura che cercava riguardo a suo padre. Le risposte fornite nel finale hanno rivelato che i sospetti su Peter Sutherland Senior erano purtroppo fondati. Come confermato dal nastro della sua confessione, egli era effettivamente colpevole di tradimento. In cambio di denaro, ha fornito segreti governativi a un agente straniero anche dopo essersi reso conto della loro vera natura. La falla al Pentagono è stata il risultato diretto delle sue azioni.

Ma piuttosto che morire da traditore in un incidente d’auto, come il pubblico era stato indotto a credere, il padre di Peter fece un accordo con la Casa Bianca per diventare un agente doppiogiochista, presumibilmente per redimersi. È stato proprio il suo lavoro di doppiogiochista a farlo uccidere, ma poiché queste circostanze dovevano essere tenute segrete, a Peter non è stato permesso di conoscere l’intera storia fino a quando non gli è stato chiesto un favore da Travers nel finale della prima stagionedi The Night Agent.

Peter diventa un vero e proprio Agente della Notte alla fine della prima stagione di The Night Agent

Oltre a ottenere risposte su suo padre, Peter è stato ricompensato per aver salvato Travers in un altro modo. Come riconoscimento delle sue capacità, è stato trasformato in un vero e proprio Agente della Notte. Invece di controllare il telefono nel seminterrato dell’FBI, Peter potrà operare sul campo e intraprendere missioni segrete come gli zii di Rose. Non è stato spiegato esattamente cosa farà, né i dettagli del suo primo incarico, ma la portata del progetto Night Action è stata anticipata da Travers, che l’ha descritto come qualcosa che si estende su più continenti e che metterà Peter nella posizione di aiutare il Paese in modi che sono di “vitale importanza”.

La seconda stagione di The Night Agent!

Come suggerisce il finale della prima stagione di The Night Agent, la serie ha altre storie da raccontare con i suoi personaggi, in particolare con Peter. Netflix ha già confermato che lo show è stato rinnovato per una seconda stagione. È troppo presto per dire quale sarà la trama, ma alcuni indizi possono essere trovati nel finale della prima stagione e nelle parole del creatore dello show, Shawn Ryan. In base alle dichiarazioni di Ryan, The Night Agent sposterà la sua ambientazione centrale da Washington D.C. a una nuova località. Non è chiaro dove sarà, ma lo spostamento si adatta a quanto detto da Travers sulla portata del programma Night Action.

Tenendo conto di queste osservazioni, la seconda stagione di The Night Agent potrebbe svolgersi in qualsiasi parte del pianeta. Inoltre, includerà un cast di personaggi per lo più nuovi, il che naturalmente va di pari passo con il cambiamento di location. A seconda della direzione presa dalla seconda stagione, la serie potrebbe o meno affrontare la questione più importante della prima stagione: Gordon Wick. Wick non è mai stato catturato, il che significa che potrebbe tornare come cattivo quando la storia di Peter e Rose continuerà.