The Terminal List: Lupo Nero – Episodio 4, spiegazione del finale: Edwards è morto?

Nell’episodio 3 di The Terminal List: Lupo Nero, Hastings ed Edwards si sono riuniti con Farooq e Landry. Erano stati reclutati da Haverford, insieme a Ish, per un’operazione congiunta con Varon e Perash volta a indagare su ciò a cui stava lavorando Danawi. Danawi avrebbe dovuto incontrare un uomo chiamato Professor Molnar, ma dato che Danawi era morto, Farooq ha assunto il compito di fingersi lui e partecipare all’incontro. La sua missione è stata messa da parte per un po’ dalla rivelazione che Danawi aveva una figlia. Gli era stato ordinato di ucciderla, ma lui l’ha lasciata vivere perché era stanco di togliere la vita a persone innocenti.

Poi è tornato alla missione che doveva svolgere e, più parlava con Molnar, più diventava evidente che l’ISIS stava collaborando con membri del governo iraniano, in particolare Cyrus e Vahid, per costruire una bomba nucleare. Ma poiché una “terza parte” stava per intervenire, Farooq ha pagato Molnar quanto gli spettava, ha intascato la “prova di concetto” che Molnar gli aveva fornito e se n’è andato. Edwards, Hastings e Ish affrontarono questa terza parte. Ish morì e Edwards uccise l’uomo che aveva ucciso Ish. Il quarto episodio di The Terminal List: Lupo Nero ha rivelato chi fosse questa terza parte? Scopriamolo.

Vahid e Cyrus hanno un disaccordo

L’episodio 4 di The Terminal List: Lupo Nero si apre con Haverford che impacchetta le cose di Ish e Hastings ed Edwards che cercano di entrare in empatia con Haverford, perché è chiaramente sofferente. Pochi istanti dopo, però, Hastings chiama un vecchio amico di suo padre per saperne un po’ di più su Haverford, perché non ci sono quasi informazioni su di lui. E Hastings chiaramente non è disposto a fidarsi ciecamente di qualcuno. Questo sconosciuto assicura a Hastings che ci si può fidare di lui perché ha dedicato la sua vita a garantire che gli iraniani non costruiscano mai un’arma nucleare. Inoltre, sembra che abbia una risorsa che lavora nel governo iraniano, chiamata Shepherd. Ma dato che l’episodio passa a Vahid, che sta partecipando alla festa di compleanno del figlio di suo fratello, Babak, a Ginevra, presumo che sia lui la spia di Haverford. Vediamo Vahid superare il ministro Yousef in termini di regali a Babak: Yousef gli regala il pugnale di un guerriero, mentre Vahid gli regala un iPhone, con grande disappunto di Cyrus, che non vuole finire nelle grazie di Yousef.

Mentre se ne va, Yousef si congratula con Cyrus per tutto il lavoro che ha fatto, ma consiglia a Vahid di tornare a Teheran. Vahid dice che lo farà entro una settimana. Una volta che Yousef se ne è andato, Vahid esprime apertamente il suo disappunto per la decisione di Cyrus di collaborare con il ministro sulle armi nucleari. Dice che Cyrus è bravissimo nella diplomazia e che dovrebbe continuare su quella strada se vuole migliorare il suo Paese. Sottolinea che i loro connazionali hanno già causato molti danni a se stessi e agli altri con “bastoni e pietre”. Pertanto, le atrocità che commetteranno se metteranno le mani sulle armi nucleari saranno inimmaginabili.

Il piano di Haverford in The Terminal List: Lupo Nero

Qualcuno a Monaco riceve un messaggio criptato e, quasi contemporaneamente, Haverford informa la sua squadra che il loro piano è stato approvato. Cosa comporta questo piano? Si parla molto di un gruppo di proliferazione nucleare del mercato nero chiamato Khalid Network, di un accordo nucleare che “li farà tornare indietro di decenni”, di falchi che sostengono questo scambio nucleare, di una struttura nascosta a Teheran, di una piccola finestra di opportunità per introdurre nuove tecnologie e altro ancora, ma la maggior parte di queste informazioni è irrilevante perché, secondo Haverford, non hanno alcuna informazione concreta al riguardo. Quello che sa è che la rete Khalid sta trasportando i cuscinetti (la “prova di concetto” che abbiamo visto nell’episodio precedente) forniti loro da Molnar da Budapest a Ginevra su strada nella prossima settimana. La squadra di Haverford intercetterà il carico, sostituirà i cuscinetti veri con quelli falsi (forniti loro dall’informatore di Haverford) e poi guarderà la centrifuga dell’impianto di Teheran, fondamentale per la creazione dell’arma nucleare, fallire clamorosamente.

Haverford assegna i ruoli a ciascun membro della sua squadra e poi chiede a Hastings di venire a parlargli in privato perché è lui che ha molte domande sui metodi di Haverford. Informa Hastings che sa che quest’ultimo ha cercato di scoprire le origini e le alleanze del maestro delle spie e gli dice che, invece di fare tutto questo, può chiedergli direttamente dei chiarimenti. Hastings vuole sapere quanto sia affidabile questo Shepherd, e Haverford risponde che lavora con lui da decenni e quindi si fida di lui. Edwards e Perash escono per perlustrare il luogo in cui colpiranno il carico e il percorso attraverso il quale fuggiranno dopo aver sostituito le coordinate reali con quelle false. Durante questo processo, diventa evidente che Edwards ha iniziato a provare qualcosa per Perash.

