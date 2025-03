The Residence, spiegazione del finale: come è morto e chi ha ucciso davvero AB Wynter?

Attenzione! Questo articolo contiene importanti spoiler su The Residence.

The Residence (qui la nostra recensione) tiene gli spettatori incollati per tutta la sua durata con colpi di scena avvincenti prima di rivelare finalmente la verità sull’omicidio di AB Wynter e l’identità del suo assassino. La serie poliziesca di Netflix elabora magistralmente una rivelazione dopo l’altra e fa sospettare agli spettatori di ogni personaggio principale, finché il suo arco narrativo finale non collega tutti i puntini e risolve il mistero più grande.

Come un tipico dramma di mistero di omicidio, The Residence inizia con l’omicidio di un personaggio. Nell’episodio di apertura della serie, AB Wynter di Giancarlo Esposito viene trovato morto nella sala giochi della Casa Bianca. È qui che entra in gioco la detective Cordelia Cupp, considerata la migliore detective del mondo, e si mette in viaggio per scoprire la verità su quanto accaduto a Wynter. Più si avvicina alla risoluzione dei misteri e alla deduzione della serie di eventi accaduti la notte dell’omicidio, più si rende conto che i probabili sospettati hanno poco a che fare con il crimine.

AB Wynter è stato avvelenato con il paraquat e i suoi polsi sono stati tagliati post-mortem da Tripp

Nonostante fosse il principale sospettato, Tripp non ha ucciso Wynter

Dopo che Cupp ha finalmente ricostruito come si sono svolti gli eventi la notte dell’omicidio, capisce che l’assassino ha prima cercato di avvelenare Wynter facendogli ingerire del paraquat, un erbicida altamente tossico. Invece di raccogliere l’intera bottiglia di paraquat dal giardino, l’assassino ne ha preso un po’ in un bicchiere e l’ha mescolato con la bevanda di Wynter per ucciderlo. Tuttavia, dopo aver bevuto un sorso del drink, Wynter si insospettì e gettò il resto del drink in un vaso pieno di rose. Questo spiega perché le rose sembravano bruciate e morte quando Cupp le vide.

Poiché l’assassino non era sicuro che il paraquat avesse funzionato, gli lancia un vaso, che mancò Wynter e si schiantò contro un muro. Wynter lottò per rimanere in piedi dopo aver ingerito il veleno e cercò di aggrapparsi al sostegno di un tavolo. Fu allora che un portacandele sul tavolo cadde a terra. L’assassino finì quindi il lavoro usando un enorme orologio per fracassarsi la testa. Come conferma il finale di The Residence, Lily era l’assassina, anche se tutti, dal misterioso Terzo Uomo al fratello del Presidente, Tripp, erano sulla lista dei sospettati.

Come rivela la storia di Tripp, lui si trovava solo nel posto sbagliato al momento sbagliato, il che lo spinse a prendere alcune decisioni stupide. Mentre Bruce stava riparando il water intasato nella stanza di Tripp, Tripp andò nella stanza 301, dove svenne prima di ubriacarsi. Dopo essersi svegliato nella stanza, trovò il cadavere di Wynter e pensò che sarebbe finito nei guai per averlo denunciato.

Pertanto, dipinse il muro della stanza per nascondere le macchie di sangue e spostò il corpo nella sala giochi. Con sua sorpresa, tuttavia, trovò presto il “biglietto di suicidio” di Wynter. Questo lo convinse che era morto suicida, facendogli credere di aver spostato il corpo senza motivo. Dal momento che aveva manomesso attivamente una potenziale scena del crimine, divenne ancora più nervoso all’idea di denunciarlo a chiunque. Di conseguenza, fece qualcosa di ancora più stupido: tagliò i polsi di Wynter usando un coltello dalla stanza di Didier e lasciò persino le chiavi di Bruce con il cadavere, credendo che appartenessero a Wynter.

Perché Lilly ha ucciso AB Wynter nella prima stagione di The Residence

Lilly temeva che Wynter avrebbe denunciato le sue attività immorali

Uno dei motivi principali per cui la segretaria sociale del Presidente, Lilly Schumacher, ha assassinato AB Wynter in The Residence è stato che odiava tutto ciò che Wynter rappresentava. Mentre Wynter si atteneva alle tradizioni e trattava l’intera squadra che lavorava alla Casa Bianca come un nucleo familiare, Schumacher si preoccupava poco del benessere di chiunque altro e faceva fatica a stare al passo con le esigenze del suo ruolo. Si è sforzata volontariamente di distruggere tutto ciò che Wynter voleva preservare alla Casa Bianca.

Nonostante sapesse cosa stava facendo Lilly, Wynter non l’ha affrontata per aver distrutto tutto ciò che gli era caro. Invece, ha preso nota del suo comportamento sul suo taccuino. Più notava cosa stava facendo alla Casa Bianca, più trovava discrepanze nelle sue abitudini di spesa. Uno sguardo più attento ai suoi conti lo aiutò a capire che stava rubando soldi e cedendo contratti casuali a persone esterne. Dopo aver elencato tutte le leggi che aveva infranto durante il suo mandato in casa, finalmente la affrontò la sera della cena di Stato.

Dato che Lilly proviene da una famiglia influente, avrebbe potuto facilmente evitare di andare in prigione. Tuttavia, si rese conto che tutti i crimini di cui Wynter la stava accusando avrebbero messo lei e la sua famiglia in un pantano legale che avrebbe potuto persino macchiare la loro reputazione. Durante la sua discussione con Wynter, strappò parzialmente una pagina dal suo taccuino per rabbia. La pagina strappata si rivelò casualmente essere una sezione di una lunga nota che a leggere come una lettera di suicidio, ma non lo era. Vedendo che era l’occasione perfetta per ucciderlo e inquadrarlo come un suicidio, Lilly lo uccise e piazzò la nota nella sua tasca.

Perché Lilly cerca di incastrare Bruce ed Elsyie per l’omicidio di AB Wynter

Sembravano bersagli facili perché tutte le prove puntavano verso di loro

Lilly si ritrova alle strette quando la detective Cupp scopre finalmente la verità sulla porta coperta. Jasmine rivela di aver ordinato di coprire la porta, ma attribuisce la colpa a Elliott sostenendo che era stato lui a chiederglielo. Quando Elliott dice che sta mentendo, Lilly finalmente confessa e rivela di aver imitato la voce di Elliott per dare l’ordine di coprire la porta. Tuttavia, invece di dire la verità sull’omicidio, cerca di incolpare Bruce ed Elsyie per il crimine, sostenendo che stava solo cercando di aiutarli a coprire le loro tracce.

In un disperato tentativo di salvarsi, Lilly incastra Bruce ed Elsyie perché si rende conto che tutte le prove puntano contro di loro, e che apparentemente avevano anche una solida ragione per uccidere Wynter. I due si sono anche ritrovati nel posto sbagliato al momento sbagliato la notte dell’omicidio, il che li ha resi i principali sospettati. Con suo sgomento, si tradisce, dicendo di aver dato loro la lettera d’addio per far sembrare la morte di Wynter un suicidio. Dal momento che non era presente quando Cupp ha trovato la lettera nella tasca di Wynter, non poteva saperlo, il che dimostra che era lei l’assassina.