Hastings ha qualche dubbio

Hastings e Varon incontrano Mordechai Ofer, che fornisce loro i cuscinetti falsi. Hastings solleva un punto interessante: hanno scoperto solo pochi giorni fa cosa stava costruendo Molnar per Danawi. Allora come ha fatto Mordechai a procurarsi centinaia di cuscinetti falsi in così poco tempo? Mordechai non dà una risposta credibile, ma suppongo che nell’era della stampa 3D non sia così difficile realizzare versioni false di un oggetto reale. Basta una scansione dettagliata dell’oggetto originale e il gioco è fatto. Per quanto riguarda il fatto che Mordechai sia o meno il Pastore, non credo, perché non sembra un tipo che ha lavorato con Haverford per decenni.

Dopo essere tornati alla loro base, Hastings e Varon vedono che Farooq e Landry sono riusciti a mettere al sicuro un enorme deposito di armi che tornerà utile durante la missione. Hastings, come qualsiasi persona sana di mente, è sospettoso su come siano riusciti a farlo in così poco tempo, e tutte le risposte che ottiene non sono affatto soddisfacenti. Mentre discutono il loro piano d’azione per attaccare il convoglio, Hastings fa notare che i danni collaterali saranno immensi. Nessuno lo ascolta, nemmeno Edwards. Quindi, Hastings, frustrato, esce per fare un po’ di buon vecchio taglio della legna. È allora che viene avvicinato da Edwards, che vuole sapere cosa passa per la testa al suo “fratello”. Hastings non usa mezzi termini e afferma esplicitamente che il loro lavoro è finito nel momento in cui Danawi è morto.

Il loro lavoro contro l’Iran è qualcosa che nessuno dei due aveva accettato di fare, e sembra che Haverford li stia usando perché è disperato di ottenere un addio onorevole. Questo spinge Edwards a lanciarsi in una lunga invettiva, che termina quando Hastings accetta la sua opinione su tutta la missione. Mentre si preparano per l’attacco, Landry, che si è comportato in modo inquietante dall’inizio dell’episodio, entra nella stanza di Varon con la scusa di darle una pistola che ritiene perfetta per lei e poi procede a molestarla sessualmente. Questo porta a una colluttazione tra i due, che si riversa nei corridoi, spingendo Perash a balzare su Landry e quasi tagliargli la gola. Edwards e Hastings riescono a calmare la situazione, ma non rimproverano Landry; lo fissano semplicemente finché lui non si vergogna e lascia la scena per il momento. Perché? Perché Edwards è più preoccupato di come sta Perash.

Edwards viene colpito alla schiena

Alla fine dell’episodio 4 di The Terminal List: Lupo Nero, il convoglio proveniente da Ginevra parte per Budapest con le coordinate autentiche, che si trovano in una valigetta. Una volta raggiunto il tunnel, la banda di Haverford attacca l’auto e ruba la valigetta, mentre Haverford uccide Molnar e fa sembrare che si tratti di un suicidio. Tuttavia, prima che la banda riesca a raggiungere la zona sicura, viene attaccata da alcuni assalitori sconosciuti. Nessuno di loro viene ucciso, ma si ritrovano intrappolati in quel tunnel che tutti, tranne Hastings, avevano approvato come il luogo migliore per sferrare l’attacco. Poiché è fondamentale mettere al sicuro i cuscinetti, Edwards è costretto a lasciare che i suoi compagni se la cavino da soli e a imboccare la via di fuga prestabilita con Perash. Ma viene tradito da Perash, che gli spara letteralmente alla schiena e scappa con i cuscinetti. Quando Haverford torna alla base e controlla il telefono che usa per parlare con Shepherd, scopre che il caricabatterie del suo telefono contiene un dispositivo di ascolto. Credo di dover chiarire quattro cose.

In primo luogo, no, Edwards non è morto. Indossava un giubbotto antiproiettile. Perash gli ha sparato per metterlo fuori combattimento in modo da poter rubare i cuscinetti. Penso che la serie creerà una sorta di relazione tossica tra questi due, che probabilmente finirà con la morte di Perash o con una rottura “straziante” tra i due. In secondo luogo, perché Perash ha rubato i cuscinetti? Perché al Mossad, o a chiunque lei lavori effettivamente, non importa se l’Iran fallisce o ha successo; vogliono usare quei cuscinetti per costruire la propria arma nucleare. Ho la sensazione che, in previsione di questo tradimento, Edwards abbia già sostituito i cuscinetti autentici con quelli falsi durante il caos della sparatoria. Quindi, ciò che Perash ha rubato sono i cuscinetti falsi, e i suoi capi le faranno pagare questo tradimento.

In terzo luogo, chi erano quegli aggressori sconosciuti? Non lo so. Potrebbe essere stata una trappola di Perash, o potrebbe essere quella terza parte che ha cercato di infiltrarsi nell’incontro tra Farooq e Molnar. E infine, chi ha messo la cimice nel caricabatterie di Haverford? Beh, abbiamo visto Varon lavorare su un dispositivo che sembrava esattamente quello che si trovava nel caricabatterie di Haverford. Se Perash è capace di tradire, allora lo è anche Varon. Immagino che ne sapremo di più su questo “colpo di scena” la prossima settimana. Se avete qualche opinione sull’episodio di questa settimana, sentitevi liberi di condividerla nella sezione commenti qui sotto.